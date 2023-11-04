https://ria.ru/20231104/ikona-1907406686.html

Икону Казанской Божией Матери вернут в собор на Красной площади

Икону Казанской Божией Матери вернут в собор на Красной площади - РИА Новости, 04.11.2023

Икону Казанской Божией Матери вернут в собор на Красной площади

Вновь обретенный чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери Московской, который был в ополчении Минина и Пожарского, будет перемещен в Казанский храм на... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T12:28

2023-11-04T12:28

2023-11-04T13:13

религия

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

москва

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Вновь обретенный чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери Московской, который был в ополчении Минина и Пожарского, будет перемещен в Казанский храм на Красной площади, где хранился исторически, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ранее патриарх Кирилл в Успенском соборе Московского Кремля представил историческую икону Казанской Божией Матери "Московская" 1580 года, которая была в ополчении Минина и Пожарского и позже располагалась в Казанском храме на Красной площади, ранее икона считалась утерянной. Казанский собор, построенный в первой половине XVII века, был снесен в 1930-е годы советской властью и воссоздан в 1990-е годы на том же месте. "Икона, которая сегодня находится у нас, которая является чудотворной, будет возвращена в Казанский собор на Красной площади, куда она и предназначалась, откуда ее не то похитили, не то убрали. Но чудом Божиим явленная вновь будет направлена снова в Казанский собор. Каждый приглашается к тому, что, посещая Москву, Красную площадь, не забывал бы заходить в Казанский собор и прикладываться к святыне, таким образом себя сопричитая той великой гражданской историей, исполненной подвигов, и духовной историей, исполненной чудесами, проистекающими от этого великого образа", - сказал патриарх Кирилл. Казанская икона Божией Матери По преданию, в 1579 году, в Казани, после пожара, уничтожившего часть города, девочка Матрона увидела во сне Богородицу, велевшую откопать ее икону на пепелище. В указанном ею месте на глубине около метра нашли икону, это случилось 21 июля (в этот же день в Церкви празднуют обретение иконы). По одной из версий, еще до взятия Иваном Грозным Казанского Ханства, икону зарыл кто-то из христиан, тайно исповедовавших свою веру. На месте обретения иконы впоследствии был построен Богородицкий девичий монастырь, первой насельницей которого стала обнаружившая икону Матрона. В ополчении Минина и Пожарского, которое освободило Москву от интервентов, был список найденной в 1579 году Казанской иконы, позже этот список был помещен в Казанский храм у стен Московского Кремля и тоже считался чудотворным. В 1918 году, по информации Православной энциклопедии под редакцией патриарха Кирилла, Московская Казанская икона в драгоценном окладе была украдена из Казанского собора на Красной площади Москвы. Считается, что икона, обнаруженная Матроной в Казани в 1579 году, все время с момента обретения находилась в соборе Богородицкого монастыря в Казани - вплоть до его похищения в 1904 году. Тот образ так и не был найден. По одной из версий, икону уничтожили, по другой – продали.

https://ria.ru/20231104/ikona-1907378920.html

https://ria.ru/20220719/kazanskaya-1803574929.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, патриарх кирилл (владимир гундяев), москва