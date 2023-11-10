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Еще в одном российском регионе частные клиники отказались от абортов - РИА Новости, 10.11.2023
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13:48 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/aborty-1908654567.html
Еще в одном российском регионе частные клиники отказались от абортов
Еще в одном российском регионе частные клиники отказались от абортов - РИА Новости, 10.11.2023
Еще в одном российском регионе частные клиники отказались от абортов
Курская область стала вторым регионом России, где частные клиники добровольно отказались от оказания услуг по прерыванию беременности, сообщил журналистам... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T13:48
2023-11-10T13:48
здоровье - общество
курская область
россия
общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Курская область стала вторым регионом России, где частные клиники добровольно отказались от оказания услуг по прерыванию беременности, сообщил журналистам заместитель курского губернатора Андрей Белостоцкий. В четверг министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский сообщил, что искусственное прерывание беременности в регионе будет проводиться только в государственных медорганизациях - частные медорганизации официально отказались этих услуг. В этот же день в Курском областном перинатальном центре прошёл круглый стол на данную тему. "Сегодня, конечно, знаковое событие. Мы второй субъект РФ, где коммерческие организации здравоохранения отказались от пункта лицензии о химическом прерывании беременности. И сейчас примерно 92% женщин, которые принимают решении о прерывании беременности, будут находиться в государственных клиниках, где мы активно ведём с ними работу. Мы проводим анкетирование, выясняем проблемы, по которым они приняли решение об аборте, мы помогаем им, даём им время подумать. То есть активно участвуем в том, чтобы сохранить каждого ребёнка", - сказал Белостоцкий, слова которого приводит Региональное информационное агентство "Курск". По словам замгубернатора, из пяти учреждений, имеющих лицензию на проведение химических абортов, четыре уже отказались. Ожидается, что и оставшееся медучреждение в ближайшее время примет такое решение. Как уточняет ГТРК "Курск", женщины, которые будут принимать решение о дальнейшей судьбе ребенка, направляются в государственные медучреждения здравоохранения, где врачи активно ведут работу по оказанию всесторонней помощи родителям. С будущими мамами работают психологи, социальные работники, юристы, также пациенты проходят анкетирование, в ходе которого выясняются причины такого решения. "В нашей региональной программе по демографической политике есть цель - к 2025 году оставлять ребенка должны более 40 процентов женщин, которые приходят в клинику для прерывания беременности. Мы нацелены на это. Мы должны сохранить каждого ребенка", - сказал Белостоцкий. Оперативный комментарий минздрава Курской области РИА Новости получить не удалось. На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ заявил, что проблема абортов в стране острая и надо решить вопрос, что с этим делать - запрещать продавать препараты для прерывания беременности или же улучшать поддержку семей. Уже два субъекта России - Мордовия и Тверская область - приняли региональные законы о запрете склонения к аборту, за нарушение предусмотрена административная ответственность.
https://ria.ru/20231107/gd-1907814169.html
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здоровье - общество, курская область, россия, общество
Здоровье - Общество, Курская область, Россия, Общество
Еще в одном российском регионе частные клиники отказались от абортов

Курская область стала вторым регионом, где частные клиники отказались от абортов

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Курская область стала вторым регионом России, где частные клиники добровольно отказались от оказания услуг по прерыванию беременности, сообщил журналистам заместитель курского губернатора Андрей Белостоцкий.
В четверг министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский сообщил, что искусственное прерывание беременности в регионе будет проводиться только в государственных медорганизациях - частные медорганизации официально отказались этих услуг. В этот же день в Курском областном перинатальном центре прошёл круглый стол на данную тему.
"Сегодня, конечно, знаковое событие. Мы второй субъект РФ, где коммерческие организации здравоохранения отказались от пункта лицензии о химическом прерывании беременности. И сейчас примерно 92% женщин, которые принимают решении о прерывании беременности, будут находиться в государственных клиниках, где мы активно ведём с ними работу. Мы проводим анкетирование, выясняем проблемы, по которым они приняли решение об аборте, мы помогаем им, даём им время подумать. То есть активно участвуем в том, чтобы сохранить каждого ребёнка", - сказал Белостоцкий, слова которого приводит Региональное информационное агентство "Курск".
По словам замгубернатора, из пяти учреждений, имеющих лицензию на проведение химических абортов, четыре уже отказались. Ожидается, что и оставшееся медучреждение в ближайшее время примет такое решение.
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Как уточняет ГТРК "Курск", женщины, которые будут принимать решение о дальнейшей судьбе ребенка, направляются в государственные медучреждения здравоохранения, где врачи активно ведут работу по оказанию всесторонней помощи родителям. С будущими мамами работают психологи, социальные работники, юристы, также пациенты проходят анкетирование, в ходе которого выясняются причины такого решения.
"В нашей региональной программе по демографической политике есть цель - к 2025 году оставлять ребенка должны более 40 процентов женщин, которые приходят в клинику для прерывания беременности. Мы нацелены на это. Мы должны сохранить каждого ребенка", - сказал Белостоцкий.
Оперативный комментарий минздрава Курской области РИА Новости получить не удалось.
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ заявил, что проблема абортов в стране острая и надо решить вопрос, что с этим делать - запрещать продавать препараты для прерывания беременности или же улучшать поддержку семей.
Уже два субъекта России - Мордовия и Тверская область - приняли региональные законы о запрете склонения к аборту, за нарушение предусмотрена административная ответственность.
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