https://ria.ru/20231103/bol-1907074232.html

"Каменные плечи". Названа частая причина головной боли

"Каменные плечи". Названа частая причина головной боли - РИА Новости, 03.11.2023

"Каменные плечи". Названа частая причина головной боли

Причина головной боли часто бывает связана с состоянием мышц спины и шеи, но пациенты редко догадываются об этом, рассказал реабилитолог Владимир Бондаренко. В... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T02:10

2023-11-03T02:10

2023-11-03T02:10

общество

здоровье - общество

головная боль

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МИНСК, 3 ноя - РИА Новости. Причина головной боли часто бывает связана с состоянием мышц спины и шеи, но пациенты редко догадываются об этом, рассказал реабилитолог Владимир Бондаренко. В интервью радио Sputnik он назвал способ избавиться от такой боли без лекарств.Головная боль может быть симптомом самых разных нарушений здоровья, и при ее появлении необходимо проконсультироваться с врачом, отметил Бондаренко. Например, она может возникать из-за проблем с мышцами или позвоночником, но об этом мало кто знает, добавил специалист по механотерапии.‎"Причина головной боли часто кроется в заболеваниях шейного и грудного отделов позвоночника, а также в плохой работе длинных разгибателей шеи – мышц, которые крепятся к затылочной части. У большинства людей, которые испытывают головные боли, спазмируются трапеции (трапециевидные мышцы, расположенные в верхнем отделе спины и задней части шеи, – ред.), и плечи становятся "каменными"", – поделился наблюдением Бондаренко.По его словам, состояние трапециевидных мышц может влиять на кровоснабжение мозга и внутричерепное давление."Проблемы с мышцами ведут к нарушению венозного оттока от головы. У нас может подняться внутричерепное давление, мы начинаем реагировать на стрессы, на перемену погоды", – перечислил Бондаренко.Если обследование покажет, что причина головной боли действительно связана с патологиями костно-мышечной системы, пациенту могут назначить курс лечебной физкультуры, массаж и другие процедуры, продолжил он."Прежде чем приступать к тренировке определенных мышц, которую часто называют укреплением мышечного корсета, нужно, чтобы ткани "задышали", стали мягкими, мобильными. Этого можно добиться с помощью массажа, иголок, пиявок", – пояснил Бондаренко.Снимать головную боль, вызванную спазмом в мышцах, он посоветовал с помощью воздействия на определенные точки."Большими пальцами потихоньку массируйте затылочную часть: от центра в обе стороны, практически до ушей. Также можно поработать с малой грудной мышцей. Где соединяются плечо и ключица, есть ямочка, большинство из нас почувствуют неприятную боль, если туда надавить, – эту впадинку тоже можно помассировать", – уточнил Владимир Бондаренко в интервью радио Sputnik.Для профилактики головной боли эксперт порекомендовал больше времени проводить на свежем воздухе и не забывать об утренней гимнастике.

https://rsport.ria.ru/20231030/zozh-1906157828.html

https://ria.ru/20230510/bol-1870682295.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, здоровье - общество, головная боль