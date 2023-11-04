https://ria.ru/20231104/patrushev-1907413066.html
Патрушев рассказал о ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Патрушев рассказал о ситуации вокруг Нагорного Карабаха - РИА Новости, 04.11.2023
Патрушев рассказал о ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Есть все предпосылки к подписанию мирного договора между Баку и Ереваном, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая в субботу на ВДНХ в РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T13:15
2023-11-04T13:15
2023-11-04T14:08
нагорный карабах
баку
ереван
николай патрушев
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Есть все предпосылки к подписанию мирного договора между Баку и Ереваном, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая в субботу на ВДНХ в рамках лектория общества "Знание" на форуме-выставке "Россия". "Есть все предпосылки", - сказал Патрушев, говоря о перспективах подписания договора. Он напомнил, что идет подготовка мирного договора между Арменией и Азербайджаном.
https://ria.ru/20231027/armeniya-1905594258.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, баку, ереван, николай патрушев, в мире
Нагорный Карабах, Баку, Ереван, Николай Патрушев, В мире
Патрушев рассказал о ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Патрушев: есть все предпосылки к подписанию мирного договора Баку и Еревана