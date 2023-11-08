Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 08.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:34 08.11.2023 (обновлено: 11:45 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/gripp-1908108026.html
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 08.11.2023
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с гриппом и ОРВИ
Ситуация по гриппу и ОРВИ в России после небольшого подъема стабилизировалась, тяжесть течения заболеваний не вызывает особой озабоченности, заявила глава... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T11:34
2023-11-08T11:45
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
грипп
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844184056_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_cfa2b9e522dbf33649d46ee31e465c6f.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Ситуация по гриппу и ОРВИ в России после небольшого подъема стабилизировалась, тяжесть течения заболеваний не вызывает особой озабоченности, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Если говорить о гриппе и ОРВИ, то на сегодняшний день ситуация после небольшого подъема сентябрьского стабилизировалась", - сказала Попова в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.Она отметила, что тяжесть течения заболеваний не вызывает пока особых озабоченностей, летальность не растёт.При этом на сегодняшний день, по данным мониторинга, отмечается растущий удельный вес вируса гриппа, уточнила Попова.
https://ria.ru/20231002/sanprosvet-1898725501.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844184056_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_57dc6248e96a513525b6edd6ce532b73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, грипп, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), совет федерации рф
Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Грипп, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Совет Федерации РФ
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с гриппом и ОРВИ

Попова: ситуация по гриппу и ОРВИ после небольшого подъема стабилизировалась

© iStock.com / Anastasia GryukanovaЛечение гриппа и ОРВИ
Лечение гриппа и ОРВИ - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© iStock.com / Anastasia Gryukanova
Лечение гриппа и ОРВИ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Ситуация по гриппу и ОРВИ в России после небольшого подъема стабилизировалась, тяжесть течения заболеваний не вызывает особой озабоченности, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«
"Если говорить о гриппе и ОРВИ, то на сегодняшний день ситуация после небольшого подъема сентябрьского стабилизировалась", - сказала Попова в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.
Она отметила, что тяжесть течения заболеваний не вызывает пока особых озабоченностей, летальность не растёт.
При этом на сегодняшний день, по данным мониторинга, отмечается растущий удельный вес вируса гриппа, уточнила Попова.
Девушка меряет температуру - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Что ждать от гриппа и COVID-19 в этом сезоне: советы эпидемиолога
2 октября, 09:00
 
Здоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19ГриппАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Совет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала