https://ria.ru/20231102/pushkin-1906944578.html

Патриарх Кирилл прокомментировал разговоры о том, что Пушкин устарел

Патриарх Кирилл прокомментировал разговоры о том, что Пушкин устарел - РИА Новости, 02.11.2023

Патриарх Кирилл прокомментировал разговоры о том, что Пушкин устарел

Разговоры о том, что Александр Пушкин якобы устарел и непонятен для школьников, вызывают недоумение, незнание его произведений исключает русского человека из... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T14:13

2023-11-02T14:13

2023-11-02T14:13

религия

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

александр пушкин

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Разговоры о том, что Александр Пушкин якобы устарел и непонятен для школьников, вызывают недоумение, незнание его произведений исключает русского человека из русской культуры, заявил в четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании патриаршего совета по культуре. Ранее в Минпросвещения России опровергли распространенную рядом СМИ информацию об исключении произведений русских классиков, таких как Фонвизин, Пушкин, Жуковский и других из ЕГЭ по литературе 2024 года. Министр просвещения Сергей Кравцов, выступая на заседании патриаршего совета, подчеркнул, что речи об исключении произведений Пушкина из школьной программы быть не может. "Незнание Пушкина исключает русского человека из русской культуры, делает сторонним наблюдателем, потребителем, а не носителем русской культурной традиции. В связи с этим искреннее недоумение вызывают разговоры о том, что Пушкин якобы устарел и его необходимо исключить из школьной программы ввиду якобы непонятности для современного молодого человека", - сказал патриарх Кирилл. Он отметил, что язык меняется, и даже "могут возникать курьезные случаи прочтения нынешним поколением произведений XIX века". "Но это свидетельствует лишь о большой востребованности качественных изданий произведений великих писателей. Это может быть сделано как в популярных сегодня аудио- и видеоформатах, например, в виде цикла просветительских лекций, так и в текстовом варианте с интересными пояснениями. Убежден, что данную задачу нужно решать в том числе и силами патриаршего совета по культуре", - предложил предстоятель Русской церкви. Он поблагодарил Кравцова за работу (он выступил с докладом, рассказав о подготовке мероприятий по случаю 225-летия со дня рождения Пушкина), а также призвал "возвращать лучшее, что было в гимназическом обучении и советской школе". Патриарх Кирилл подчеркнул, что чем больший акцент в государстве делается на научно-техническом образовании, тем более сильным должно быть гуманитарное, поскольку общество, народ может быть сильным, если, "достигая научно-технических высот, мы сохраняем в полной мере свою культуру, язык и сильное гуманитарное образование".

https://ria.ru/20230829/ege-1892912075.html

https://ria.ru/20231019/pamyatnik-1903785913.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, патриарх кирилл (владимир гундяев), александр пушкин