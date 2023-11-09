https://ria.ru/20231109/veypy-1908452360.html
В Минздраве призвали запретить добавки к вейпам
В Минздраве призвали запретить добавки к вейпам - РИА Новости, 09.11.2023
В Минздраве призвали запретить добавки к вейпам
Добавки к вейпам оказывают вред здоровью, поэтому установление запрета на них может стать эффективной мерой, защищающей здоровье граждан, детей и подростков,... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T16:45
2023-11-09T16:45
2023-11-09T16:45
общество
здоровье - общество
россия
вейпы
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Добавки к вейпам оказывают вред здоровью, поэтому установление запрета на них может стать эффективной мерой, защищающей здоровье граждан, детей и подростков, заявила РИА Новости руководитель центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России д.м.н Маринэ Гамбарян. Ранее издание РБК сообщило, что подготовленный Минздравом список запрещенных для вейпов добавок не поддержали другие профильные министерства и Росалкогольтабакконтроль, так как, по их мнению, такие ограничения приведут к фактическому запрету всей индустрии. "Вред воздействия ингредиентов, входящих в состав аэрозолей электронных сигарет, на здоровье доказан посредством многочисленных исследований. Поэтому норма закона, устанавливающая запрет на ингредиенты в составе вейпов и электронных сигарет, повышающих привлекательность этой продукции, в частности для подростков и молодежи, а также веществ, вызывающих или усиливающих никотиновую зависимость - пожалуй, самая эффективная мера, способная защитить здоровье граждан, детей и подростков от воздействия этих продуктов и его последствий", - сказала Гамбарян. Она отметила, что представленный Минздравом список предложенных к запрету веществ в составе вейпов и электронных сигарет содержит подробное описание действия включенных в него веществ, обоснование их вредного воздействия на организм и ссылки на соответствующие исследования. "Норма закона введена для защиты здоровья людей и особенно подростков - и она должна быть реализована - список должен быть исчерпывающим", - подчеркнула Гамбарян.
https://ria.ru/20231017/veypy-1903317617.html
https://ria.ru/20231002/gosduma-1899927618.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, вейпы, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Вейпы, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
В Минздраве призвали запретить добавки к вейпам
Эксперт Минздрава: добавки к вейпам вредят здоровью, их запрет — лучший вариант
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Добавки к вейпам оказывают вред здоровью, поэтому установление запрета на них может стать эффективной мерой, защищающей здоровье граждан, детей и подростков, заявила РИА Новости руководитель центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России д.м.н Маринэ Гамбарян.
Ранее издание РБК сообщило, что подготовленный Минздравом список запрещенных для вейпов добавок не поддержали другие профильные министерства и Росалкогольтабакконтроль, так как, по их мнению, такие ограничения приведут к фактическому запрету всей индустрии.
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«
"Вред воздействия ингредиентов, входящих в состав аэрозолей электронных сигарет, на здоровье доказан посредством многочисленных исследований. Поэтому норма закона, устанавливающая запрет на ингредиенты в составе вейпов и электронных сигарет, повышающих привлекательность этой продукции, в частности для подростков и молодежи, а также веществ, вызывающих или усиливающих никотиновую зависимость - пожалуй, самая эффективная мера, способная защитить здоровье граждан, детей и подростков от воздействия этих продуктов и его последствий", - сказала Гамбарян.
Она отметила, что представленный Минздравом список предложенных к запрету веществ в составе вейпов и электронных сигарет содержит подробное описание действия включенных в него веществ, обоснование их вредного воздействия на организм и ссылки на соответствующие исследования.
«
"Норма закона введена для защиты здоровья людей и особенно подростков - и она должна быть реализована - список должен быть исчерпывающим", - подчеркнула Гамбарян.
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