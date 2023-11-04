Патрушев прокомментировал заявления Пашиняна о границах Карабаха
Патрушев: Пашинян мог сделать заявления о Карабахе под влиянием Запада
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал заявления о территории Нагорного Карабаха в границах 1991 года, видимо, под влиянием Запада, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая в субботу на ВДНХ в рамках лектория общества "Знание" на форуме-выставке "Россия".
"Он сделал заявления, что мы (Ереван - ред.) будем признавать территории (Нагорного Карабаха) по карте 1991 года... Он прямо назвал территории, которые принадлежат Армении, которые принадлежат Азербайджану. Я думаю, что эти признания и заявления он сделал под влиянием Запада. Он с ним вел переговоры", - сказал Патрушев.
Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.