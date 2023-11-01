https://ria.ru/20231101/shos-1906638357.html

Белорусские депутаты ратифицировали меморандум по вступлению в ШОС

Белорусские депутаты ратифицировали меморандум по вступлению в ШОС - РИА Новости, 01.11.2023

Белорусские депутаты ратифицировали меморандум по вступлению в ШОС

Нижняя палата белорусского парламента приняла в среду законопроект о ратификации меморандума об обязательствах Белоруссии в целях получения статуса... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T12:17

2023-11-01T12:17

2023-11-01T12:36

шос

в мире

белоруссия

россия

роман головченко

чжан мин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572804087_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0ed15489206019df0255c62c493b6abf.jpg

МИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Нижняя палата белорусского парламента приняла в среду законопроект о ратификации меморандума об обязательствах Белоруссии в целях получения статуса государства-члена Шанхайской организации сотрудничества, передает корреспондент РИА Новости.Документ также должен быть одобрен верхней палатой парламента и еще подписан президентом страны.Законопроектом предусматривается выражение согласия Белоруссии на ратификацию меморандума, что определено государствами-членами ШОС в качестве необходимого условия для вступления Минска в организацию. Он также содержит обязательства, принятые Белоруссией в целях получения статуса члена ШОС. В частности, страна берет на себя обязательства соблюдать цели и принципы хартии ШОС от 2002 года, положения договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а также ряд других договоров, принятых в ШОС.Ко всем указанным в приложении к меморандуму соглашениям Минск должен присоединиться не позднее 15 апреля 2024 года. При этом 22 договора Минск уже ратифицировал.Меморандум также определяет порядок замещения квотных должностей белорусскими гражданами в постоянно действующих органах ШОС, а также финансовые аспекты вступления, например, членство потребует внесения взноса в бюджет организации на ежегодной основе. Долевой взнос Белоруссии в бюджет ШОС составит 5,8%."Ратификация и реализация положений меморандума отвечают интересам нашего государства. Полноправное членство в ШОС укрепит внешнеполитическое и экономическое положение Беларуси как в азиатском регионе, так и на глобальном уровне, позитивно сбалансирует отношения Беларуси со стратегическими союзниками – Россией и Китаем, расширит основания для конструктивного взаимодействия и сотрудничества с другими государствами – членами организации, включая Индию", - говорится в заключении комиссии нижней палаты парламента по международным делам.В середине октября генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин сообщил, что в секретариат организации начали поступать уведомления от государств-членов о завершении внутригосударственных процессов, необходимых для вступления в силу меморандума об обязательствах Белоруссии. Генсек ШОС высказал мнение, что в будущем году Белоруссия станет полноправным членом организации.Белоруссия рассчитывает, что до конца текущего года завершится процесс ратификации странами-участницами ШОС меморандума об обязательствах Минска для получения им статуса полноправного члена организации, сообщал в конце октября белорусский премьер Роман Головченко.В июле в рамках саммита ШОС был подписан меморандум об обязательствах Белоруссии в целях присоединения к организации в качестве полноправного государства-члена. Первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра заявил по итогам саммита, что Белоруссия, которая пока является наблюдателем, присоединится к Шанхайской организации сотрудничества в качестве полноправного члена на саммите в 2024 году.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. Ожидается, что саммит ШОС пройдет в июле 2024 года в Астане.

https://ria.ru/20231026/shos-1905309547.html

https://ria.ru/20231026/shos-1905294007.html

https://ria.ru/20231031/shos-1906325017.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шос, в мире, белоруссия, россия, роман головченко, чжан мин