https://ria.ru/20231109/semya-1908309863.html

В программе обществознания могут создать модуль о семье

В программе обществознания могут создать модуль о семье - РИА Новости, 09.11.2023

В программе обществознания могут создать модуль о семье

Министерство просвещения поддержало инициативу депутата Госдумы Яны Лантратовой о создании модуля "Семья – основа общества и государства" в рамках школьного... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T08:31

2023-11-09T08:31

2023-11-09T08:31

россия

яна лантратова

сергей кравцов

русская православная церковь

общество

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Министерство просвещения поддержало инициативу депутата Госдумы Яны Лантратовой о создании модуля "Семья – основа общества и государства" в рамках школьного предмета "Обществознание", документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее в октябре Лантратова обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением ввести в школьную программу модуль "Семья – основа общества и государства" в рамках курса "Обществознание". "В настоящее время Минпросвещения России рассматривает вопрос о создании модуля "Семья - основа общества и государства" в учебном предмете "Обществознание" на базовом уровне изучения предмета. В нем предполагается возможным раскрыть вопросы, связанные с моральными, правовыми аспектами семьи как важнейшего социального института российского общества и акцентировать внимание на вопросах семейных ценностей, поддержки многодетных семей, нравственного климата в российских семьях", - следует из ответа замминистра просвещения Татьяны Васильевой на предложение депутата. В нём Лантратова уточняла, что данный модуль может изучаться в 11 классе, в первой или второй четверти учебного года, и может включать в себя такие темы, как социальная роль семьи, семейное право и этика и психология семейной жизни. В обращении предлагалось организовывать общение учащихся с педагогами и другими лицами, имеющими опыт счастливой семейной жизни, в том числе – с представителями Русской Православной Церкви и иных традиционных конфессий РФ.

https://ria.ru/20230927/predmet-1898925930.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, яна лантратова, сергей кравцов, русская православная церковь, общество