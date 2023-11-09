https://ria.ru/20231109/veypy-1908452360.html

В Минздраве призвали запретить добавки к вейпам

В Минздраве призвали запретить добавки к вейпам - РИА Новости, 09.11.2023

В Минздраве призвали запретить добавки к вейпам

Добавки к вейпам оказывают вред здоровью, поэтому установление запрета на них может стать эффективной мерой, защищающей здоровье граждан, детей и подростков,... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T16:45

2023-11-09T16:45

2023-11-09T16:45

общество

здоровье - общество

россия

вейпы

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Добавки к вейпам оказывают вред здоровью, поэтому установление запрета на них может стать эффективной мерой, защищающей здоровье граждан, детей и подростков, заявила РИА Новости руководитель центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России д.м.н Маринэ Гамбарян. Ранее издание РБК сообщило, что подготовленный Минздравом список запрещенных для вейпов добавок не поддержали другие профильные министерства и Росалкогольтабакконтроль, так как, по их мнению, такие ограничения приведут к фактическому запрету всей индустрии. "Вред воздействия ингредиентов, входящих в состав аэрозолей электронных сигарет, на здоровье доказан посредством многочисленных исследований. Поэтому норма закона, устанавливающая запрет на ингредиенты в составе вейпов и электронных сигарет, повышающих привлекательность этой продукции, в частности для подростков и молодежи, а также веществ, вызывающих или усиливающих никотиновую зависимость - пожалуй, самая эффективная мера, способная защитить здоровье граждан, детей и подростков от воздействия этих продуктов и его последствий", - сказала Гамбарян. Она отметила, что представленный Минздравом список предложенных к запрету веществ в составе вейпов и электронных сигарет содержит подробное описание действия включенных в него веществ, обоснование их вредного воздействия на организм и ссылки на соответствующие исследования. "Норма закона введена для защиты здоровья людей и особенно подростков - и она должна быть реализована - список должен быть исчерпывающим", - подчеркнула Гамбарян.

https://ria.ru/20231017/veypy-1903317617.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, вейпы, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)