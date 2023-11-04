https://ria.ru/20231104/ikona-1907406686.html
Икону Казанской Божией Матери вернут в собор на Красной площади
Икону Казанской Божией Матери вернут в собор на Красной площади - РИА Новости, 04.11.2023
Икону Казанской Божией Матери вернут в собор на Красной площади
Вновь обретенный чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери Московской, который был в ополчении Минина и Пожарского, будет перемещен в Казанский храм на... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T12:28
2023-11-04T12:28
2023-11-04T13:13
религия
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
москва
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Вновь обретенный чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери Московской, который был в ополчении Минина и Пожарского, будет перемещен в Казанский храм на Красной площади, где хранился исторически, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ранее патриарх Кирилл в Успенском соборе Московского Кремля представил историческую икону Казанской Божией Матери "Московская" 1580 года, которая была в ополчении Минина и Пожарского и позже располагалась в Казанском храме на Красной площади, ранее икона считалась утерянной. Казанский собор, построенный в первой половине XVII века, был снесен в 1930-е годы советской властью и воссоздан в 1990-е годы на том же месте. "Икона, которая сегодня находится у нас, которая является чудотворной, будет возвращена в Казанский собор на Красной площади, куда она и предназначалась, откуда ее не то похитили, не то убрали. Но чудом Божиим явленная вновь будет направлена снова в Казанский собор. Каждый приглашается к тому, что, посещая Москву, Красную площадь, не забывал бы заходить в Казанский собор и прикладываться к святыне, таким образом себя сопричитая той великой гражданской историей, исполненной подвигов, и духовной историей, исполненной чудесами, проистекающими от этого великого образа", - сказал патриарх Кирилл. Казанская икона Божией Матери По преданию, в 1579 году, в Казани, после пожара, уничтожившего часть города, девочка Матрона увидела во сне Богородицу, велевшую откопать ее икону на пепелище. В указанном ею месте на глубине около метра нашли икону, это случилось 21 июля (в этот же день в Церкви празднуют обретение иконы). По одной из версий, еще до взятия Иваном Грозным Казанского Ханства, икону зарыл кто-то из христиан, тайно исповедовавших свою веру. На месте обретения иконы впоследствии был построен Богородицкий девичий монастырь, первой насельницей которого стала обнаружившая икону Матрона. В ополчении Минина и Пожарского, которое освободило Москву от интервентов, был список найденной в 1579 году Казанской иконы, позже этот список был помещен в Казанский храм у стен Московского Кремля и тоже считался чудотворным. В 1918 году, по информации Православной энциклопедии под редакцией патриарха Кирилла, Московская Казанская икона в драгоценном окладе была украдена из Казанского собора на Красной площади Москвы. Считается, что икона, обнаруженная Матроной в Казани в 1579 году, все время с момента обретения находилась в соборе Богородицкого монастыря в Казани - вплоть до его похищения в 1904 году. Тот образ так и не был найден. По одной из версий, икону уничтожили, по другой – продали.
https://ria.ru/20231104/ikona-1907378920.html
https://ria.ru/20220719/kazanskaya-1803574929.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, патриарх кирилл (владимир гундяев), москва
Религия, Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Москва
Икону Казанской Божией Матери вернут в собор на Красной площади
Патриарх Кирилл: образ иконы Казанской Божией Матери вернут на Красную площадь
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Вновь обретенный чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери Московской, который был в ополчении Минина и Пожарского, будет перемещен в Казанский храм на Красной площади, где хранился исторически, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Ранее патриарх Кирилл в Успенском соборе Московского Кремля представил историческую икону Казанской Божией Матери "Московская" 1580 года, которая была в ополчении Минина и Пожарского и позже располагалась в Казанском храме на Красной площади, ранее икона считалась утерянной. Казанский собор, построенный в первой половине XVII века, был снесен в 1930-е годы советской властью и воссоздан в 1990-е годы на том же месте.
"Икона, которая сегодня находится у нас, которая является чудотворной, будет возвращена в Казанский собор на Красной площади, куда она и предназначалась, откуда ее не то похитили, не то убрали. Но чудом Божиим явленная вновь будет направлена снова в Казанский собор. Каждый приглашается к тому, что, посещая Москву
, Красную площадь, не забывал бы заходить в Казанский собор и прикладываться к святыне, таким образом себя сопричитая той великой гражданской историей, исполненной подвигов, и духовной историей, исполненной чудесами, проистекающими от этого великого образа", - сказал патриарх Кирилл.
Казанская икона Божией Матери
По преданию, в 1579 году, в Казани
, после пожара, уничтожившего часть города, девочка Матрона увидела во сне Богородицу, велевшую откопать ее икону на пепелище. В указанном ею месте на глубине около метра нашли икону, это случилось 21 июля (в этот же день в Церкви празднуют обретение иконы). По одной из версий, еще до взятия Иваном Грозным
Казанского Ханства, икону зарыл кто-то из христиан, тайно исповедовавших свою веру. На месте обретения иконы впоследствии был построен Богородицкий девичий монастырь, первой насельницей которого стала обнаружившая икону Матрона.
Патриарх Кирилл показал ранее утерянный образ Казанской иконы Божией Матери
В ополчении Минина и Пожарского, которое освободило Москву от интервентов, был список найденной в 1579 году Казанской иконы, позже этот список был помещен в Казанский храм у стен Московского Кремля и тоже считался чудотворным. В 1918 году, по информации Православной энциклопедии под редакцией патриарха Кирилла, Московская Казанская икона в драгоценном окладе была украдена из Казанского собора на Красной площади Москвы.
Считается, что икона, обнаруженная Матроной в Казани в 1579 году, все время с момента обретения находилась в соборе Богородицкого монастыря в Казани - вплоть до его похищения в 1904 году. Тот образ так и не был найден. По одной из версий, икону уничтожили, по другой – продали.
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