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В Новосибирске задержали пациента психбольницы, напавшего на медработника
В Новосибирске задержали пациента психбольницы, напавшего на медработника - РИА Новости, 31.10.2023
В Новосибирске задержали пациента психбольницы, напавшего на медработника
В Новосибирске задержали пациента психбольницы, который на прошлой неделе напал на женщину-медработника и сбежал, сообщил региональный главк Следственного... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T08:25
2023-10-31T08:25
2023-10-31T11:15
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НОВОСИБИРСК, 31 окт — РИА Новости. В Новосибирске задержали пациента психбольницы, который на прошлой неделе напал на женщину-медработника и сбежал, сообщил региональный главк Следственного комитета в Telegram-канале. "Благодаря слаженным действиям следователей СК России и сотрудников отдела полиции № 2 "Железнодорожный" обвиняемый в совершении тяжкого преступления установлен и задержан. В настоящее время с мужчиной работают следователи", — говорится в релизе.Инцидент в психиатрической больнице произошел вечером 26 октября. Пациент, проходивший лечение от алкоголизма, потребовал у медицинского работника сотовый телефон. Женщина отказалась, после чего он напал на нее.На помощь коллеге поспешили сотрудники больницы, и нападавший сбежал через окно. Женщину госпитализировали с травмами.СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Железнодорожный районный суд Новосибирска отправил подозреваемого — 36-летнего жителя Черепановского района — под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования.
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происшествия, здоровье - общество, новосибирск, новосибирская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество
Происшествия, Здоровье - Общество, Новосибирск, Новосибирская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
В Новосибирске задержали пациента психбольницы, напавшего на медработника
СК: в Новосибирске задержали сбежавшего пациента психбольницы