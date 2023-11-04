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В Москве открылась выставка "Россия" - РИА Новости, 04.11.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
10:51 04.11.2023 (обновлено: 14:13 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/vystavka-1907389864.html
В Москве открылась выставка "Россия"
В Москве открылась выставка "Россия" - РИА Новости, 04.11.2023
В Москве открылась выставка "Россия"
Выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ, сообщила пресс-служба Российского движения детей и молодежи "Движение первых". РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T10:51
2023-11-04T14:13
выставка-форум "россия"
москва
выставка-форум "россия"
вднх
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ, сообщила пресс-служба Российского движения детей и молодежи "Движение первых".Свои достижения на мероприятии представят все регионы России, а также различные министерства и компании. Всего посетители смогут осмотреть 131 экспозицию.Пермь, например, на своем стенде показала робота, который умеет двигаться и петь пермские песни, Кировская область — робота-динозавра, Ульяновск — макет самолета, а Волгоградская область — уменьшенную копию скульптуры "Родина-мать".Посетители смогут отправиться и в виртуальное путешествие по Петербургу на его стенде, и послушать экскурсию от Деда Мороза на стенде Вологды.Кроме того, Минприроды проведет модный показ одежды из переработанных материалов, а VK в своем павильоне — образовательный трек для школьников и студентов по информационным технологиям, "Росатом" представит инсталляцию ядерного реактора.Для проведения экскурсий по экспозициям на выставке-форуме задействуют больше двух тысяч экскурсоводов. Они смогут провести 12 миллионов гостей по 30 павильонам выставки.У главного входа ВДНХ посетители увидят инсталляцию "Живая карта России", на территории выставки — галерею в форме трубы, посвященную главным достижениям России.В новогодние каникулы на главной аллее комплекса выставят 90 новогодних елок: одну в честь выставки и 89 — в честь каждого российского региона. Региональные елки, как отметили организаторы, украсят аутентичными коллекциями в стиле региональных промыслов. Также продукты народных художественных промыслов представят на ярмарке. Еще одна ярмарка будет продуктовой. На ней также будет доступна дегустация.С 8 ноября по 14 января пройдут Дни регионов, в которые их главы расскажут о достижениях субъектов.В День добровольца — 5 декабря — начнет работу международный форум гражданского участия "Мы вместе" и одноименная премия. На ней пройдет награждение победителей, в том числе в специальной номинации этого года — "Наставничество года". Премию "волонтер года", как сообщили в пресс-службе Росмолодежи, вручит президент Владимир Путин.С 15 января по 9 февраля 2024-го на выставке-форуме пройдут Дни российской экономики, в рамках которых лидеры отраслей сообщат, каких успехов удалось добиться в последние годы. С 12 февраля по 7 марта вице-премьеры и руководители федеральных ведомств расскажут о достижениях в исполнении государственных задач.Также, согласно расписанию деловой программы, организаторы в марте ждут выступление Владимира Путина.Еще одним ярким событием выставки-форума станут свадьбы на ее территории. Как отметили организаторы, они будут тематическими: с элементами национальных традиций разных народов, церемонии в космической тематике, в тематике современных технологий, также ожидается свадебная церемония "по мотивам первого бала Наташи Ростовой" — героини романа Льва Толстого "Война и мир".В пресс-службе "Движения первых" добавили, что на открытии планируется выступление хора из 1,3 тысячи детей — участников движения почти из всех регионов страны вместе с SHAMAN. Они споют песню "Я русский".
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Флешмобы и представления в рамках открытия выставки-форума "Россия"
Флешмобы и представления в рамках открытия выставки-форума "Россия"
2023-11-04T10:51
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Стенды Камчатки и Дальнего Востока на выставке "Россия"
На ВДНХ открылась выставка «Россия». На стенде Камчатки можно посмотреть в жерло вулкана, на стенде Дальнего Востока ходит медведь
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Стенды регионов на выставке-форуме "Россия"
Стенды регионов на выставке-форуме "Россия"
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москва, выставка-форум "россия", вднх
Выставка-форум "Россия", Москва, Выставка-форум "Россия", ВДНХ
В Москве открылась выставка "Россия"

На ВДНХ в Москве открылась международная выставка-форум "Россия"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ, сообщила пресс-служба Российского движения детей и молодежи "Движение первых".
Свои достижения на мероприятии представят все регионы России, а также различные министерства и компании. Всего посетители смогут осмотреть 131 экспозицию.
Открытие выставки-форума "Россия" на ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители смогут увидеть новые уникальные объекты, построенные к выставке. Среди них — галерея "Достижения России"

Павильон с экспозицией Достижения России

Посетители смогут увидеть новые уникальные объекты, построенные к выставке. Среди них — галерея "Достижения России"

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости Международной выставки-форума "Россия" приняли участие в масштабном флешмобе. Профессиональные танцоры обучили посетителей несложным танцевальным движениям сразу на десяти площадках ВДНХ.

