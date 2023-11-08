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Попова заявила, что COVID-19 "пирола" вызывает менее тяжелые последствия - РИА Новости, 08.11.2023
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13:59 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/kovid-1908138988.html
Попова заявила, что COVID-19 "пирола" вызывает менее тяжелые последствия
Попова заявила, что COVID-19 "пирола" вызывает менее тяжелые последствия - РИА Новости, 08.11.2023
Попова заявила, что COVID-19 "пирола" вызывает менее тяжелые последствия
Вариант коронавируса "пирола" не вызывает более тяжелого течения заболевания, но первые дни болезни могут проходить очень непросто, заявила глава... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T13:59
2023-11-08T13:59
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Вариант коронавируса "пирола" не вызывает более тяжелого течения заболевания, но первые дни болезни могут проходить очень непросто, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова представлены в Telegram.Ранее десять случаев заражения новым вариантом коронавируса "пирола" было выявлено в России, ожидается его распространение в стране. "Пока, по нашим наблюдениям и по наблюдениям коллег за рубежом, он не вызывает течения более тяжелого", - сказала Попова журналистам. Она отметила, что первые дни болезни при заражении данным вариантом проходят очень непросто, с высокой температурой, поэтому сегодня следует внимательно относиться к своему здоровью. Рекомендуется носить маски там, где это возможно, держать в чистоте руки и гаджеты, а также при первых симптомах недомогания остаться дома, чтобы не заразить других, пояснила Попова.
https://ria.ru/20231108/covid-1908111510.html
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здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии
Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус в России
Попова заявила, что COVID-19 "пирола" вызывает менее тяжелые последствия

Попова: вариант ковида "пирола" не вызывает более тяжелого течения болезни

© iStock.com / Alexander VasilyevКомпьютерная модель вируса COVID-19
Компьютерная модель вируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© iStock.com / Alexander Vasilyev
Компьютерная модель вируса COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Вариант коронавируса "пирола" не вызывает более тяжелого течения заболевания, но первые дни болезни могут проходить очень непросто, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова представлены в Telegram.
Ранее десять случаев заражения новым вариантом коронавируса "пирола" было выявлено в России, ожидается его распространение в стране.
«
"Пока, по нашим наблюдениям и по наблюдениям коллег за рубежом, он не вызывает течения более тяжелого", - сказала Попова журналистам.
Она отметила, что первые дни болезни при заражении данным вариантом проходят очень непросто, с высокой температурой, поэтому сегодня следует внимательно относиться к своему здоровью. Рекомендуется носить маски там, где это возможно, держать в чистоте руки и гаджеты, а также при первых симптомах недомогания остаться дома, чтобы не заразить других, пояснила Попова.
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Здоровье - ОбществоРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в России
 
 
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