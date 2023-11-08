https://ria.ru/20231108/rf-1908111271.html

ФТС России сообщила о скорой поставке пшеницы из Новороссийска в Африку

ФТС России сообщила о скорой поставке пшеницы из Новороссийска в Африку - РИА Новости, 08.11.2023

ФТС России сообщила о скорой поставке пшеницы из Новороссийска в Африку

Судно с 25 тысячами тонн гуманитарной пшеницы для африканской страны отправилось из Новороссийска, груз был оперативно оформлен таможней, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T11:52

2023-11-08T11:52

2023-11-08T11:58

россия

новороссийск

африка

федеральная таможенная служба (фтс россии)

общество

экономика

дмитрий патрушев

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892767523_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a575a9a67dd91ab127841e24590f3b48.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Судно с 25 тысячами тонн гуманитарной пшеницы для африканской страны отправилось из Новороссийска, груз был оперативно оформлен таможней, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России."В морской порт Новороссийск прибыло морское судно под погрузку 25 тысяч тонн пшеницы. Груз предназначается для одной из стран Африки в качестве гумпомощи. Таможенники в приоритетном порядке провели необходимые операции и выпустили товар", - говорится в сообщении.В пресс-службе ФТС РИА Новости уточнили, что судно уже отправилось.В начале октября министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что безвозмездные поставки зерна из России в страны Африки могут начаться в течение месяца-полутора.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о планах РФ поставить странам Африки от 25 до 50 тысяч тонн зерна.

https://ria.ru/20231108/lavrov-1908109850.html

россия

новороссийск

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, новороссийск, африка, федеральная таможенная служба (фтс россии), общество, экономика, дмитрий патрушев, владимир путин