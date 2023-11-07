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Иноагент Моргенштерн* высказался о возможности выступления в зоне СВО
Иноагент Моргенштерн* высказался о возможности выступления в зоне СВО - РИА Новости, 07.11.2023
Иноагент Моргенштерн* высказался о возможности выступления в зоне СВО
Рэпер Алишер Моргенштерн* в интервью Ксении Собчак, опубликованном на YouTube, ответил, готов ли выступить в зоне спецоперации. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T10:17
2023-11-07T10:17
2023-11-07T10:17
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Рэпер Алишер Моргенштерн* в интервью Ксении Собчак, опубликованном на YouTube, ответил, готов ли выступить в зоне спецоперации.Ведущая провела параллель с Ромой Зверем. Этим летом музыкант выступил перед бойцами в Донбассе. Многих тогда удивил поступок рокера, поскольку ранее он критиковал действия российских властей относительно Украины. Теперь же лидер группы "Звери", как предположили поклонники и общественники, изменил свою позицию."Вопрос серьезный. Я буду тщательно взвешивать все за и против, если такое предложение поступит", — ответил Моргенштерн*.Музыкант считает, что если поедет с концертами на СВО, то это примут за "политическое высказывание". "А я так не хочу делать никаких политических высказываний. Но так или иначе буду решать это по мере поступления", — отметил он.После начала спецоперации Моргенштерн* осудил ее и улетел за границу. Прошлой весной исполнителя хита "Cadillac" включили в список физлиц-иноагентов. Источниками финансирования рэпера назвали Израиль и Украину. Сам Алишер со своим статусом не согласен, из-за чего принципиально не ставит плашку иноаегнта. За отсутствие данной маркировки суд оштрафовал скандального музыканта на 40 тысяч рублей.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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новости шоу-бизнеса, моргенштерн (алишер моргенштерн), ксения собчак, youtube, израиль, украина
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Моргенштерн (Алишер Моргенштерн), Ксения Собчак, YouTube, Израиль, Украина
Иноагент Моргенштерн* высказался о возможности выступления в зоне СВО
Моргенштерн* считает, что его концерт на СВО примут за политическое высказывание
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Рэпер Алишер Моргенштерн* в интервью Ксении Собчак, опубликованном на YouTube, ответил, готов ли выступить в зоне спецоперации.
Ведущая провела параллель с Ромой Зверем. Этим летом музыкант выступил
перед бойцами в Донбассе. Многих тогда удивил поступок рокера, поскольку ранее он критиковал действия российских властей относительно Украины. Теперь же лидер группы "Звери", как предположили поклонники и общественники, изменил свою позицию.
«
"Вопрос серьезный. Я буду тщательно взвешивать все за и против, если такое предложение поступит", — ответил Моргенштерн*.
Музыкант считает, что если поедет с концертами на СВО, то это примут за "политическое высказывание".
«
"А я так не хочу делать никаких политических высказываний. Но так или иначе буду решать это по мере поступления", — отметил он.
После начала спецоперации Моргенштерн* осудил ее и улетел за границу.
Прошлой весной исполнителя хита "Cadillac" включили
в список физлиц-иноагентов. Источниками финансирования рэпера назвали Израиль и Украину.
Сам Алишер со своим статусом не согласен, из-за чего принципиально не ставит плашку иноаегнта. За отсутствие данной маркировки суд оштрафовал скандального музыканта на 40 тысяч рублей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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