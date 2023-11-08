https://ria.ru/20231108/kovid-1908138988.html

Попова заявила, что COVID-19 "пирола" вызывает менее тяжелые последствия

Попова заявила, что COVID-19 "пирола" вызывает менее тяжелые последствия - РИА Новости, 08.11.2023

Попова заявила, что COVID-19 "пирола" вызывает менее тяжелые последствия

Вариант коронавируса "пирола" не вызывает более тяжелого течения заболевания, но первые дни болезни могут проходить очень непросто, заявила глава... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T13:59

2023-11-08T13:59

2023-11-08T13:59

здоровье - общество

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Вариант коронавируса "пирола" не вызывает более тяжелого течения заболевания, но первые дни болезни могут проходить очень непросто, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова представлены в Telegram.Ранее десять случаев заражения новым вариантом коронавируса "пирола" было выявлено в России, ожидается его распространение в стране. "Пока, по нашим наблюдениям и по наблюдениям коллег за рубежом, он не вызывает течения более тяжелого", - сказала Попова журналистам. Она отметила, что первые дни болезни при заражении данным вариантом проходят очень непросто, с высокой температурой, поэтому сегодня следует внимательно относиться к своему здоровью. Рекомендуется носить маски там, где это возможно, держать в чистоте руки и гаджеты, а также при первых симптомах недомогания остаться дома, чтобы не заразить других, пояснила Попова.

https://ria.ru/20231108/covid-1908111510.html

россия

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здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии