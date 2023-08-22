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Исправился? Рома Зверь выступил перед бойцами в Донбассе
Исправился? Рома Зверь выступил перед бойцами в Донбассе - РИА Новости, 22.08.2023
Исправился? Рома Зверь выступил перед бойцами в Донбассе
Солист группы "Звери", музыкант Роман Билык приехал в Донбасс, где выступил перед бойцами подразделения ДНР "Каскад", говорится в сообществе "ВКонтакте"... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T16:57
2023-08-22T16:57
2023-08-22T17:00
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Солист группы "Звери", музыкант Роман Билык приехал в Донбасс, где выступил перед бойцами подразделения ДНР "Каскад", говорится в сообществе "ВКонтакте" общественной организации "Зов народа". "Исправился, молодец! Каждый имеет право на ошибку и исправление", – считают авторы публикации. К тексту также приложили видеоролик, снятый в зоне спецоперации. В нем появляется Рома Зверь. Он общается с военнослужащими и поет для них под гитару. Многих удивил поступок рокера, поскольку ранее он критиковал действия российских властей относительно Украины. Теперь же он, как полагают поклонники и общественники, изменил свою позицию.По информации "Царьграда", до появления видео с зоны СВО из соцсетей Билыка пропали все "антивоенные" сообщения". Оценили поступок музыканта и в Госдуме. Так, член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина (ЕР) призвала брать пример с лидера группы "Звери". "Могу сказать только одно: спасибо. Очень жду, когда другие звезды поступят так же", – написала парламентарий.
https://ria.ru/20230821/leps-1891337877.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Исправился? Рома Зверь выступил перед бойцами в Донбассе
Критиковавший СВО Рома Зверь приехал в Донбасс и выступил перед бойцами