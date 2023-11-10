https://ria.ru/20231110/internet-1908609747.html

В Госдуме предложили Минцифры создать единый интернет со странами БРИКС+

В Госдуме предложили Минцифры создать единый интернет со странами БРИКС+ - РИА Новости, 10.11.2023

В Госдуме предложили Минцифры создать единый интернет со странами БРИКС+

Первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За Правду") обратился к министру цифрового развития Максуту Шадаеву с просьбой... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T12:05

2023-11-10T12:05

2023-11-10T12:05

россия

китай

брикс

госдума рф

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

максут шадаев

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За Правду") обратился к министру цифрового развития Максуту Шадаеву с просьбой предложить создать единый интернет со странами БРИКС+, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее в среду председатель КНР Си Цзиньпин заявил на Всемирной конференции по вопросам интернета в Учжэне, что Китай выступает за развитие более инклюзивного и процветающего киберпространства и считает необходимым наращивать международные обмены и сотрудничество в цифровой сфере, эффективно бороться с незаконной деятельностью в интернете, а также укреплять безопасность данных и защиту личной информации. "Прошу Вас рассмотреть возможность внесения правительством РФ предложения в руководящие органы БРИКС+ о создании единого инклюзивного киберпространства БРИКС+, использующего единые для всего объединения технические, организационные и цивилизационные возможности", - написал Гусев в обращении. По его словам, если у России есть дружественные страны, то почему бы нам не сделать общий интернет, например, на базе БРИКС. Гусев указал, что V Международный Муниципальный Форум БРИКС+, который сейчас проходит в Санкт-Петербурге - это хорошая возможность поднять данный вопрос. "Представьте, есть "их" интернет — западный, со всей грязью мира, развратом и чернухой. И должен быть наш. Интернет, где главенствуют традиционные ценности и добро. Киберсреда со своими правилами и законами. Кибер-полицией и кибер-армией для защиты от внешних угроз", - сказал Гусев. Международный муниципальный форум стран БРИКС+ - ежегодный деловой форум, который проходит в Санкт-Петербурге при поддержке МИД России, Россотрудничества и правительства Санкт-Петербурга. В этом году он проходит 9-10 ноября в юбилейный пятый раз. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года. В мае Белоруссия обратилась к членам БРИКС с просьбой о приеме в объединение.

https://ria.ru/20231102/briks-1906845024.html

россия

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россия, китай, брикс, госдума рф, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), максут шадаев