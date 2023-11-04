https://ria.ru/20231104/forum-1907426516.html

Волгоградский и Нижегородский губернаторы заключили соглашение

Волгоградский и Нижегородский губернаторы заключили соглашение - РИА Новости, 04.11.2023

Волгоградский и Нижегородский губернаторы заключили соглашение

Губернаторы Волгоградской и Нижегородской областей Андрей Бочаров и Глеб Никитин заключили соглашение о реализации патриотического проекта "Уроки с... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T14:09

2023-11-04T14:09

2023-11-04T14:14

выставка-форум "россия"

общество

нижегородская область

волгоградская область

волгоград

андрей бочаров

глеб никитин

ржд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907399829_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_9bb8db1d8f2b13ef9144e2813dcf315f.jpg

ВОЛГОГРАД, 4 ноя – РИА Новости. Губернаторы Волгоградской и Нижегородской областей Андрей Бочаров и Глеб Никитин заключили соглашение о реализации патриотического проекта "Уроки с путешествиями", которое стало первым из подписанных на форуме "Россия" на ВДНХ в Москве. "Администрация Волгоградской области и правительство Нижегородской области заключили договор о реализации межрегионального патриотического туристско-образовательного проекта "Уроки с путешествием" — подписи поставили губернаторы Андрей Бочаров и Глеб Никитин", - говорится в сообщении пресс-службы администрации Волгоградской области. Отмечается, что это соглашение стало первым, которое было заключено на форуме "Россия" на ВДНХ. По информации властей, в рамках проекта более 13 тысяч школьников из Нижегородской области посетят места боев во время Сталинградской битвы, побывают на Мамаевом кургане в Волгограде. Примерно такое же количество волгоградских школьников посетят Нижний Новгород, первый поезд из Волгограда отправится 6 ноября. Отмечается, что партнером "Уроков с путешествиями" выступает ОАО "РЖД". Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231104/vystavka-1907412905.html

нижегородская область

волгоградская область

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, нижегородская область, волгоградская область, волгоград, андрей бочаров, глеб никитин, ржд