https://ria.ru/20231108/pamyatnik-1908142304.html

В Подмосковье открыли памятник протоиерею, погибшему в зоне спецоперации

В Подмосковье открыли памятник протоиерею, погибшему в зоне спецоперации - РИА Новости, 08.11.2023

В Подмосковье открыли памятник протоиерею, погибшему в зоне спецоперации

Открытие памятника-бюста Герою России протоиерею Михаилу Васильеву, погибшему год назад в зоне СВО, состоялось в главном гарнизоне РВСН в подмосковной Власихе,... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T14:11

2023-11-08T14:11

2023-11-08T14:15

религия

россия

сергей каракаев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Открытие памятника-бюста Герою России протоиерею Михаилу Васильеву, погибшему год назад в зоне СВО, состоялось в главном гарнизоне РВСН в подмосковной Власихе, сообщили в Минобороны РФ. "Командующий ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев принял участие в церемонии открытия Соборной площади с памятником-бюстом Герою Российской Федерации протоиерею Михаилу Васильеву в подмосковной Власихе рядом с храмом святой великомученицы Варвары и преподобного Ильи Муромца при штабе РВСН. В церемонии также приняли участие представители командования РВСН, командования ВДВ, вдова протоиерея и его родственники", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ напомнили, что Васильев был настоятелем храма и неоднократно выступал с предложениями по благоустройству Соборной площади. "Новое общественное пространство включает места для отдыха с озеленением и малыми архитектурными формами. Скульптором памятника-бюста стал народный художник РФ Салават Щербаков", - отметили в ведомстве. По словам Каракаева, прихожане любили отца Михаила. "Ему были рады в солдатских и офицерских коллективах. Он всегда находил нужное слово для души любого", - отметил генерал-полковник на церемонии открытия памятника. Васильев погиб 6 ноября 2022 года, выполняя свой пастырский долг в зоне проведения специальной военной операции. Отец Михаил построил и возродил церкви Пророка Илии в Сокольниках (патриаршее подворье при штабе ВДВ), иконы Божией Матери "Благодатное Небо" - в Кубинке, Святой Троицы - в Омске, где он часто бывал на сборах и учениях РВСН. Указом президента РФ Владимира Путина Васильеву было присвоено звание Героя России (посмертно) "за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга". Патриарх Кирилл наградил Васильева орденом Славы и чести I степени посмертно, "за жертвенное служение Церкви и Отечеству". Ранее протоиерей был награжден орденом Мужества и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством".

https://ria.ru/20230502/donbass-1868168878.html

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россия, сергей каракаев, московская область (подмосковье)