В программе обществознания могут создать модуль о семье
Минпросвещения одобрило идею создать модуль о семье в программе обществознания
© iStock.com / mediaphotosУченики во время занятий
© iStock.com / mediaphotos
Ученики во время занятий. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Министерство просвещения поддержало инициативу депутата Госдумы Яны Лантратовой о создании модуля "Семья – основа общества и государства" в рамках школьного предмета "Обществознание", документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее в октябре Лантратова обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением ввести в школьную программу модуль "Семья – основа общества и государства" в рамках курса "Обществознание".
"В настоящее время Минпросвещения России рассматривает вопрос о создании модуля "Семья - основа общества и государства" в учебном предмете "Обществознание" на базовом уровне изучения предмета. В нем предполагается возможным раскрыть вопросы, связанные с моральными, правовыми аспектами семьи как важнейшего социального института российского общества и акцентировать внимание на вопросах семейных ценностей, поддержки многодетных семей, нравственного климата в российских семьях", - следует из ответа замминистра просвещения Татьяны Васильевой на предложение депутата.
В нём Лантратова уточняла, что данный модуль может изучаться в 11 классе, в первой или второй четверти учебного года, и может включать в себя такие темы, как социальная роль семьи, семейное право и этика и психология семейной жизни. В обращении предлагалось организовывать общение учащихся с педагогами и другими лицами, имеющими опыт счастливой семейной жизни, в том числе – с представителями Русской Православной Церкви и иных традиционных конфессий РФ.