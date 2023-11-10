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В Госдуме предложили Минцифры создать единый интернет со странами БРИКС+ - РИА Новости, 10.11.2023
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12:05 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/internet-1908609747.html
В Госдуме предложили Минцифры создать единый интернет со странами БРИКС+
В Госдуме предложили Минцифры создать единый интернет со странами БРИКС+ - РИА Новости, 10.11.2023
В Госдуме предложили Минцифры создать единый интернет со странами БРИКС+
Первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За Правду") обратился к министру цифрового развития Максуту Шадаеву с просьбой... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T12:05
2023-11-10T12:05
россия
китай
брикс
госдума рф
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
максут шадаев
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За Правду") обратился к министру цифрового развития Максуту Шадаеву с просьбой предложить создать единый интернет со странами БРИКС+, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее в среду председатель КНР Си Цзиньпин заявил на Всемирной конференции по вопросам интернета в Учжэне, что Китай выступает за развитие более инклюзивного и процветающего киберпространства и считает необходимым наращивать международные обмены и сотрудничество в цифровой сфере, эффективно бороться с незаконной деятельностью в интернете, а также укреплять безопасность данных и защиту личной информации. "Прошу Вас рассмотреть возможность внесения правительством РФ предложения в руководящие органы БРИКС+ о создании единого инклюзивного киберпространства БРИКС+, использующего единые для всего объединения технические, организационные и цивилизационные возможности", - написал Гусев в обращении. По его словам, если у России есть дружественные страны, то почему бы нам не сделать общий интернет, например, на базе БРИКС. Гусев указал, что V Международный Муниципальный Форум БРИКС+, который сейчас проходит в Санкт-Петербурге - это хорошая возможность поднять данный вопрос. "Представьте, есть "их" интернет — западный, со всей грязью мира, развратом и чернухой. И должен быть наш. Интернет, где главенствуют традиционные ценности и добро. Киберсреда со своими правилами и законами. Кибер-полицией и кибер-армией для защиты от внешних угроз", - сказал Гусев. Международный муниципальный форум стран БРИКС+ - ежегодный деловой форум, который проходит в Санкт-Петербурге при поддержке МИД России, Россотрудничества и правительства Санкт-Петербурга. В этом году он проходит 9-10 ноября в юбилейный пятый раз. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года. В мае Белоруссия обратилась к членам БРИКС с просьбой о приеме в объединение.
https://ria.ru/20231102/briks-1906845024.html
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россия, китай, брикс, госдума рф, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), максут шадаев
Россия, Китай, БРИКС, Госдума РФ, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Максут Шадаев
В Госдуме предложили Минцифры создать единый интернет со странами БРИКС+

Гусев обратился к Шадаеву с предложением создать единый интернет с БРИКС+

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкОфис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За Правду") обратился к министру цифрового развития Максуту Шадаеву с просьбой предложить создать единый интернет со странами БРИКС+, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее в среду председатель КНР Си Цзиньпин заявил на Всемирной конференции по вопросам интернета в Учжэне, что Китай выступает за развитие более инклюзивного и процветающего киберпространства и считает необходимым наращивать международные обмены и сотрудничество в цифровой сфере, эффективно бороться с незаконной деятельностью в интернете, а также укреплять безопасность данных и защиту личной информации.
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"Прошу Вас рассмотреть возможность внесения правительством РФ предложения в руководящие органы БРИКС+ о создании единого инклюзивного киберпространства БРИКС+, использующего единые для всего объединения технические, организационные и цивилизационные возможности", - написал Гусев в обращении.
По его словам, если у России есть дружественные страны, то почему бы нам не сделать общий интернет, например, на базе БРИКС. Гусев указал, что V Международный Муниципальный Форум БРИКС+, который сейчас проходит в Санкт-Петербурге - это хорошая возможность поднять данный вопрос.
"Представьте, есть "их" интернет — западный, со всей грязью мира, развратом и чернухой. И должен быть наш. Интернет, где главенствуют традиционные ценности и добро. Киберсреда со своими правилами и законами. Кибер-полицией и кибер-армией для защиты от внешних угроз", - сказал Гусев.
Международный муниципальный форум стран БРИКС+ - ежегодный деловой форум, который проходит в Санкт-Петербурге при поддержке МИД России, Россотрудничества и правительства Санкт-Петербурга. В этом году он проходит 9-10 ноября в юбилейный пятый раз.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года. В мае Белоруссия обратилась к членам БРИКС с просьбой о приеме в объединение.
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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РоссияКитайБРИКСГосдума РФФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Максут Шадаев
 
 
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