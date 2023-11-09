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На Кубани в 2023 году построят 24 медицинских объекта по нацпроекту - РИА Новости, 09.11.2023
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Краснодарский край
 
23:54 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/natsproekt-1908533507.html
На Кубани в 2023 году построят 24 медицинских объекта по нацпроекту
На Кубани в 2023 году построят 24 медицинских объекта по нацпроекту - РИА Новости, 09.11.2023
На Кубани в 2023 году построят 24 медицинских объекта по нацпроекту
Десять фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и 14 офисов врача общей практики (ВОП) построят в Краснодарском крае в 2023 году в рамках нацпроекта... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T23:54
2023-11-09T23:54
краснодарский край
общество
здоровье - общество
краснодарский край
ленинградский район
анапа
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 9 ноя - РИА Новости. Десять фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и 14 офисов врача общей практики (ВОП) построят в Краснодарском крае в 2023 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение", новые объекты позволят оказывать медпомощь жителям небольших населенных пунктов, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. "Всего в этом году в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" в крае уже оборудовали 10 фельдшерско-акушерских пунктов в Анапе, Горячем Ключе, а также в Каневском, Кореновском, Крымском, Крыловском, Курганинском, Белореченском и Приморско-Ахтарском районах. Также строим офисы врача общей практики, в этом году предусмотрели 14 таких медицинских кабинетов", - написал Кондратьев. Он добавил, что в новых зданиях предусмотрены акушерский, процедурный, прививочный и физиотерапевтический кабинеты, а также помещение для приема терапевта, фельдшера и дневной стационар. Включено все необходимое оборудование. По его словам, новые ВОПы и ФАПы открываются в небольших сельских населенных пунктах, чтобы "медицинская помощь была ближе к жителям". По данным пресс-службы администрации региона, новые медучреждения будут обслуживать от 250 до 1,2 тысячи человек. Строительство медицинских объектов курирует министерство здравоохранения Краснодарского края. Власти приводят в пример хутор Восточный Ленинградского района, где проживают 345 человек, из них 58 - дети. Пока пациентов принимают в двухэтажном здании 1973 года постройки, ремонт которого уже нецелесообразен. Работы по установке нового ФАПа в населенном пункте начали с опережением сроков, добавляют власти. Отмечается, что в 2024 году фельдшерско-акушерские пункты появятся в Белоглинском, Брюховецком, Кавказском, Крыловском, Мостовском и Ленинградском районах Кубани.
https://ria.ru/20231026/raskhody-1905474213.html
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общество, здоровье - общество, краснодарский край, ленинградский район, анапа, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Общество, Здоровье - Общество, Краснодарский край, Ленинградский район, Анапа, Вениамин Кондратьев

На Кубани в 2023 году построят 24 медицинских объекта по нацпроекту

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкФельдшерско-акушерский пункт
Фельдшерско-акушерский пункт - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Фельдшерско-акушерский пункт . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 9 ноя - РИА Новости. Десять фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и 14 офисов врача общей практики (ВОП) построят в Краснодарском крае в 2023 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение", новые объекты позволят оказывать медпомощь жителям небольших населенных пунктов, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
«
"Всего в этом году в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" в крае уже оборудовали 10 фельдшерско-акушерских пунктов в Анапе, Горячем Ключе, а также в Каневском, Кореновском, Крымском, Крыловском, Курганинском, Белореченском и Приморско-Ахтарском районах. Также строим офисы врача общей практики, в этом году предусмотрели 14 таких медицинских кабинетов", - написал Кондратьев.
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Он добавил, что в новых зданиях предусмотрены акушерский, процедурный, прививочный и физиотерапевтический кабинеты, а также помещение для приема терапевта, фельдшера и дневной стационар. Включено все необходимое оборудование. По его словам, новые ВОПы и ФАПы открываются в небольших сельских населенных пунктах, чтобы "медицинская помощь была ближе к жителям".
По данным пресс-службы администрации региона, новые медучреждения будут обслуживать от 250 до 1,2 тысячи человек. Строительство медицинских объектов курирует министерство здравоохранения Краснодарского края.
Власти приводят в пример хутор Восточный Ленинградского района, где проживают 345 человек, из них 58 - дети. Пока пациентов принимают в двухэтажном здании 1973 года постройки, ремонт которого уже нецелесообразен. Работы по установке нового ФАПа в населенном пункте начали с опережением сроков, добавляют власти.
Отмечается, что в 2024 году фельдшерско-акушерские пункты появятся в Белоглинском, Брюховецком, Кавказском, Крыловском, Мостовском и Ленинградском районах Кубани.
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Краснодарский крайОбществоЗдоровье - ОбществоКраснодарский крайЛенинградский районАнапаВениамин Кондратьев
 
 
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