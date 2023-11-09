https://ria.ru/20231109/gripp-1908522135.html
Попова призвала привиться от гриппа до конца месяца
Попова призвала привиться от гриппа до конца месяца - РИА Новости, 09.11.2023
Попова призвала привиться от гриппа до конца месяца
Число случаев гриппа в России увеличивается, но делать прививку еще пока не поздно, следует успеть вакцинироваться до конца ноября, заявила глава... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T21:53
2023-11-09T21:53
2023-11-09T21:53
общество
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
грипп
вакцинация
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Число случаев гриппа в России увеличивается, но делать прививку еще пока не поздно, следует успеть вакцинироваться до конца ноября, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1". "Видим увеличение с каждой неделей случаев гриппа, а значит - дальше будет только развитие", - сказала Попова.Она отметила, что делать прививку против гриппа ещё не поздно, но до конца ноября её следует сделать. По словам Поповой, небольшая сентябрьская волна заболеваемости была связана не с гриппозными вирусами, а вирусами парагриппа, риновирусами и целым рядом сезонных респираторных вирусов, которые приходят каждый год. Но последние две недели выявляется все больше случаев гриппа, пояснила она.
https://ria.ru/20231108/gripp-1908108026.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), грипп, вакцинация
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Грипп, Вакцинация
Попова призвала привиться от гриппа до конца месяца
Попова: число случаев гриппа увеличивается, до конца ноября следует привиться