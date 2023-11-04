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Путин поддержал строительство мечети в парке "Патриот" - РИА Новости, 04.11.2023
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Религия
 
15:04 04.11.2023 (обновлено: 15:09 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/mechet-1907436832.html
Путин поддержал строительство мечети в парке "Патриот"
Путин поддержал строительство мечети в парке "Патриот" - РИА Новости, 04.11.2023
Путин поддержал строительство мечети в парке "Патриот"
Президент России Владимир Путин поддержал строительство мечети в парке "Патриот" и назвал хорошей идеей проведение церемонии открытия памятного камня на месте... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T15:04
2023-11-04T15:09
религия
владимир путин
россия
патриот
религия
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал строительство мечети в парке "Патриот" и назвал хорошей идеей проведение церемонии открытия памятного камня на месте строительства. После возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в честь Дня народного единства Путин побеседовал с представителями религиозных конфессий России. Председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин поблагодарил главу государства за поддержку строительства мечети в парке "Патриот". Он сообщил, что проект согласовали, и пригласил Путина на церемонию открытия памятного камня на месте строительства, которая состоится в конце ноября или в начале декабря. "Хорошая идея", - ответил Путин.
https://ria.ru/20231026/mecheti-1905277038.html
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владимир путин, россия, патриот, религия
Религия, Владимир Путин, Россия, Патриот, Религия
Путин поддержал строительство мечети в парке "Патриот"

Путин назвал строительство мечети в парке "Патриот" хорошей идеей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и главы религиозных конфессий фотографируются после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади
Президент РФ Владимир Путин и главы религиозных конфессий фотографируются после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и главы религиозных конфессий фотографируются после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал строительство мечети в парке "Патриот" и назвал хорошей идеей проведение церемонии открытия памятного камня на месте строительства.
После возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в честь Дня народного единства Путин побеседовал с представителями религиозных конфессий России. Председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин поблагодарил главу государства за поддержку строительства мечети в парке "Патриот". Он сообщил, что проект согласовали, и пригласил Путина на церемонию открытия памятного камня на месте строительства, которая состоится в конце ноября или в начале декабря.
"Хорошая идея", - ответил Путин.
Председатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
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