https://ria.ru/20231108/pomosch-1908153151.html

Москалькова прокомментировала регулирование оказания психиатрической помощи

Москалькова прокомментировала регулирование оказания психиатрической помощи - РИА Новости, 08.11.2023

Москалькова прокомментировала регулирование оказания психиатрической помощи

Правовое регулирование оказания психиатрической помощи должно быть более детальным и подробным, отметила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T14:46

2023-11-08T14:46

2023-11-08T14:46

здоровье - общество

татьяна москалькова

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Правовое регулирование оказания психиатрической помощи должно быть более детальным и подробным, отметила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалкова, приведя точки зрения региональных омбудсменов на нормы действующего законодательства в отношении лиц, страдающих нарушениями психического здоровья. "В целом правовое регулирование порядка, условий и особенностей оказания психиатрической помощи должно быть более детальным и подробным, поскольку нормы действующего законодательства не способны в полной мере защитить лиц, страдающих нарушениями психического здоровья, на это в докладе обращает внимание уполномоченный по правам человека во Владимирской области", - следует из тематического доклада Москальковой "Соблюдение и защита в РФ прав граждан с психическими расстройствами", текст которого есть в распоряжении РИА Новости. Кроме того, по данным российского омбудсмена, региональные уполномоченные по правам человека констатируют в докладах общие трудности, возникающие у них в процессе рассмотрения жалоб и иных обращений в защиту прав лиц, страдающих психическими расстройствами. "Трудно реализуемо имеющееся у региональных уполномоченных право посещения мест принудительного содержания, к которым относятся и медицинские организации, оказывающие психиатрическую помощь в стационарных условиях, так как отсутствует обязательный для реализации такого права порядок посещения, на что обращает внимание уполномоченный по правам человека в Московской области", - приводит Москалькова. Кроме того, федеральный омбудсмен указала на отсутствие у регионального уполномоченного доступа к сведениям, составляющим врачебную тайну. "В ходе рассмотрения обращений от лиц, находящихся на лечении в психиатрических стационарах, а также обращений в их интересах уполномоченным приходится полагаться исключительно на ограниченный перечень сведений, представляемых органами, в ведении которых находятся данные учреждения, ввиду отсутствия возможности самостоятельно получить какую-либо информацию из-за отнесения ее к врачебной тайне", - говорится в докладе. По данным уполномоченного, письменное согласие от психически больного человека не всегда возможно получить, в результате чего уполномоченные по правам человека лишены возможности в полной мере содействовать восстановлению нарушенных прав граждан, так как не могут запрашивать из медицинских организаций необходимые документы и информацию об оказываемой заявителю медицинской помощи.

https://ria.ru/20230802/stress-1887708063.html

https://ria.ru/20230503/psikhiatriya-1869247995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, татьяна москалькова