https://ria.ru/20231101/klirik-1906687723.html

Подозреваемый в убийстве клирик скрыл постановку на учет в психдиспансере

Подозреваемый в убийстве клирик скрыл постановку на учет в психдиспансере - РИА Новости, 01.11.2023

Подозреваемый в убийстве клирик скрыл постановку на учет в психдиспансере

Бывший клирик Казанского храма в Нижнекамске Михаил Зубарев, подозреваемый в убийстве своей супруги, скрыл от руководства Чистопольской епархии в Татарстане то, РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T14:11

2023-11-01T14:11

2023-11-01T16:04

нижнекамск

мурманск

происшествия

казань

русская православная церковь

нижнекамский район

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Бывший клирик Казанского храма в Нижнекамске Михаил Зубарев, подозреваемый в убийстве своей супруги, скрыл от руководства Чистопольской епархии в Татарстане то, что он состоял на учете в психоневрологическом диспансере в другом регионе, сообщили РИА Новости в пресс-службе епархии. Татарстанская митрополия выступила с заявлением, в котором сообщила, что 31 октября запрещенный в священнослужении клирик Чистопольской епархии иерей Михаил Зубарев совершил убийство супруги. По информации митрополии, он находился под запретом в связи с нарушением канонических норм церкви: после неоднократных жалоб прихожан на недостойное поведение отца Михаила правящий архиерей Чистопольской епархии 17 октября принял решение о запрещении иерея Михаила Зубарева в священническом служении."Отец Михаил достаточно долго прослужил в Мурманской епархии и приехал в Татарстан в 2014 году. Когда он переезжал, личное дело его было неподробно, и он утаил от священноначалия тот факт, что он состоял в Мурманске, где он родился и вырос, на учете в психоневрологическом диспансере. Мы узнали об этом вчера в следственных органах", – сообщили в пресс-службе Чистопольской епархии, к которой относится Нижнекамск.Собеседник агентства предположил, что после окончания следствия Зубарева извергнут из сана. "Прямо сейчас, быстрее-быстрее, его извергать – смысла уже в этом нет, потому что извергать так показательно – это когда человек может приносить вред, когда служит и проповедует какую-то глупость. А сейчас выясняется, больной это человек или не больной человек. Естественно, служить он не будет в дальнейшем, в священнослужение ему путь закрыт просто потому, что убийца не может быть священником", - пояснил он.В настоящее время, по данным Татарстанской митрополии, Зубарев находится под стражей, ведется следствие.Епархия отмечает, что клирик начинал служение в Мурманской епархии РПЦ в 2000 году, был рукоположен в сан диакона в 2004 году. В штат Чистопольской епархии перешел в 2014 году. До запрещения в служении был штатным клириком Казанского храма поселка Красный Ключ в Нижнекамском районе Татарстана."Несмотря на некоторые странности в его поведении, вывод о потенциальной опасности, которую составляло его нахождение на свободе, ни священноначалию Чистопольской епархии, ни членам его семьи сделать не представлялось возможным", - добавили в Чистопольской епархии.

https://ria.ru/20231031/rasstroystvo-1906331272.html

https://ria.ru/20231030/proisshestvie-1906143186.html

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нижнекамск, мурманск, происшествия, казань, русская православная церковь, нижнекамский район