Выставка Россия. Церемония открытия экспозиции РДДМ и РСВ

Гости Международной выставки-форума "Россия" приняли участие в масштабном флешмобе. Профессиональные танцоры обучили посетителей несложным танцевальным движениям сразу на десяти площадках ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

В зоне Универмага (павильон № 75) будут представлены лучшие российские товары, в зоне российских брендов одежды можно будет увидеть лучшие коллекции модной индустрии.

Международная выставка-форум Россия

В зоне Универмага (павильон № 75) будут представлены лучшие российские товары, в зоне российских брендов одежды можно будет увидеть лучшие коллекции модной индустрии.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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3 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В первый день выставки состоится открытие гастрономического фестиваля "Россия — территория вкуса" в новом павильоне "Дом российской кухни".

Международная выставка-форум Россия

В первый день выставки состоится открытие гастрономического фестиваля "Россия — территория вкуса" в новом павильоне "Дом российской кухни".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

На выставке также представлены футболки, пуховики, толстовки, шапки, рисунки и надписи, которые посвящены отдельным регионам страны, а также мерч с логотипами выставки.

Международная выставка-форум Россия

На выставке также представлены футболки, пуховики, толстовки, шапки, рисунки и надписи, которые посвящены отдельным регионам страны, а также мерч с логотипами выставки.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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5 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Инсталляция "Живая карта России" будет воспроизводить видеоматериалы: от карты России, исполненной в стиле вышитого полотна с многообразием национальных узоров, до коротких роликов, представляющих регионы страны.

Участница выставки на стенде выставки Россия

Инсталляция "Живая карта России" будет воспроизводить видеоматериалы: от карты России, исполненной в стиле вышитого полотна с многообразием национальных узоров, до коротких роликов, представляющих регионы страны.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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6 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Для посетителей также начнут работать экспозиции российских министерств, крупнейших компаний и госкорпораций, где все желающие смогут ознакомиться с прогрессом страны в разных отраслях.

Работа выставки Россия

Для посетителей также начнут работать экспозиции российских министерств, крупнейших компаний и госкорпораций, где все желающие смогут ознакомиться с прогрессом страны в разных отраслях.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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7 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

В рамках образовательной программы выставки 4-6 ноября состоится марафон "Знание.Первые", организованный Российским обществом "Знание".

Участники выставки в национальных костюмах фотографируются на фоне стенда выставки Россия

В рамках образовательной программы выставки 4-6 ноября состоится марафон "Знание.Первые", организованный Российским обществом "Знание".

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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8 из 14
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Российское движение детей и молодежи "Движение первых" и АНО "Россия — страна возможностей" ждут в совместном павильоне на выставке "Россия" на ВДНХ несколько миллионов человек с экскурсиями.

Стенд Автомобиль глазами химика-материаловеда на выставке Россия

Российское движение детей и молодежи "Движение первых" и АНО "Россия — страна возможностей" ждут в совместном павильоне на выставке "Россия" на ВДНХ несколько миллионов человек с экскурсиями.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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9 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Уже получены 100 тысяч заявок от экскурсионных групп, заявил глава движения Григорий Гуров на полях выставки.

Учатсник выставки на открытии экспозиции выставки Россия

Уже получены 100 тысяч заявок от экскурсионных групп, заявил глава движения Григорий Гуров на полях выставки.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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10 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" охватит еще три площадки. Министерство культуры России и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" заключили соглашение о проведении мероприятий выставки на трех площадках столицы: в Музее кино и Музее Востока, а также в павильоне "РОСИЗО". Для посетителей программы будут бесплатными.

Международная выставка-форум Россия

Выставка "Россия" охватит еще три площадки. Министерство культуры России и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" заключили соглашение о проведении мероприятий выставки на трех площадках столицы: в Музее кино и Музее Востока, а также в павильоне "РОСИЗО". Для посетителей программы будут бесплатными.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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11 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке покажут футболки и бейсболки с автографами президента РФ Владимира Путина и его цитатами.

Международная выставка-форум Россия

На выставке покажут футболки и бейсболки с автографами президента РФ Владимира Путина и его цитатами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Еще одним ярким событием выставки-форума станут свадьбы на ее территории.

