https://ria.ru/20231104/mechet-1907436832.html

Путин поддержал строительство мечети в парке "Патриот"

Путин поддержал строительство мечети в парке "Патриот" - РИА Новости, 04.11.2023

Путин поддержал строительство мечети в парке "Патриот"

Президент России Владимир Путин поддержал строительство мечети в парке "Патриот" и назвал хорошей идеей проведение церемонии открытия памятного камня на месте... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T15:04

2023-11-04T15:04

2023-11-04T15:09

религия

владимир путин

россия

патриот

религия

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал строительство мечети в парке "Патриот" и назвал хорошей идеей проведение церемонии открытия памятного камня на месте строительства. После возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в честь Дня народного единства Путин побеседовал с представителями религиозных конфессий России. Председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин поблагодарил главу государства за поддержку строительства мечети в парке "Патриот". Он сообщил, что проект согласовали, и пригласил Путина на церемонию открытия памятного камня на месте строительства, которая состоится в конце ноября или в начале декабря. "Хорошая идея", - ответил Путин.

https://ria.ru/20231026/mecheti-1905277038.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

владимир путин, россия, патриот, религия