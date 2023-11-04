https://ria.ru/20231104/patrushev-1907416404.html

Патрушев прокомментировал заявления Пашиняна о границах Карабаха

Патрушев прокомментировал заявления Пашиняна о границах Карабаха - РИА Новости, 04.11.2023

Патрушев прокомментировал заявления Пашиняна о границах Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал заявления о территории Нагорного Карабаха в границах 1991 года, видимо, под влиянием Запада, заявил секретарь... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T13:30

2023-11-04T13:30

2023-11-04T14:07

в мире

нагорный карабах

азербайджан

армения

ильхам алиев

николай патрушев

никол пашинян

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал заявления о территории Нагорного Карабаха в границах 1991 года, видимо, под влиянием Запада, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая в субботу на ВДНХ в рамках лектория общества "Знание" на форуме-выставке "Россия". "Он сделал заявления, что мы (Ереван - ред.) будем признавать территории (Нагорного Карабаха) по карте 1991 года... Он прямо назвал территории, которые принадлежат Армении, которые принадлежат Азербайджану. Я думаю, что эти признания и заявления он сделал под влиянием Запада. Он с ним вел переговоры", - сказал Патрушев. Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

https://ria.ru/20231005/putin-1900760742.html

https://ria.ru/20231004/karabakh-1900434412.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нагорный карабах, азербайджан, армения, ильхам алиев, николай патрушев, никол пашинян