https://ria.ru/20231104/patrushev-1907413066.html

Патрушев рассказал о ситуации вокруг Нагорного Карабаха

Патрушев рассказал о ситуации вокруг Нагорного Карабаха - РИА Новости, 04.11.2023

Патрушев рассказал о ситуации вокруг Нагорного Карабаха

Есть все предпосылки к подписанию мирного договора между Баку и Ереваном, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая в субботу на ВДНХ в РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T13:15

2023-11-04T13:15

2023-11-04T14:08

нагорный карабах

баку

ереван

николай патрушев

в мире

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Есть все предпосылки к подписанию мирного договора между Баку и Ереваном, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая в субботу на ВДНХ в рамках лектория общества "Знание" на форуме-выставке "Россия". "Есть все предпосылки", - сказал Патрушев, говоря о перспективах подписания договора. Он напомнил, что идет подготовка мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

https://ria.ru/20231027/armeniya-1905594258.html

нагорный карабах

баку

ереван

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

нагорный карабах, баку, ереван, николай патрушев, в мире