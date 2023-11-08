https://ria.ru/20231108/gripp-1908108026.html
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 08.11.2023
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с гриппом и ОРВИ
Ситуация по гриппу и ОРВИ в России после небольшого подъема стабилизировалась, тяжесть течения заболеваний не вызывает особой озабоченности, заявила глава... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T11:34
2023-11-08T11:34
2023-11-08T11:45
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
грипп
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
совет федерации рф
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Ситуация по гриппу и ОРВИ в России после небольшого подъема стабилизировалась, тяжесть течения заболеваний не вызывает особой озабоченности, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Если говорить о гриппе и ОРВИ, то на сегодняшний день ситуация после небольшого подъема сентябрьского стабилизировалась", - сказала Попова в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.Она отметила, что тяжесть течения заболеваний не вызывает пока особых озабоченностей, летальность не растёт.При этом на сегодняшний день, по данным мониторинга, отмечается растущий удельный вес вируса гриппа, уточнила Попова.
https://ria.ru/20231002/sanprosvet-1898725501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, грипп, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), совет федерации рф
Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Грипп, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Совет Федерации РФ
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с гриппом и ОРВИ
Попова: ситуация по гриппу и ОРВИ после небольшого подъема стабилизировалась
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Ситуация по гриппу и ОРВИ в России после небольшого подъема стабилизировалась, тяжесть течения заболеваний не вызывает особой озабоченности, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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"Если говорить о гриппе и ОРВИ, то на сегодняшний день ситуация после небольшого подъема сентябрьского стабилизировалась", - сказала Попова в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.
Она отметила, что тяжесть течения заболеваний не вызывает пока особых озабоченностей, летальность не растёт.
При этом на сегодняшний день, по данным мониторинга, отмечается растущий удельный вес вируса гриппа, уточнила Попова.
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