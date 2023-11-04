https://ria.ru/20231104/prazdnik-1907357598.html

Священник назвал День народного единства духовным сокровищем России

Священник назвал День народного единства духовным сокровищем России - РИА Новости, 04.11.2023

Священник назвал День народного единства духовным сокровищем России

День народного единства, как и Казанская икона Божией Матери, о которой сегодня вспоминают в Церкви, – это духовные сокровища России, которые укрепляют силу... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T04:06

2023-11-04T04:06

2023-11-04T04:06

религия

россия

иван грозный

дмитрий пожарский

исмаил бердиев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152176/11/1521761157_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_02cbc55d1dccebb735ddcd5d658cbf1e.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. День народного единства, как и Казанская икона Божией Матери, о которой сегодня вспоминают в Церкви, – это духовные сокровища России, которые укрепляют силу духа народа, рассказал РИА Новости председатель отдела Московской епархии по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Александр Добродеев. Русская православная церковь 4 ноября отмечает праздник в честь иконы Казанской иконы Божией Матери. Икона в 1612 году пребывала в народном ополчении Дмитрия Пожарского и Козьмы Минина во время похода на захваченную польскими интервентами Москву. С молитвой перед Казанской иконой и заступничеством Богоматери связывают победу ополчения, и именно в честь избавления Москвы от интервентов был установлен памятный день иконы. Государственный праздник, День народного единства, в России установлен 4 ноября, и отмечается ежегодно с 2005 года. Он также был учрежден в память об освобождении Москвы от польских интервентов. "Неслучайно день Казанской иконы Божьей Матери совпадает с Днем народного единства. И то, и другое для нас является ценностями, которые дороже любых денег и атрибутов. Ради таких вещей – за единство, за Богородицу – люди жизнь отдавали. Не зря Церковь говорит, что нет больше любви, чтобы душу положить за други своя. Вот эта способность самопожертвования, собраться в момент какого-то тяжёлого внешнего испытания - это проявление силы духа. Икона Казанской Божьей Матери и праздник народного единства - духовные сокровища нашего народа, которые надо хранить, передавать из поколения в поколение", - сказал Добродеев. По его словам, народ должен объединяться вокруг значимых событий, это положительно на него влияет. "Когда народ объединен не просто территорией, но какими-то духовными скрепами, это делает народ жизнеспособным, он выживает, преодолевает очень много трудностей. Нам очень важно в жизни иметь такие предметы, соприкосновение с которыми даёт нам силу духа. А сила духа это наше самое главное оружие. Мы всегда выигрывали войны даже не столько умением, числом, вооружением, сколько силой духа. С помощью силы духа мы могли горы свернуть, потому что сам Господь нам помогал в этом", - подчеркнул собеседник агентства. В то же время, добавил он, поражения и распри в России происходили "именно тогда, когда наш народ, наша страна находились в слабом духовном состоянии". "В моменты разъединения, раздроблённости, когда город шел войной на город или область на область, все хотели чем-то завладеть – тогда Бог попускал нам внешние угрозы, после этого народ объединялся и давал отпор. И вот таким объединительным фактором является икона Казанской Божьей Матери, она вообще считается спасительницей России. Она обладала у людей непререкаемым авторитетом, вселяла в сердца людей надежду", - сказал священник. Иконы, добавил он, объединяют людей и сейчас, хотя "отношение к этому размыто", "но в сердце народа, в его уме, генетически заложены вот эти корни, основы нашей веры, нашего единения". Казанская икона Божией Матери По преданию, в 1579 году, в Казани, после пожара, уничтожившего часть города, девочка Матрона увидела во сне Богородицу, велевшую откопать ее икону на пепелище. В указанном ею месте на глубине около метра нашли икону, это случилось 21 июля (в этот же дунь в Церкви празднуют обретение иконы). По одной из версий, еще взятия Иваном Грозным Казанского Ханства (1552 год) икону зарыл кто-то из христиан, тайно исповедовавших свою веру. На месте обретения иконы впоследствии был построен Богородицкий девичий монастырь, первой насельницей которого стала обнаружившая икону Матрона. Список с Казанской иконы отправили в Москву царю Ивану Грозному, а оригинал находился в соборе Богородицкого монастыря вплоть до ее похищения в 1904 году, он так и не был найден. По одной из версий, икону уничтожили, по другой – продали. Чтимый чудотворный список (копия) иконы хранится сейчас в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в 2021 году освятил в Казани воссозданный собор Казанской иконы Божией Матери на месте обретения чудотворного образа Пресвятой Богородицы. Собор построен вместо упраздненного и разрушенного Богородицкого монастыря в Казани. Ранее руководитель департамента по взаимодействию с правоохранительными учреждениями Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Аарон Гуревич в беседе с РИА Новости сравнил народное единство с ковчегом Ноя, вобравшим в себя человечество для его спасения. По его словам, День народного единства – "та самая модель поведения, которая, как ковчег Ноя, придает нам дополнительные силы и возможность еще раз переосмыслить наши внутренние резервы для преодоления смуты, разногласий и недоброжелательства". Как рассказал РИА Новости председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев у российских мусульман хорошие отношения с еврейской общиной, а события в Палестине "не должны отражаться и никак не отражаются на межконфессиональном мире нашей страны". В свою очередь, заместитель главы Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) по Северо-Западному федеральному округу Буда Бадмаев рассказал РИА Новости, что буддисты учат прихожан, что все россияне - родня друг другу независимо от национальности и вероисповедания - и именно таким образом "мы действительно придем к единству в мире".

https://ria.ru/20231104/pozdravlenie-1907348383.html

https://ria.ru/20231102/prazdnik-1906833095.html

https://radiosputnik.ria.ru/20231020/komi-derevnya-1904179311.html

https://ria.ru/20230829/ikona-1892851737.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, иван грозный, дмитрий пожарский, исмаил бердиев