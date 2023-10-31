https://ria.ru/20231031/sk-1906335365.html

В Новосибирске задержали пациента психбольницы, напавшего на медработника

В Новосибирске задержали пациента психбольницы, напавшего на медработника - РИА Новости, 31.10.2023

В Новосибирске задержали пациента психбольницы, напавшего на медработника

В Новосибирске задержали пациента психбольницы, который на прошлой неделе напал на женщину-медработника и сбежал, сообщил региональный главк Следственного... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T08:25

2023-10-31T08:25

2023-10-31T11:15

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НОВОСИБИРСК, 31 окт — РИА Новости. В Новосибирске задержали пациента психбольницы, который на прошлой неделе напал на женщину-медработника и сбежал, сообщил региональный главк Следственного комитета в Telegram-канале. "Благодаря слаженным действиям следователей СК России и сотрудников отдела полиции № 2 "Железнодорожный" обвиняемый в совершении тяжкого преступления установлен и задержан. В настоящее время с мужчиной работают следователи", — говорится в релизе.Инцидент в психиатрической больнице произошел вечером 26 октября. Пациент, проходивший лечение от алкоголизма, потребовал у медицинского работника сотовый телефон. Женщина отказалась, после чего он напал на нее.На помощь коллеге поспешили сотрудники больницы, и нападавший сбежал через окно. Женщину госпитализировали с травмами.СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Железнодорожный районный суд Новосибирска отправил подозреваемого — 36-летнего жителя Черепановского района — под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования.

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