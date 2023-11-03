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"Каменные плечи". Названа частая причина головной боли - РИА Новости, 03.11.2023
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02:10 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/bol-1907074232.html
"Каменные плечи". Названа частая причина головной боли
"Каменные плечи". Названа частая причина головной боли - РИА Новости, 03.11.2023
"Каменные плечи". Названа частая причина головной боли
Причина головной боли часто бывает связана с состоянием мышц спины и шеи, но пациенты редко догадываются об этом, рассказал реабилитолог Владимир Бондаренко. В... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T02:10
2023-11-03T02:10
общество
здоровье - общество
головная боль
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МИНСК, 3 ноя - РИА Новости. Причина головной боли часто бывает связана с состоянием мышц спины и шеи, но пациенты редко догадываются об этом, рассказал реабилитолог Владимир Бондаренко. В интервью радио Sputnik он назвал способ избавиться от такой боли без лекарств.Головная боль может быть симптомом самых разных нарушений здоровья, и при ее появлении необходимо проконсультироваться с врачом, отметил Бондаренко. Например, она может возникать из-за проблем с мышцами или позвоночником, но об этом мало кто знает, добавил специалист по механотерапии.‎"Причина головной боли часто кроется в заболеваниях шейного и грудного отделов позвоночника, а также в плохой работе длинных разгибателей шеи – мышц, которые крепятся к затылочной части. У большинства людей, которые испытывают головные боли, спазмируются трапеции (трапециевидные мышцы, расположенные в верхнем отделе спины и задней части шеи, – ред.), и плечи становятся "каменными"", – поделился наблюдением Бондаренко.По его словам, состояние трапециевидных мышц может влиять на кровоснабжение мозга и внутричерепное давление."Проблемы с мышцами ведут к нарушению венозного оттока от головы. У нас может подняться внутричерепное давление, мы начинаем реагировать на стрессы, на перемену погоды", – перечислил Бондаренко.Если обследование покажет, что причина головной боли действительно связана с патологиями костно-мышечной системы, пациенту могут назначить курс лечебной физкультуры, массаж и другие процедуры, продолжил он."Прежде чем приступать к тренировке определенных мышц, которую часто называют укреплением мышечного корсета, нужно, чтобы ткани "задышали", стали мягкими, мобильными. Этого можно добиться с помощью массажа, иголок, пиявок", – пояснил Бондаренко.Снимать головную боль, вызванную спазмом в мышцах, он посоветовал с помощью воздействия на определенные точки."Большими пальцами потихоньку массируйте затылочную часть: от центра в обе стороны, практически до ушей. Также можно поработать с малой грудной мышцей. Где соединяются плечо и ключица, есть ямочка, большинство из нас почувствуют неприятную боль, если туда надавить, – эту впадинку тоже можно помассировать", – уточнил Владимир Бондаренко в интервью радио Sputnik.Для профилактики головной боли эксперт порекомендовал больше времени проводить на свежем воздухе и не забывать об утренней гимнастике.
https://rsport.ria.ru/20231030/zozh-1906157828.html
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общество, здоровье - общество, головная боль
Общество, Здоровье - Общество, головная боль
"Каменные плечи". Названа частая причина головной боли

Врач Бондаренко связал частые головные боли с состоянием мышц спины и шеи

© iStock.com / martin-dmРасстроенная девушка
Расстроенная девушка - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© iStock.com / martin-dm
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МИНСК, 3 ноя - РИА Новости. Причина головной боли часто бывает связана с состоянием мышц спины и шеи, но пациенты редко догадываются об этом, рассказал реабилитолог Владимир Бондаренко. В интервью радио Sputnik он назвал способ избавиться от такой боли без лекарств.
Головная боль может быть симптомом самых разных нарушений здоровья, и при ее появлении необходимо проконсультироваться с врачом, отметил Бондаренко. Например, она может возникать из-за проблем с мышцами или позвоночником, но об этом мало кто знает, добавил специалист по механотерапии.
«
‎"Причина головной боли часто кроется в заболеваниях шейного и грудного отделов позвоночника, а также в плохой работе длинных разгибателей шеи – мышц, которые крепятся к затылочной части. У большинства людей, которые испытывают головные боли, спазмируются трапеции (трапециевидные мышцы, расположенные в верхнем отделе спины и задней части шеи, – ред.), и плечи становятся "каменными"", – поделился наблюдением Бондаренко.
По его словам, состояние трапециевидных мышц может влиять на кровоснабжение мозга и внутричерепное давление.
"Проблемы с мышцами ведут к нарушению венозного оттока от головы. У нас может подняться внутричерепное давление, мы начинаем реагировать на стрессы, на перемену погоды", – перечислил Бондаренко.
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Если обследование покажет, что причина головной боли действительно связана с патологиями костно-мышечной системы, пациенту могут назначить курс лечебной физкультуры, массаж и другие процедуры, продолжил он.
"Прежде чем приступать к тренировке определенных мышц, которую часто называют укреплением мышечного корсета, нужно, чтобы ткани "задышали", стали мягкими, мобильными. Этого можно добиться с помощью массажа, иголок, пиявок", – пояснил Бондаренко.
Снимать головную боль, вызванную спазмом в мышцах, он посоветовал с помощью воздействия на определенные точки.
"Большими пальцами потихоньку массируйте затылочную часть: от центра в обе стороны, практически до ушей. Также можно поработать с малой грудной мышцей. Где соединяются плечо и ключица, есть ямочка, большинство из нас почувствуют неприятную боль, если туда надавить, – эту впадинку тоже можно помассировать", – уточнил Владимир Бондаренко в интервью радио Sputnik.
Для профилактики головной боли эксперт порекомендовал больше времени проводить на свежем воздухе и не забывать об утренней гимнастике.
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