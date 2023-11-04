Путин поддержал строительство мечети в парке "Патриот"
Путин назвал строительство мечети в парке "Патриот" хорошей идеей
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и главы религиозных конфессий фотографируются после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади
Президент РФ Владимир Путин и главы религиозных конфессий фотографируются после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал строительство мечети в парке "Патриот" и назвал хорошей идеей проведение церемонии открытия памятного камня на месте строительства.
После возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в честь Дня народного единства Путин побеседовал с представителями религиозных конфессий России. Председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин поблагодарил главу государства за поддержку строительства мечети в парке "Патриот". Он сообщил, что проект согласовали, и пригласил Путина на церемонию открытия памятного камня на месте строительства, которая состоится в конце ноября или в начале декабря.
"Хорошая идея", - ответил Путин.