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Патрушев прокомментировал заявления Пашиняна о границах Карабаха - РИА Новости, 04.11.2023
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13:30 04.11.2023 (обновлено: 14:07 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/patrushev-1907416404.html
Патрушев прокомментировал заявления Пашиняна о границах Карабаха
Патрушев прокомментировал заявления Пашиняна о границах Карабаха - РИА Новости, 04.11.2023
Патрушев прокомментировал заявления Пашиняна о границах Карабаха
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал заявления о территории Нагорного Карабаха в границах 1991 года, видимо, под влиянием Запада, заявил секретарь... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T13:30
2023-11-04T14:07
в мире
нагорный карабах
азербайджан
армения
ильхам алиев
николай патрушев
никол пашинян
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал заявления о территории Нагорного Карабаха в границах 1991 года, видимо, под влиянием Запада, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая в субботу на ВДНХ в рамках лектория общества "Знание" на форуме-выставке "Россия". "Он сделал заявления, что мы (Ереван - ред.) будем признавать территории (Нагорного Карабаха) по карте 1991 года... Он прямо назвал территории, которые принадлежат Армении, которые принадлежат Азербайджану. Я думаю, что эти признания и заявления он сделал под влиянием Запада. Он с ним вел переговоры", - сказал Патрушев. Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
https://ria.ru/20231005/putin-1900760742.html
https://ria.ru/20231004/karabakh-1900434412.html
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в мире, нагорный карабах, азербайджан, армения, ильхам алиев, николай патрушев, никол пашинян
В мире, Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Ильхам Алиев, Николай Патрушев, Никол Пашинян
Патрушев прокомментировал заявления Пашиняна о границах Карабаха

Патрушев: Пашинян мог сделать заявления о Карабахе под влиянием Запада

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на Международной выставке-форуме Россия на ВДНХ
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал заявления о территории Нагорного Карабаха в границах 1991 года, видимо, под влиянием Запада, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая в субботу на ВДНХ в рамках лектория общества "Знание" на форуме-выставке "Россия".
"Он сделал заявления, что мы (Ереван - ред.) будем признавать территории (Нагорного Карабаха) по карте 1991 года... Он прямо назвал территории, которые принадлежат Армении, которые принадлежат Азербайджану. Я думаю, что эти признания и заявления он сделал под влиянием Запада. Он с ним вел переговоры", - сказал Патрушев.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Когда Карабах объявил о независимости, Армения ее не признала, заявил Путин
5 октября, 17:43
Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Россия окажет содействие вернувшимся в Карабах жителям, заявила Захарова
4 октября, 14:01
 
В миреНагорный КарабахАзербайджанАрменияИльхам АлиевНиколай ПатрушевНикол Пашинян
 
 
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