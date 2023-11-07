https://ria.ru/20231107/krasnov-1907804782.html

Краснов прибыл в Китай для участия в заседании генпрокуроров стран ШОС

Краснов прибыл в Китай для участия в заседании генпрокуроров стран ШОС - РИА Новости, 07.11.2023

Краснов прибыл в Китай для участия в заседании генпрокуроров стран ШОС

Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл в китайский город Сиань, где примет участие в заседании генпрокуроров стран Шанхайской организации... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T04:25

2023-11-07T04:25

2023-11-07T04:25

игорь краснов

шос

китай

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СИАНЬ (КНР), 7 ноя – РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл в китайский город Сиань, где примет участие в заседании генпрокуроров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также проведет ряд встреч с коллегами из Китая, Ирана и Монголии и подпишет ряд соглашений, передает корреспондент РИА Новости. В среду в Сиане состоится 21-е заседание генеральных прокуроров стран ШОС. Краснов прибыл накануне провести несколько двусторонних встреч. На заседании руководители надзорных ведомств организации намерены обсудить роль прокуратуры в деле государственной модернизации. У Краснова запланирован доклад о прокурорском надзоре за реализацией в России приоритетных национальных проектов. В рамках визита у Краснова ожидаются встречи с генеральным секретарем ШОС, коллегами из Китая, Монголии и Ирана, а также подписание ряда соглашений. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Нью-Дели в июне Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Первое заседание генпрокуроров стран ШОС состоялось в ноябре 2002 года в Шанхае. Тогда стороны обсуждали взаимодействие в борьбе с сепаратистской, террористической и экстремистской деятельностью. Такие заседания проводятся один раз год. Страна проведения заседания определяется в алфавитном порядке. Последнее заседание состоялось в сентябре 2022 года в Казахстане.

https://ria.ru/20231031/shos-1906325017.html

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игорь краснов, шос, китай, в мире