Белорусские депутаты ратифицировали меморандум по вступлению в ШОС
Белорусские депутаты ратифицировали меморандум по вступлению Минска в ШОС
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗаседание Палаты представителей парламента Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
Заседание Палаты представителей парламента Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Нижняя палата белорусского парламента приняла в среду законопроект о ратификации меморандума об обязательствах Белоруссии в целях получения статуса государства-члена Шанхайской организации сотрудничества, передает корреспондент РИА Новости.
Документ также должен быть одобрен верхней палатой парламента и еще подписан президентом страны.
Законопроектом предусматривается выражение согласия Белоруссии на ратификацию меморандума, что определено государствами-членами ШОС в качестве необходимого условия для вступления Минска в организацию. Он также содержит обязательства, принятые Белоруссией в целях получения статуса члена ШОС. В частности, страна берет на себя обязательства соблюдать цели и принципы хартии ШОС от 2002 года, положения договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а также ряд других договоров, принятых в ШОС.
Ко всем указанным в приложении к меморандуму соглашениям Минск должен присоединиться не позднее 15 апреля 2024 года. При этом 22 договора Минск уже ратифицировал.
Меморандум также определяет порядок замещения квотных должностей белорусскими гражданами в постоянно действующих органах ШОС, а также финансовые аспекты вступления, например, членство потребует внесения взноса в бюджет организации на ежегодной основе. Долевой взнос Белоруссии в бюджет ШОС составит 5,8%.
"Ратификация и реализация положений меморандума отвечают интересам нашего государства. Полноправное членство в ШОС укрепит внешнеполитическое и экономическое положение Беларуси как в азиатском регионе, так и на глобальном уровне, позитивно сбалансирует отношения Беларуси со стратегическими союзниками – Россией и Китаем, расширит основания для конструктивного взаимодействия и сотрудничества с другими государствами – членами организации, включая Индию", - говорится в заключении комиссии нижней палаты парламента по международным делам.
В середине октября генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин сообщил, что в секретариат организации начали поступать уведомления от государств-членов о завершении внутригосударственных процессов, необходимых для вступления в силу меморандума об обязательствах Белоруссии. Генсек ШОС высказал мнение, что в будущем году Белоруссия станет полноправным членом организации.
Белоруссия рассчитывает, что до конца текущего года завершится процесс ратификации странами-участницами ШОС меморандума об обязательствах Минска для получения им статуса полноправного члена организации, сообщал в конце октября белорусский премьер Роман Головченко.
В июле в рамках саммита ШОС был подписан меморандум об обязательствах Белоруссии в целях присоединения к организации в качестве полноправного государства-члена. Первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра заявил по итогам саммита, что Белоруссия, которая пока является наблюдателем, присоединится к Шанхайской организации сотрудничества в качестве полноправного члена на саммите в 2024 году.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. Ожидается, что саммит ШОС пройдет в июле 2024 года в Астане.