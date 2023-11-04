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Патрушев рассказал о ситуации вокруг Нагорного Карабаха - РИА Новости, 04.11.2023
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13:15 04.11.2023 (обновлено: 14:08 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/patrushev-1907413066.html
Патрушев рассказал о ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Патрушев рассказал о ситуации вокруг Нагорного Карабаха - РИА Новости, 04.11.2023
Патрушев рассказал о ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Есть все предпосылки к подписанию мирного договора между Баку и Ереваном, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая в субботу на ВДНХ в РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T13:15
2023-11-04T14:08
нагорный карабах
баку
ереван
николай патрушев
в мире
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Есть все предпосылки к подписанию мирного договора между Баку и Ереваном, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая в субботу на ВДНХ в рамках лектория общества "Знание" на форуме-выставке "Россия". "Есть все предпосылки", - сказал Патрушев, говоря о перспективах подписания договора. Он напомнил, что идет подготовка мирного договора между Арменией и Азербайджаном.
https://ria.ru/20231027/armeniya-1905594258.html
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нагорный карабах, баку, ереван, николай патрушев, в мире
Нагорный Карабах, Баку, Ереван, Николай Патрушев, В мире
Патрушев рассказал о ситуации вокруг Нагорного Карабаха

Патрушев: есть все предпосылки к подписанию мирного договора Баку и Еревана

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на Международной выставке-форуме Россия на ВДНХ
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Есть все предпосылки к подписанию мирного договора между Баку и Ереваном, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая в субботу на ВДНХ в рамках лектория общества "Знание" на форуме-выставке "Россия".
"Есть все предпосылки", - сказал Патрушев, говоря о перспективах подписания договора.
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Он напомнил, что идет подготовка мирного договора между Арменией и Азербайджаном.
 
Нагорный КарабахБакуЕреванНиколай ПатрушевВ мире
 
 
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