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Роспотребнадзор заявил о новой волне заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 08.11.2023
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15:16 08.11.2023 (обновлено: 15:53 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/koronavirus-1908162977.html
Роспотребнадзор заявил о новой волне заболеваемости COVID-19
Роспотребнадзор заявил о новой волне заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 08.11.2023
Роспотребнадзор заявил о новой волне заболеваемости COVID-19
В России зафиксировали новую волну заболеваемости COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках "правительственного часа" в Совфеде. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T15:16
2023-11-08T15:53
общество
россия
москва
московская область (подмосковье)
анна попова
совет федерации рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В России зафиксировали новую волну заболеваемости COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках "правительственного часа" в Совфеде.&quot;Если говорить о ковиде, то на сегодняшний день мы видим вторую, более высокую волну, чем первая, которая была в сентябре&quot;, — сказала она.По словам Поповой, сейчас за неделю регистрируют 35-36 тысяч новых случаев коронавируса, что в два раза больше, чем месяц назад. При этом 30 процентов от общего числа заболевших приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, добавила глава ведомства.Как сообщили накануне в федеральном оперативном штабе, показатель заболеваемости COVID-19 на сто тысяч населения за последнюю неделю увеличился на 31,7 процента и составил 24,13 случая. В больницы попали 5042 человека — на 33,4 процента больше, чем на предыдущей неделе. Рост числа госпитализаций отмечается в 64 регионах, из них в 33 он выше, чем в среднем по стране.Умерли за неделю 63 человека, а выздоровели 22 993 человека — на 10,8 процента больше в сравнении с предыдущей неделей.
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общество, россия, москва, московская область (подмосковье), анна попова, совет федерации рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, здоровье - общество
Общество, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Анна Попова, Совет Федерации РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19, Здоровье - Общество
Роспотребнадзор заявил о новой волне заболеваемости COVID-19

Глава Роспотребнадзора Попова заявила о новой волне заболеваемости COVID-19 в РФ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрохожий на Манежной площади в Москве
Прохожий на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В России зафиксировали новую волну заболеваемости COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках "правительственного часа" в Совфеде.
«

"Если говорить о ковиде, то на сегодняшний день мы видим вторую, более высокую волну, чем первая, которая была в сентябре", — сказала она.

По словам Поповой, сейчас за неделю регистрируют 35-36 тысяч новых случаев коронавируса, что в два раза больше, чем месяц назад.
При этом 30 процентов от общего числа заболевших приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, добавила глава ведомства.
Как сообщили накануне в федеральном оперативном штабе, показатель заболеваемости COVID-19 на сто тысяч населения за последнюю неделю увеличился на 31,7 процента и составил 24,13 случая. В больницы попали 5042 человека — на 33,4 процента больше, чем на предыдущей неделе. Рост числа госпитализаций отмечается в 64 регионах, из них в 33 он выше, чем в среднем по стране.
Умерли за неделю 63 человека, а выздоровели 22 993 человека — на 10,8 процента больше в сравнении с предыдущей неделей.
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ОбществоРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Анна ПоповаСовет Федерации РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Здоровье - Общество
 
 
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