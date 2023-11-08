https://ria.ru/20231108/gripp-1908108026.html

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 08.11.2023

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с гриппом и ОРВИ

Ситуация по гриппу и ОРВИ в России после небольшого подъема стабилизировалась, тяжесть течения заболеваний не вызывает особой озабоченности, заявила глава... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T11:34

2023-11-08T11:34

2023-11-08T11:45

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

грипп

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

совет федерации рф

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Ситуация по гриппу и ОРВИ в России после небольшого подъема стабилизировалась, тяжесть течения заболеваний не вызывает особой озабоченности, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Если говорить о гриппе и ОРВИ, то на сегодняшний день ситуация после небольшого подъема сентябрьского стабилизировалась", - сказала Попова в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.Она отметила, что тяжесть течения заболеваний не вызывает пока особых озабоченностей, летальность не растёт.При этом на сегодняшний день, по данным мониторинга, отмечается растущий удельный вес вируса гриппа, уточнила Попова.

https://ria.ru/20231002/sanprosvet-1898725501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, грипп, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), совет федерации рф