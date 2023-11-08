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Президент ОАЭ назвал Путина своим другом - РИА Новости, 08.11.2023
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Религия
 
23:06 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/politika-1908281895.html
Президент ОАЭ назвал Путина своим другом
Президент ОАЭ назвал Путина своим другом - РИА Новости, 08.11.2023
Президент ОАЭ назвал Путина своим другом
Президент ОАЭ Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян сообщил, что считает Владимира Путина Владимира Путина своим другом, он также выразил желание побывать в РФ РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T23:06
2023-11-08T23:06
религия
оаэ
абу-даби
россия
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
дамир мухетдинов
в мире
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент ОАЭ Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян сообщил, что считает Владимира Путина Владимира Путина своим другом, он также выразил желание побывать в РФ и посетить памятные для мусульман места, рассказал РИА Новости первый запред Духовного управления мусульман РФ муфтий Дамир Мухетдинов, принимающий участие в международном форуме в ОАЭ с участием президента этой страны. "Президент ОАЭ в беседе со мной сообщил, что с большим уважением относится к президенту нашей страны Владимиру Путину и считает его своим другом. По словам Абу-Даби Мухаммеда бена Заида Аль Нахайяна, его особенно поразило, какую масштабную помощь и поддержку оказывает президент Путин в строительстве мечетей, поддержании мусульманской инфраструктуры. Президент ОАЭ высказал пожелание приехать в нашу страну и посетить памятные и связанные с исламом места, например, Дербент", - рассказал РИА Новости муфтий Дамир Мухетдинов. Религиозный деятель добавил, что Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поддерживает курс Владимира Путина в сохранении традиционных, в том числе, семейных ценностей. "Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян добавил, что россияне должны беречь своего лидера и ценить его труды на благо своей Родины", - сказал муфтий Мухетдинов.
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Религия, ОАЭ, Абу-Даби, Россия, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Дамир Мухетдинов, В мире
Президент ОАЭ назвал Путина своим другом

Президент ОАЭ назвал Путина другом и выразил желание посетить РФ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент ОАЭ Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян сообщил, что считает Владимира Путина Владимира Путина своим другом, он также выразил желание побывать в РФ и посетить памятные для мусульман места, рассказал РИА Новости первый запред Духовного управления мусульман РФ муфтий Дамир Мухетдинов, принимающий участие в международном форуме в ОАЭ с участием президента этой страны.
"Президент ОАЭ в беседе со мной сообщил, что с большим уважением относится к президенту нашей страны Владимиру Путину и считает его своим другом. По словам Абу-Даби Мухаммеда бена Заида Аль Нахайяна, его особенно поразило, какую масштабную помощь и поддержку оказывает президент Путин в строительстве мечетей, поддержании мусульманской инфраструктуры. Президент ОАЭ высказал пожелание приехать в нашу страну и посетить памятные и связанные с исламом места, например, Дербент", - рассказал РИА Новости муфтий Дамир Мухетдинов.
Религиозный деятель добавил, что Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поддерживает курс Владимира Путина в сохранении традиционных, в том числе, семейных ценностей.
"Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян добавил, что россияне должны беречь своего лидера и ценить его труды на благо своей Родины", - сказал муфтий Мухетдинов.
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
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РелигияОАЭАбу-ДабиРоссияВладимир ПутинМухаммед бен Заид Аль НахайянДамир МухетдиновВ мире
 
 
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