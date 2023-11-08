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Роспотребнадзор заявил о новой волне заболеваемости COVID-19

Роспотребнадзор заявил о новой волне заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 08.11.2023

Роспотребнадзор заявил о новой волне заболеваемости COVID-19

В России зафиксировали новую волну заболеваемости COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках "правительственного часа" в Совфеде. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T15:16

2023-11-08T15:16

2023-11-08T15:53

общество

россия

москва

московская область (подмосковье)

анна попова

совет федерации рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В России зафиксировали новую волну заболеваемости COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках "правительственного часа" в Совфеде."Если говорить о ковиде, то на сегодняшний день мы видим вторую, более высокую волну, чем первая, которая была в сентябре", — сказала она.По словам Поповой, сейчас за неделю регистрируют 35-36 тысяч новых случаев коронавируса, что в два раза больше, чем месяц назад. При этом 30 процентов от общего числа заболевших приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, добавила глава ведомства.Как сообщили накануне в федеральном оперативном штабе, показатель заболеваемости COVID-19 на сто тысяч населения за последнюю неделю увеличился на 31,7 процента и составил 24,13 случая. В больницы попали 5042 человека — на 33,4 процента больше, чем на предыдущей неделе. Рост числа госпитализаций отмечается в 64 регионах, из них в 33 он выше, чем в среднем по стране.Умерли за неделю 63 человека, а выздоровели 22 993 человека — на 10,8 процента больше в сравнении с предыдущей неделей.

https://ria.ru/20231108/kovid-1908138988.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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