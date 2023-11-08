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ФТС России сообщила о скорой поставке пшеницы из Новороссийска в Африку
ФТС России сообщила о скорой поставке пшеницы из Новороссийска в Африку - РИА Новости, 08.11.2023
ФТС России сообщила о скорой поставке пшеницы из Новороссийска в Африку
Судно с 25 тысячами тонн гуманитарной пшеницы для африканской страны отправилось из Новороссийска, груз был оперативно оформлен таможней, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T11:52
2023-11-08T11:52
2023-11-08T11:58
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новороссийск
африка
федеральная таможенная служба (фтс россии)
общество
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дмитрий патрушев
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Судно с 25 тысячами тонн гуманитарной пшеницы для африканской страны отправилось из Новороссийска, груз был оперативно оформлен таможней, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России."В морской порт Новороссийск прибыло морское судно под погрузку 25 тысяч тонн пшеницы. Груз предназначается для одной из стран Африки в качестве гумпомощи. Таможенники в приоритетном порядке провели необходимые операции и выпустили товар", - говорится в сообщении.В пресс-службе ФТС РИА Новости уточнили, что судно уже отправилось.В начале октября министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что безвозмездные поставки зерна из России в страны Африки могут начаться в течение месяца-полутора.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о планах РФ поставить странам Африки от 25 до 50 тысяч тонн зерна.
https://ria.ru/20231108/lavrov-1908109850.html
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россия, новороссийск, африка, федеральная таможенная служба (фтс россии), общество, экономика, дмитрий патрушев, владимир путин
Россия, Новороссийск, Африка, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Общество, Экономика, Дмитрий Патрушев, Владимир Путин
ФТС России сообщила о скорой поставке пшеницы из Новороссийска в Африку
ФТС РФ: судно с 25 тысячами тонн пшеницы отправляется из Новороссийска в Африку