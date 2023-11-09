https://ria.ru/20231109/lekarstva-1908510517.html

Цены на некоторые противовирусные лекарства не изменятся до 2025 года

Цены на некоторые противовирусные лекарства не изменятся до 2025 года - РИА Новости, 09.11.2023

Цены на некоторые противовирусные лекарства не изменятся до 2025 года

До 2025 года не будут меняться предельные отпускные цены на ряд жизненно важных противовирусных лекарств, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T20:36

2023-11-09T20:36

2023-11-09T20:36

общество

здоровье - общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. До 2025 года не будут меняться предельные отпускные цены на ряд жизненно важных противовирусных лекарств, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. Соответствующее постановление правительства РФ, которое также продлевает упрощенный порядок регистрации противовирусных лекарств до 2025 года, опубликовано на интернет-портале правовой информации. "До 1 января 2025 года не будут меняться предельные отпускные цены, установленные на ряд противовирусных лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231108/kvoty-1908280030.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)