Рейтинг@Mail.ru
ФТС России сообщила о скорой поставке пшеницы из Новороссийска в Африку - РИА Новости, 08.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 08.11.2023 (обновлено: 11:58 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/rf-1908111271.html
ФТС России сообщила о скорой поставке пшеницы из Новороссийска в Африку
ФТС России сообщила о скорой поставке пшеницы из Новороссийска в Африку - РИА Новости, 08.11.2023
ФТС России сообщила о скорой поставке пшеницы из Новороссийска в Африку
Судно с 25 тысячами тонн гуманитарной пшеницы для африканской страны отправилось из Новороссийска, груз был оперативно оформлен таможней, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T11:52
2023-11-08T11:58
россия
новороссийск
африка
федеральная таможенная служба (фтс россии)
общество
экономика
дмитрий патрушев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892767523_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a575a9a67dd91ab127841e24590f3b48.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Судно с 25 тысячами тонн гуманитарной пшеницы для африканской страны отправилось из Новороссийска, груз был оперативно оформлен таможней, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России."В морской порт Новороссийск прибыло морское судно под погрузку 25 тысяч тонн пшеницы. Груз предназначается для одной из стран Африки в качестве гумпомощи. Таможенники в приоритетном порядке провели необходимые операции и выпустили товар", - говорится в сообщении.В пресс-службе ФТС РИА Новости уточнили, что судно уже отправилось.В начале октября министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что безвозмездные поставки зерна из России в страны Африки могут начаться в течение месяца-полутора.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о планах РФ поставить странам Африки от 25 до 50 тысяч тонн зерна.
https://ria.ru/20231108/lavrov-1908109850.html
россия
новороссийск
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892767523_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1d55a0de44af8f19ff3a06999f02b549.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, новороссийск, африка, федеральная таможенная служба (фтс россии), общество, экономика, дмитрий патрушев, владимир путин
Россия, Новороссийск, Африка, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Общество, Экономика, Дмитрий Патрушев, Владимир Путин
ФТС России сообщила о скорой поставке пшеницы из Новороссийска в Африку

ФТС РФ: судно с 25 тысячами тонн пшеницы отправляется из Новороссийска в Африку

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкКонтейнеровоз
Контейнеровоз - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Контейнеровоз. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Судно с 25 тысячами тонн гуманитарной пшеницы для африканской страны отправилось из Новороссийска, груз был оперативно оформлен таможней, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
«
"В морской порт Новороссийск прибыло морское судно под погрузку 25 тысяч тонн пшеницы. Груз предназначается для одной из стран Африки в качестве гумпомощи. Таможенники в приоритетном порядке провели необходимые операции и выпустили товар", - говорится в сообщении.
В пресс-службе ФТС РИА Новости уточнили, что судно уже отправилось.
В начале октября министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что безвозмездные поставки зерна из России в страны Африки могут начаться в течение месяца-полутора.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о планах РФ поставить странам Африки от 25 до 50 тысяч тонн зерна.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Российская часть соглашения по зерновой сделке "на нуле", заявил Лавров
11:44
 
РоссияНовороссийскАфрикаФедеральная таможенная служба (ФТС России)ОбществоЭкономикаДмитрий ПатрушевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала