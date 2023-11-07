https://ria.ru/20231107/terakty-1907849089.html

Спецслужбы стран ШОС за год предотвратили 69 терактов

Спецслужбы стран ШОС за год предотвратили 69 терактов - РИА Новости, 07.11.2023

Спецслужбы стран ШОС за год предотвратили 69 терактов

Спецслужбы стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за год предотвратили 69 терактов и пресекли деятельность 73 законспирированных террористических... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T11:41

2023-11-07T11:41

2023-11-07T11:49

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ТАШКЕНТ, 7 ноя – РИА Новости. Спецслужбы стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за год предотвратили 69 терактов и пресекли деятельность 73 законспирированных террористических ячеек, заявил директор исполкома Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Руслан Мирзаев.В Ташкенте во вторник открылась девятая научно-практическая конференция РАТС ШОС "Доверие, сотрудничество и профессионализм как залог безопасного будущего""За период после восьмой конференции в результате слаженной работы взаимодействия и взаимообмена информацией между компетентными органами государств-членов ШОС на нашем пространстве пресечена деятельность 73 законспирированных ячеек террористических организаций, предотвращено 69 терактов", - сказал Мирзаев на конференции.По его словам, за прошедшее время также выявлены 507 участников и пособников международных террористических организаций, 447 задержаны, 182 нейтрализованы, 54 осуждены.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Нью-Дели в июне Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.

https://ria.ru/20231107/taliby-1907824252.html

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в мире, шос, справки, ташкент, белоруссия, индия