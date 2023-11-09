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В программе обществознания могут создать модуль о семье - РИА Новости, 09.11.2023
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08:31 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/semya-1908309863.html
В программе обществознания могут создать модуль о семье
В программе обществознания могут создать модуль о семье - РИА Новости, 09.11.2023
В программе обществознания могут создать модуль о семье
Министерство просвещения поддержало инициативу депутата Госдумы Яны Лантратовой о создании модуля "Семья – основа общества и государства" в рамках школьного... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T08:31
2023-11-09T08:31
россия
яна лантратова
сергей кравцов
русская православная церковь
общество
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Министерство просвещения поддержало инициативу депутата Госдумы Яны Лантратовой о создании модуля "Семья – основа общества и государства" в рамках школьного предмета "Обществознание", документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее в октябре Лантратова обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением ввести в школьную программу модуль "Семья – основа общества и государства" в рамках курса "Обществознание". "В настоящее время Минпросвещения России рассматривает вопрос о создании модуля "Семья - основа общества и государства" в учебном предмете "Обществознание" на базовом уровне изучения предмета. В нем предполагается возможным раскрыть вопросы, связанные с моральными, правовыми аспектами семьи как важнейшего социального института российского общества и акцентировать внимание на вопросах семейных ценностей, поддержки многодетных семей, нравственного климата в российских семьях", - следует из ответа замминистра просвещения Татьяны Васильевой на предложение депутата. В нём Лантратова уточняла, что данный модуль может изучаться в 11 классе, в первой или второй четверти учебного года, и может включать в себя такие темы, как социальная роль семьи, семейное право и этика и психология семейной жизни. В обращении предлагалось организовывать общение учащихся с педагогами и другими лицами, имеющими опыт счастливой семейной жизни, в том числе – с представителями Русской Православной Церкви и иных традиционных конфессий РФ.
https://ria.ru/20230927/predmet-1898925930.html
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россия, яна лантратова, сергей кравцов, русская православная церковь, общество
Россия, Яна Лантратова, Сергей Кравцов, Русская православная церковь, Общество
В программе обществознания могут создать модуль о семье

Минпросвещения одобрило идею создать модуль о семье в программе обществознания

© iStock.com / mediaphotosУченики во время занятий
Ученики во время занятий - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© iStock.com / mediaphotos
Ученики во время занятий. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Министерство просвещения поддержало инициативу депутата Госдумы Яны Лантратовой о создании модуля "Семья – основа общества и государства" в рамках школьного предмета "Обществознание", документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее в октябре Лантратова обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением ввести в школьную программу модуль "Семья – основа общества и государства" в рамках курса "Обществознание".
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"В настоящее время Минпросвещения России рассматривает вопрос о создании модуля "Семья - основа общества и государства" в учебном предмете "Обществознание" на базовом уровне изучения предмета. В нем предполагается возможным раскрыть вопросы, связанные с моральными, правовыми аспектами семьи как важнейшего социального института российского общества и акцентировать внимание на вопросах семейных ценностей, поддержки многодетных семей, нравственного климата в российских семьях", - следует из ответа замминистра просвещения Татьяны Васильевой на предложение депутата.
В нём Лантратова уточняла, что данный модуль может изучаться в 11 классе, в первой или второй четверти учебного года, и может включать в себя такие темы, как социальная роль семьи, семейное право и этика и психология семейной жизни. В обращении предлагалось организовывать общение учащихся с педагогами и другими лицами, имеющими опыт счастливой семейной жизни, в том числе – с представителями Русской Православной Церкви и иных традиционных конфессий РФ.
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