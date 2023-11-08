https://ria.ru/20231108/pomosch-1908153151.html
Москалькова прокомментировала регулирование оказания психиатрической помощи
Москалькова прокомментировала регулирование оказания психиатрической помощи - РИА Новости, 08.11.2023
Москалькова прокомментировала регулирование оказания психиатрической помощи
Правовое регулирование оказания психиатрической помощи должно быть более детальным и подробным, отметила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T14:46
2023-11-08T14:46
2023-11-08T14:46
здоровье - общество
татьяна москалькова
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Правовое регулирование оказания психиатрической помощи должно быть более детальным и подробным, отметила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалкова, приведя точки зрения региональных омбудсменов на нормы действующего законодательства в отношении лиц, страдающих нарушениями психического здоровья. "В целом правовое регулирование порядка, условий и особенностей оказания психиатрической помощи должно быть более детальным и подробным, поскольку нормы действующего законодательства не способны в полной мере защитить лиц, страдающих нарушениями психического здоровья, на это в докладе обращает внимание уполномоченный по правам человека во Владимирской области", - следует из тематического доклада Москальковой "Соблюдение и защита в РФ прав граждан с психическими расстройствами", текст которого есть в распоряжении РИА Новости. Кроме того, по данным российского омбудсмена, региональные уполномоченные по правам человека констатируют в докладах общие трудности, возникающие у них в процессе рассмотрения жалоб и иных обращений в защиту прав лиц, страдающих психическими расстройствами. "Трудно реализуемо имеющееся у региональных уполномоченных право посещения мест принудительного содержания, к которым относятся и медицинские организации, оказывающие психиатрическую помощь в стационарных условиях, так как отсутствует обязательный для реализации такого права порядок посещения, на что обращает внимание уполномоченный по правам человека в Московской области", - приводит Москалькова. Кроме того, федеральный омбудсмен указала на отсутствие у регионального уполномоченного доступа к сведениям, составляющим врачебную тайну. "В ходе рассмотрения обращений от лиц, находящихся на лечении в психиатрических стационарах, а также обращений в их интересах уполномоченным приходится полагаться исключительно на ограниченный перечень сведений, представляемых органами, в ведении которых находятся данные учреждения, ввиду отсутствия возможности самостоятельно получить какую-либо информацию из-за отнесения ее к врачебной тайне", - говорится в докладе. По данным уполномоченного, письменное согласие от психически больного человека не всегда возможно получить, в результате чего уполномоченные по правам человека лишены возможности в полной мере содействовать восстановлению нарушенных прав граждан, так как не могут запрашивать из медицинских организаций необходимые документы и информацию об оказываемой заявителю медицинской помощи.
https://ria.ru/20230802/stress-1887708063.html
https://ria.ru/20230503/psikhiatriya-1869247995.html
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здоровье - общество, татьяна москалькова
Здоровье - Общество, Татьяна Москалькова
Москалькова прокомментировала регулирование оказания психиатрической помощи
Москалькова: регулирование оказания психиатрической помощи должно быть подробным
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Правовое регулирование оказания психиатрической помощи должно быть более детальным и подробным, отметила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалкова, приведя точки зрения региональных омбудсменов на нормы действующего законодательства в отношении лиц, страдающих нарушениями психического здоровья.
"В целом правовое регулирование порядка, условий и особенностей оказания психиатрической помощи должно быть более детальным и подробным, поскольку нормы действующего законодательства не способны в полной мере защитить лиц, страдающих нарушениями психического здоровья, на это в докладе обращает внимание уполномоченный по правам человека во Владимирской области", - следует из тематического доклада Москальковой "Соблюдение и защита в РФ прав граждан с психическими расстройствами", текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
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Кроме того, по данным российского омбудсмена, региональные уполномоченные по правам человека констатируют в докладах общие трудности, возникающие у них в процессе рассмотрения жалоб и иных обращений в защиту прав лиц, страдающих психическими расстройствами.
"Трудно реализуемо имеющееся у региональных уполномоченных право посещения мест принудительного содержания, к которым относятся и медицинские организации, оказывающие психиатрическую помощь в стационарных условиях, так как отсутствует обязательный для реализации такого права порядок посещения, на что обращает внимание уполномоченный по правам человека в Московской области", - приводит Москалькова.
Кроме того, федеральный омбудсмен указала на отсутствие у регионального уполномоченного доступа к сведениям, составляющим врачебную тайну.
"В ходе рассмотрения обращений от лиц, находящихся на лечении в психиатрических стационарах, а также обращений в их интересах уполномоченным приходится полагаться исключительно на ограниченный перечень сведений, представляемых органами, в ведении которых находятся данные учреждения, ввиду отсутствия возможности самостоятельно получить какую-либо информацию из-за отнесения ее к врачебной тайне", - говорится в докладе.
По данным уполномоченного, письменное согласие от психически больного человека не всегда возможно получить, в результате чего уполномоченные по правам человека лишены возможности в полной мере содействовать восстановлению нарушенных прав граждан, так как не могут запрашивать из медицинских организаций необходимые документы и информацию об оказываемой заявителю медицинской помощи.
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