https://ria.ru/20231109/lekarstva-1908510517.html
Цены на некоторые противовирусные лекарства не изменятся до 2025 года
Цены на некоторые противовирусные лекарства не изменятся до 2025 года - РИА Новости, 09.11.2023
Цены на некоторые противовирусные лекарства не изменятся до 2025 года
До 2025 года не будут меняться предельные отпускные цены на ряд жизненно важных противовирусных лекарств, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T20:36
2023-11-09T20:36
2023-11-09T20:36
общество
здоровье - общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. До 2025 года не будут меняться предельные отпускные цены на ряд жизненно важных противовирусных лекарств, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. Соответствующее постановление правительства РФ, которое также продлевает упрощенный порядок регистрации противовирусных лекарств до 2025 года, опубликовано на интернет-портале правовой информации. "До 1 января 2025 года не будут меняться предельные отпускные цены, установленные на ряд противовирусных лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231108/kvoty-1908280030.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Цены на некоторые противовирусные лекарства не изменятся до 2025 года
Предельные цены на ряд противовирусных лекарств не будут меняться до 2025 года