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Цены на некоторые противовирусные лекарства не изменятся до 2025 года - РИА Новости, 09.11.2023
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20:36 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/lekarstva-1908510517.html
Цены на некоторые противовирусные лекарства не изменятся до 2025 года
Цены на некоторые противовирусные лекарства не изменятся до 2025 года - РИА Новости, 09.11.2023
Цены на некоторые противовирусные лекарства не изменятся до 2025 года
До 2025 года не будут меняться предельные отпускные цены на ряд жизненно важных противовирусных лекарств, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T20:36
2023-11-09T20:36
общество
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. До 2025 года не будут меняться предельные отпускные цены на ряд жизненно важных противовирусных лекарств, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. Соответствующее постановление правительства РФ, которое также продлевает упрощенный порядок регистрации противовирусных лекарств до 2025 года, опубликовано на интернет-портале правовой информации. "До 1 января 2025 года не будут меняться предельные отпускные цены, установленные на ряд противовирусных лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП)", - говорится в сообщении.
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Цены на некоторые противовирусные лекарства не изменятся до 2025 года

Предельные цены на ряд противовирусных лекарств не будут меняться до 2025 года

© iStock.com / Caiaimage/Agnieszka WozniakФармацевт смотрит лекарства по рецепту
Фармацевт смотрит лекарства по рецепту - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© iStock.com / Caiaimage/Agnieszka Wozniak
Фармацевт смотрит лекарства по рецепту. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. До 2025 года не будут меняться предельные отпускные цены на ряд жизненно важных противовирусных лекарств, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.
Соответствующее постановление правительства РФ, которое также продлевает упрощенный порядок регистрации противовирусных лекарств до 2025 года, опубликовано на интернет-портале правовой информации.
«
"До 1 января 2025 года не будут меняться предельные отпускные цены, установленные на ряд противовирусных лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП)", - говорится в сообщении.
Продажа лекарств - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
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8 ноября, 22:48
 
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