Международная выставка-форум Россия

Еще одним ярким событием выставки-форума станут свадьбы на ее территории.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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13 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

Участники выставки Россия

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
14 из 14

Посетители смогут увидеть новые уникальные объекты, построенные к выставке. Среди них — галерея "Достижения России"

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 14

Гости Международной выставки-форума "Россия" приняли участие в масштабном флешмобе. Профессиональные танцоры обучили посетителей несложным танцевальным движениям сразу на десяти площадках ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 14

В зоне Универмага (павильон № 75) будут представлены лучшие российские товары, в зоне российских брендов одежды можно будет увидеть лучшие коллекции модной индустрии.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
3 из 14

В первый день выставки состоится открытие гастрономического фестиваля "Россия — территория вкуса" в новом павильоне "Дом российской кухни".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 14

На выставке также представлены футболки, пуховики, толстовки, шапки, рисунки и надписи, которые посвящены отдельным регионам страны, а также мерч с логотипами выставки.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
5 из 14

Инсталляция "Живая карта России" будет воспроизводить видеоматериалы: от карты России, исполненной в стиле вышитого полотна с многообразием национальных узоров, до коротких роликов, представляющих регионы страны.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
6 из 14

Для посетителей также начнут работать экспозиции российских министерств, крупнейших компаний и госкорпораций, где все желающие смогут ознакомиться с прогрессом страны в разных отраслях.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
7 из 14

В рамках образовательной программы выставки 4-6 ноября состоится марафон "Знание.Первые", организованный Российским обществом "Знание".

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
8 из 14

Российское движение детей и молодежи "Движение первых" и АНО "Россия — страна возможностей" ждут в совместном павильоне на выставке "Россия" на ВДНХ несколько миллионов человек с экскурсиями.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
9 из 14

Уже получены 100 тысяч заявок от экскурсионных групп, заявил глава движения Григорий Гуров на полях выставки.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
10 из 14

Выставка "Россия" охватит еще три площадки. Министерство культуры России и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" заключили соглашение о проведении мероприятий выставки на трех площадках столицы: в Музее кино и Музее Востока, а также в павильоне "РОСИЗО". Для посетителей программы будут бесплатными.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
11 из 14

На выставке покажут футболки и бейсболки с автографами президента РФ Владимира Путина и его цитатами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 14

Еще одним ярким событием выставки-форума станут свадьбы на ее территории.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
13 из 14

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
14 из 14
Пермь, например, на своем стенде показала робота, который умеет двигаться и петь пермские песни, Кировская область — робота-динозавра, Ульяновск — макет самолета, а Волгоградская область — уменьшенную копию скульптуры "Родина-мать".
Посетители смогут отправиться и в виртуальное путешествие по Петербургу на его стенде, и послушать экскурсию от Деда Мороза на стенде Вологды.
Кроме того, Минприроды проведет модный показ одежды из переработанных материалов, а VK в своем павильоне — образовательный трек для школьников и студентов по информационным технологиям, "Росатом" представит инсталляцию ядерного реактора.
Для проведения экскурсий по экспозициям на выставке-форуме задействуют больше двух тысяч экскурсоводов. Они смогут провести 12 миллионов гостей по 30 павильонам выставки.
У главного входа ВДНХ посетители увидят инсталляцию "Живая карта России", на территории выставки — галерею в форме трубы, посвященную главным достижениям России.
В новогодние каникулы на главной аллее комплекса выставят 90 новогодних елок: одну в честь выставки и 89 — в честь каждого российского региона. Региональные елки, как отметили организаторы, украсят аутентичными коллекциями в стиле региональных промыслов. Также продукты народных художественных промыслов представят на ярмарке. Еще одна ярмарка будет продуктовой. На ней также будет доступна дегустация.
С 8 ноября по 14 января пройдут Дни регионов, в которые их главы расскажут о достижениях субъектов.
В День добровольца — 5 декабря — начнет работу международный форум гражданского участия "Мы вместе" и одноименная премия. На ней пройдет награждение победителей, в том числе в специальной номинации этого года — "Наставничество года". Премию "волонтер года", как сообщили в пресс-службе Росмолодежи, вручит президент Владимир Путин.
С 15 января по 9 февраля 2024-го на выставке-форуме пройдут Дни российской экономики, в рамках которых лидеры отраслей сообщат, каких успехов удалось добиться в последние годы. С 12 февраля по 7 марта вице-премьеры и руководители федеральных ведомств расскажут о достижениях в исполнении государственных задач.
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкМеждународная выставка-форум "Россия"
Международная выставка-форум Россия
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
Международная выставка-форум "Россия"
Также, согласно расписанию деловой программы, организаторы в марте ждут выступление Владимира Путина.
Еще одним ярким событием выставки-форума станут свадьбы на ее территории. Как отметили организаторы, они будут тематическими: с элементами национальных традиций разных народов, церемонии в космической тематике, в тематике современных технологий, также ожидается свадебная церемония "по мотивам первого бала Наташи Ростовой" — героини романа Льва Толстого "Война и мир".
В пресс-службе "Движения первых" добавили, что на открытии планируется выступление хора из 1,3 тысячи детей — участников движения почти из всех регионов страны вместе с SHAMAN. Они споют песню "Я русский".
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЭкспозиция Минэнерго России в павильоне "Энергия жизни" на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Экспозиция Минэнерго России в павильоне Энергия жизни на Международной выставке-форуме Россия на ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Экспозиция Минэнерго России в павильоне "Энергия жизни" на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
 
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