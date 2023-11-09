https://ria.ru/20231109/natsproekt-1908533507.html

На Кубани в 2023 году построят 24 медицинских объекта по нацпроекту

На Кубани в 2023 году построят 24 медицинских объекта по нацпроекту - РИА Новости, 09.11.2023

На Кубани в 2023 году построят 24 медицинских объекта по нацпроекту

Десять фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и 14 офисов врача общей практики (ВОП) построят в Краснодарском крае в 2023 году в рамках нацпроекта... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T23:54

2023-11-09T23:54

2023-11-09T23:54

краснодарский край

общество

здоровье - общество

краснодарский край

ленинградский район

анапа

вениамин кондратьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740467752_0:196:3117:1949_1920x0_80_0_0_a1f9b8811194237311ee064082cb5af6.jpg

КРАСНОДАР, 9 ноя - РИА Новости. Десять фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и 14 офисов врача общей практики (ВОП) построят в Краснодарском крае в 2023 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение", новые объекты позволят оказывать медпомощь жителям небольших населенных пунктов, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. "Всего в этом году в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" в крае уже оборудовали 10 фельдшерско-акушерских пунктов в Анапе, Горячем Ключе, а также в Каневском, Кореновском, Крымском, Крыловском, Курганинском, Белореченском и Приморско-Ахтарском районах. Также строим офисы врача общей практики, в этом году предусмотрели 14 таких медицинских кабинетов", - написал Кондратьев. Он добавил, что в новых зданиях предусмотрены акушерский, процедурный, прививочный и физиотерапевтический кабинеты, а также помещение для приема терапевта, фельдшера и дневной стационар. Включено все необходимое оборудование. По его словам, новые ВОПы и ФАПы открываются в небольших сельских населенных пунктах, чтобы "медицинская помощь была ближе к жителям". По данным пресс-службы администрации региона, новые медучреждения будут обслуживать от 250 до 1,2 тысячи человек. Строительство медицинских объектов курирует министерство здравоохранения Краснодарского края. Власти приводят в пример хутор Восточный Ленинградского района, где проживают 345 человек, из них 58 - дети. Пока пациентов принимают в двухэтажном здании 1973 года постройки, ремонт которого уже нецелесообразен. Работы по установке нового ФАПа в населенном пункте начали с опережением сроков, добавляют власти. Отмечается, что в 2024 году фельдшерско-акушерские пункты появятся в Белоглинском, Брюховецком, Кавказском, Крыловском, Мостовском и Ленинградском районах Кубани.

https://ria.ru/20231026/raskhody-1905474213.html

https://ria.ru/20231026/doplata-1905473991.html

краснодарский край

ленинградский район

анапа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, краснодарский край, ленинградский район, анапа, вениамин кондратьев