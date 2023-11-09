https://ria.ru/20231109/natsproekt-1908533507.html
На Кубани в 2023 году построят 24 медицинских объекта по нацпроекту
На Кубани в 2023 году построят 24 медицинских объекта по нацпроекту - РИА Новости, 09.11.2023
На Кубани в 2023 году построят 24 медицинских объекта по нацпроекту
Десять фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и 14 офисов врача общей практики (ВОП) построят в Краснодарском крае в 2023 году в рамках нацпроекта... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T23:54
2023-11-09T23:54
2023-11-09T23:54
краснодарский край
общество
здоровье - общество
краснодарский край
ленинградский район
анапа
вениамин кондратьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740467752_0:196:3117:1949_1920x0_80_0_0_a1f9b8811194237311ee064082cb5af6.jpg
КРАСНОДАР, 9 ноя - РИА Новости. Десять фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и 14 офисов врача общей практики (ВОП) построят в Краснодарском крае в 2023 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение", новые объекты позволят оказывать медпомощь жителям небольших населенных пунктов, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. "Всего в этом году в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" в крае уже оборудовали 10 фельдшерско-акушерских пунктов в Анапе, Горячем Ключе, а также в Каневском, Кореновском, Крымском, Крыловском, Курганинском, Белореченском и Приморско-Ахтарском районах. Также строим офисы врача общей практики, в этом году предусмотрели 14 таких медицинских кабинетов", - написал Кондратьев. Он добавил, что в новых зданиях предусмотрены акушерский, процедурный, прививочный и физиотерапевтический кабинеты, а также помещение для приема терапевта, фельдшера и дневной стационар. Включено все необходимое оборудование. По его словам, новые ВОПы и ФАПы открываются в небольших сельских населенных пунктах, чтобы "медицинская помощь была ближе к жителям". По данным пресс-службы администрации региона, новые медучреждения будут обслуживать от 250 до 1,2 тысячи человек. Строительство медицинских объектов курирует министерство здравоохранения Краснодарского края. Власти приводят в пример хутор Восточный Ленинградского района, где проживают 345 человек, из них 58 - дети. Пока пациентов принимают в двухэтажном здании 1973 года постройки, ремонт которого уже нецелесообразен. Работы по установке нового ФАПа в населенном пункте начали с опережением сроков, добавляют власти. Отмечается, что в 2024 году фельдшерско-акушерские пункты появятся в Белоглинском, Брюховецком, Кавказском, Крыловском, Мостовском и Ленинградском районах Кубани.
https://ria.ru/20231026/raskhody-1905474213.html
https://ria.ru/20231026/doplata-1905473991.html
краснодарский край
ленинградский район
анапа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740467752_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_37bdde87a0f12c23a8b1fe40c08b07ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, краснодарский край, ленинградский район, анапа, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Общество, Здоровье - Общество, Краснодарский край, Ленинградский район, Анапа, Вениамин Кондратьев
КРАСНОДАР, 9 ноя - РИА Новости.
Десять фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и 14 офисов врача общей практики (ВОП) построят в Краснодарском крае в 2023 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение", новые объекты позволят оказывать медпомощь жителям небольших населенных пунктов, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале
.
«
"Всего в этом году в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" в крае уже оборудовали 10 фельдшерско-акушерских пунктов в Анапе
, Горячем Ключе, а также в Каневском, Кореновском, Крымском, Крыловском, Курганинском, Белореченском и Приморско-Ахтарском районах
. Также строим офисы врача общей практики, в этом году предусмотрели 14 таких медицинских кабинетов", - написал Кондратьев.
Расходы Кубани в течение трех лет увеличатся на 53,3 миллиарда рублей
Он добавил, что в новых зданиях предусмотрены акушерский, процедурный, прививочный и физиотерапевтический кабинеты, а также помещение для приема терапевта, фельдшера и дневной стационар. Включено все необходимое оборудование. По его словам, новые ВОПы и ФАПы открываются в небольших сельских населенных пунктах, чтобы "медицинская помощь была ближе к жителям".
По данным пресс-службы администрации региона, новые медучреждения будут обслуживать от 250 до 1,2 тысячи человек. Строительство медицинских объектов курирует министерство здравоохранения Краснодарского края.
Власти приводят в пример хутор Восточный Ленинградского района
, где проживают 345 человек, из них 58 - дети. Пока пациентов принимают в двухэтажном здании 1973 года постройки, ремонт которого уже нецелесообразен. Работы по установке нового ФАПа в населенном пункте начали с опережением сроков, добавляют власти.
Отмечается, что в 2024 году фельдшерско-акушерские пункты появятся в Белоглинском, Брюховецком, Кавказском, Крыловском, Мостовском и Ленинградском районах Кубани.
На ежемесячную доплату учителям Кубани направят 2,8 миллиарда рублей