"Опасный прецедент". Что назревает на Балканах
Сербские эксперты назвали высылку священника СПЦ из Косово шагом к расколу
© AP Photo / Visar KryeziuСотрудники косовской полиции охраняют дорогу возле деревни Баньска, Северное Косово
© AP Photo / Visar Kryeziu
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Сергей Проскурин. Власти частично признанной Республики Косово выслали священника Сербской православной церкви (СПЦ). Эксперты квалифицировали это как акт давления на СПЦ и попытку создания независимой религиозной структуры. К чему это приведет — в материале РИА Новости.
Ответные меры
На днях лидеры Германии, Франции и Италии встретились в Брюсселе с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром самопровозглашенного Косово Альбином Курти.
Однако очередная попытка Европы сделать шаг на пути к разрешению балканской проблемы не увенчалась успехом. Посредники предложили вернуться к мартовским условиям — созданию ассоциации муниципалитетов с сербским большинством. В частности, в Северном Косово (этнических сербов здесь около 90 процентов населения).
Вучич с предложением согласился. А вот Курти — нет. По его словам, Брюссель "не оставил выбора" и положил на стол единственный вариант консенсуса. Отказ премьера неудивителен. Его правительство проводит на севере региона совсем другую политику.
Только за последние пару недель отсюда поступили новости, свидетельствующие о фактах дискриминации в отношении сербов. Так, администрация города Косовска-Митровица, чтобы проложить новую автодорогу, решила пожертвовать сербским кладбищем. Старинный погост попросту сровняли с землей.
А в Каменице группа неизвестных напала на несколько сербских школ: здания забросали камнями и повесили на них баннеры с оскорбительными высказываниями. Полиция лишь сообщила, что ищет виновных.
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич
Под удар националистов попала и Сербская православная церковь (СПЦ). В Северном Косово находится ее Рашко-Призренская епархия. Поводом стал инцидент в деревне Баньска. В конце сентября несколько десятков вооруженных боевиков забаррикадировались на территории местного монастыря. Спустя несколько часов косовская полиция взяла ситуацию под контроль.
Позже премьер Курти заявил: из обители конфисковали внушительный арсенал оружия. А в распоряжении властей оказались документы, якобы свидетельствующие о планах Белграда захватить Баньску и несколько других населенных пунктов.
Ответ последовал спустя месяц. Без каких-либо объяснений полиция самопровозглашенной республики 20 октября арестовала настоятеля монастыря Девина-Вода протосинкелла Фотия (Костовски).
Священник — гражданин Северной Македонии — в тот день прибыл в Департамент по делам иностранцев, чтобы продлить вид на жительство. Однако в ответ получил уведомление о депортации и дальнейшем запрете на въезд в Косово.
"В предоставленном ему документе были приведены статьи закона, относящиеся к "причинам национальной безопасности", без указания какой-либо уголовной или иной ответственности, поскольку у отца Фотия проблем с законом не было", — рассказали в Рашко-Призренской епархии.
© AP Photo / Visar KryeziuПремьер-министр Косова Альбин Курти
© AP Photo / Visar Kryeziu
Премьер-министр Косова Альбин Курти
После полицейские временно конфисковали у священника паспорт и мобильный телефон, обыскали автомобиль. А также не разрешили забрать из обители личные вещи. Уже через несколько часов настоятель был на границе с Македонией.
Фантомные верующие
"Этим жестоким поступком косовские учреждения <…> начали открыто преследовать духовенство и монахов Сербской церкви. Это недопустимо и ухудшает межнациональную и межрелигиозную ситуацию", — прокомментировали в епархии произошедшее.
Кроме того, указали на юридические нарушения, допущенные госорганами при депортации настоятеля.
Во-первых, срок действия его старого вида на жительства истекал лишь 11 ноября — клирик имел право находиться в Косово еще 20 дней. Во-вторых, согласно местному закону "О свободе религии" произвольный запрет на пребывание священников, монахов, монахинь и паломников запрещен.
Синод СПЦ назвал депортацию "опасным прецедентом". И с сожалением констатировал, что Приштина любой ценой пытается представить церковь участником и даже виновником нынешнего конфликта — с целью "полностью изгнать сербский народ и создать этнически албанское Косово". Косоваров (косовских албанцев) в стране большинство.
© AP Photo / Visar KryeziuОфицеры полиции Косово охраняют перекресток дороги, ведущей к монастырю Баньска
© AP Photo / Visar Kryeziu
Офицеры полиции Косово охраняют перекресток дороги, ведущей к монастырю Баньска
В аналогичном ключе высказались и сербские эксперты. Член Сербской академии наук и искусств Славенко Терзич и главный научный сотрудник белградского Института новейшей истории Сербии Александр Ракович предположили, что высылка отца Фотия станет "прелюдией" к созданию "Косовской православной церкви".
По словам Раковича, сепаратисты не оставят в покое СПЦ, поскольку она служит тем культурным звеном, которое объединяет различные этносы.
Идея создания "независимой церкви" витает в интеллектуальном и политическом пространстве Косово уже почти десять лет. Впервые ее выдвинули члены националистической албанской партии "Самоопределение". А соответствующий законопроект внесли в парламент.
"Принципиальная позиция состоит в том, что Православная церковь в Косово должна называться не Сербской, а Косовской", — написал тогда в соцсети один из активистов партии Мютахер Хаскука.
Сторонники создания независимой религиозной организации объясняли свою позицию тем, что необходимо защитить права "православных албанцев". По их мнению, слово "сербская" в наименовании церкви означало бы, что все верующие в Косово должны быть сербами.
Однако в этой программе есть одно но: число православных среди косоваров, по самым разным экспертным оценкам, ничтожно мало. Возникает вопрос, чьи права защищать.
"Решили понаблюдать"
Бывший муниципальный депутат от "Самоопределения" писатель Авни Рудаку в одной из статей пролил свет на другой аспект автокефалии — материальный. По его мнению, появление "косовского православия" облегчило бы вступление республики в ЮНЕСКО.
Дело в том, что в случае создания в регионе своей церкви к ней автоматически отойдет все имущество Рашко-Призренской епархии СПЦ — около 160 приходов и 14 монастырей.
Последние годы косовские историки опубликовали массу научных материалов, якобы доказывающих, что местные святыни изначально не принадлежали Сербии — она заполучила их в Средние века от местных монархов.
"Если власти Косово действительно пойдут по пути церковной независимости и начнется захват храмов, то под угрозой окажутся не столько здания Рашко-Призренской епархии — там верующие будут активно защищать свое наследие, — сколько культовые здания СПЦ на территории сербских анклавов", — говорит вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.
© AP Photo / Darko VojinovicСербы Косово с флагом Сербии во время митинга
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сербы Косово с флагом Сербии во время митинга
Но, продолжает он, подобное рейдерство на данный момент маловероятно, как и сам проект автокефалии. Ведь неминуемо последует более жесткая реакция со стороны Сербской церкви и международного сообщества.
"Пока же в Косово решили посмотреть, что последует за высылкой настоятеля монастыря. А дальше будут действовать исходя из ситуации", — поясняет Макаркин.
Исключать последующих попыток добиться духовной независимости нельзя, считает эксперт. Но, скорее всего, власти самопровозглашенной республики привлекут к этому "лиц из маргинальных кругов". Ни одна каноническая структура не захочет участвовать в такой афере. Да и желающих заняться "Косовской церковью" пока не нашлось.