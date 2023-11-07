https://ria.ru/20231107/balkany-1907029588.html

"Опасный прецедент". Что назревает на Балканах

"Опасный прецедент". Что назревает на Балканах - РИА Новости, 07.11.2023

"Опасный прецедент". Что назревает на Балканах

Власти частично признанной Республики Косово выслали священника Сербской православной церкви (СПЦ). Эксперты квалифицировали это как акт давления на СПЦ и... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T08:00

2023-11-07T08:00

2023-11-07T08:04

религия

косово

сербия

брюссель

альбин курти

александр вучич

юнеско

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Сергей Проскурин. Власти частично признанной Республики Косово выслали священника Сербской православной церкви (СПЦ). Эксперты квалифицировали это как акт давления на СПЦ и попытку создания независимой религиозной структуры. К чему это приведет — в материале РИА Новости.Ответные мерыНа днях лидеры Германии, Франции и Италии встретились в Брюсселе с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром самопровозглашенного Косово Альбином Курти.Однако очередная попытка Европы сделать шаг на пути к разрешению балканской проблемы не увенчалась успехом. Посредники предложили вернуться к мартовским условиям — созданию ассоциации муниципалитетов с сербским большинством. В частности, в Северном Косово (этнических сербов здесь около 90 процентов населения).Вучич с предложением согласился. А вот Курти — нет. По его словам, Брюссель "не оставил выбора" и положил на стол единственный вариант консенсуса. Отказ премьера неудивителен. Его правительство проводит на севере региона совсем другую политику.Только за последние пару недель отсюда поступили новости, свидетельствующие о фактах дискриминации в отношении сербов. Так, администрация города Косовска-Митровица, чтобы проложить новую автодорогу, решила пожертвовать сербским кладбищем. Старинный погост попросту сровняли с землей.А в Каменице группа неизвестных напала на несколько сербских школ: здания забросали камнями и повесили на них баннеры с оскорбительными высказываниями. Полиция лишь сообщила, что ищет виновных.Под удар националистов попала и Сербская православная церковь (СПЦ). В Северном Косово находится ее Рашко-Призренская епархия. Поводом стал инцидент в деревне Баньска. В конце сентября несколько десятков вооруженных боевиков забаррикадировались на территории местного монастыря. Спустя несколько часов косовская полиция взяла ситуацию под контроль.Позже премьер Курти заявил: из обители конфисковали внушительный арсенал оружия. А в распоряжении властей оказались документы, якобы свидетельствующие о планах Белграда захватить Баньску и несколько других населенных пунктов.Ответ последовал спустя месяц. Без каких-либо объяснений полиция самопровозглашенной республики 20 октября арестовала настоятеля монастыря Девина-Вода протосинкелла Фотия (Костовски).Священник — гражданин Северной Македонии — в тот день прибыл в Департамент по делам иностранцев, чтобы продлить вид на жительство. Однако в ответ получил уведомление о депортации и дальнейшем запрете на въезд в Косово."В предоставленном ему документе были приведены статьи закона, относящиеся к "причинам национальной безопасности", без указания какой-либо уголовной или иной ответственности, поскольку у отца Фотия проблем с законом не было", — рассказали в Рашко-Призренской епархии.После полицейские временно конфисковали у священника паспорт и мобильный телефон, обыскали автомобиль. А также не разрешили забрать из обители личные вещи. Уже через несколько часов настоятель был на границе с Македонией.Фантомные верующие"Этим жестоким поступком косовские учреждения <…> начали открыто преследовать духовенство и монахов Сербской церкви. Это недопустимо и ухудшает межнациональную и межрелигиозную ситуацию", — прокомментировали в епархии произошедшее.Кроме того, указали на юридические нарушения, допущенные госорганами при депортации настоятеля.Во-первых, срок действия его старого вида на жительства истекал лишь 11 ноября — клирик имел право находиться в Косово еще 20 дней. Во-вторых, согласно местному закону "О свободе религии" произвольный запрет на пребывание священников, монахов, монахинь и паломников запрещен.Синод СПЦ назвал депортацию "опасным прецедентом". И с сожалением констатировал, что Приштина любой ценой пытается представить церковь участником и даже виновником нынешнего конфликта — с целью "полностью изгнать сербский народ и создать этнически албанское Косово". Косоваров (косовских албанцев) в стране большинство.В аналогичном ключе высказались и сербские эксперты. Член Сербской академии наук и искусств Славенко Терзич и главный научный сотрудник белградского Института новейшей истории Сербии Александр Ракович предположили, что высылка отца Фотия станет "прелюдией" к созданию "Косовской православной церкви".По словам Раковича, сепаратисты не оставят в покое СПЦ, поскольку она служит тем культурным звеном, которое объединяет различные этносы.Идея создания "независимой церкви" витает в интеллектуальном и политическом пространстве Косово уже почти десять лет. Впервые ее выдвинули члены националистической албанской партии "Самоопределение". А соответствующий законопроект внесли в парламент."Принципиальная позиция состоит в том, что Православная церковь в Косово должна называться не Сербской, а Косовской", — написал тогда в соцсети один из активистов партии Мютахер Хаскука.Сторонники создания независимой религиозной организации объясняли свою позицию тем, что необходимо защитить права "православных албанцев". По их мнению, слово "сербская" в наименовании церкви означало бы, что все верующие в Косово должны быть сербами.Однако в этой программе есть одно но: число православных среди косоваров, по самым разным экспертным оценкам, ничтожно мало. Возникает вопрос, чьи права защищать."Решили понаблюдать"Бывший муниципальный депутат от "Самоопределения" писатель Авни Рудаку в одной из статей пролил свет на другой аспект автокефалии — материальный. По его мнению, появление "косовского православия" облегчило бы вступление республики в ЮНЕСКО.Дело в том, что в случае создания в регионе своей церкви к ней автоматически отойдет все имущество Рашко-Призренской епархии СПЦ — около 160 приходов и 14 монастырей.Последние годы косовские историки опубликовали массу научных материалов, якобы доказывающих, что местные святыни изначально не принадлежали Сербии — она заполучила их в Средние века от местных монархов."Если власти Косово действительно пойдут по пути церковной независимости и начнется захват храмов, то под угрозой окажутся не столько здания Рашко-Призренской епархии — там верующие будут активно защищать свое наследие, — сколько культовые здания СПЦ на территории сербских анклавов", — говорит вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.Но, продолжает он, подобное рейдерство на данный момент маловероятно, как и сам проект автокефалии. Ведь неминуемо последует более жесткая реакция со стороны Сербской церкви и международного сообщества."Пока же в Косово решили посмотреть, что последует за высылкой настоятеля монастыря. А дальше будут действовать исходя из ситуации", — поясняет Макаркин.Исключать последующих попыток добиться духовной независимости нельзя, считает эксперт. Но, скорее всего, власти самопровозглашенной республики привлекут к этому "лиц из маргинальных кругов". Ни одна каноническая структура не захочет участвовать в такой афере. Да и желающих заняться "Косовской церковью" пока не нашлось.

https://ria.ru/20231027/moldaviya-1905459126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

косово, сербия, брюссель, альбин курти, александр вучич, юнеско, аналитика - религия и мировоззрение