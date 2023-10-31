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В Новосибирске задержали пациента психбольницы, напавшего на медработника - РИА Новости, 31.10.2023
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08:25 31.10.2023 (обновлено: 11:15 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/sk-1906335365.html
В Новосибирске задержали пациента психбольницы, напавшего на медработника
В Новосибирске задержали пациента психбольницы, напавшего на медработника - РИА Новости, 31.10.2023
В Новосибирске задержали пациента психбольницы, напавшего на медработника
В Новосибирске задержали пациента психбольницы, который на прошлой неделе напал на женщину-медработника и сбежал, сообщил региональный главк Следственного... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T08:25
2023-10-31T11:15
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 31 окт — РИА Новости. В Новосибирске задержали пациента психбольницы, который на прошлой неделе напал на женщину-медработника и сбежал, сообщил региональный главк Следственного комитета в Telegram-канале. &quot;Благодаря слаженным действиям следователей СК России и сотрудников отдела полиции № 2 &quot;Железнодорожный&quot; обвиняемый в совершении тяжкого преступления установлен и задержан. В настоящее время с мужчиной работают следователи&quot;, — говорится в релизе.Инцидент в психиатрической больнице произошел вечером 26 октября. Пациент, проходивший лечение от алкоголизма, потребовал у медицинского работника сотовый телефон. Женщина отказалась, после чего он напал на нее.На помощь коллеге поспешили сотрудники больницы, и нападавший сбежал через окно. Женщину госпитализировали с травмами.СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Железнодорожный районный суд Новосибирска отправил подозреваемого — 36-летнего жителя Черепановского района — под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования.
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происшествия, здоровье - общество, новосибирск, новосибирская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество
Происшествия, Здоровье - Общество, Новосибирск, Новосибирская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
В Новосибирске задержали пациента психбольницы, напавшего на медработника

СК: в Новосибирске задержали сбежавшего пациента психбольницы

© СК РФ по Новосибирской областиПациент психбольницы, напавший на медработника, в суде
Пациент психбольницы, напавший на медработника, в суде
© СК РФ по Новосибирской области
Пациент психбольницы, напавший на медработника, в суде
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 31 окт — РИА Новости. В Новосибирске задержали пациента психбольницы, который на прошлой неделе напал на женщину-медработника и сбежал, сообщил региональный главк Следственного комитета в Telegram-канале.
«

"Благодаря слаженным действиям следователей СК России и сотрудников отдела полиции № 2 "Железнодорожный" обвиняемый в совершении тяжкого преступления установлен и задержан. В настоящее время с мужчиной работают следователи", — говорится в релизе.

Инцидент в психиатрической больнице произошел вечером 26 октября. Пациент, проходивший лечение от алкоголизма, потребовал у медицинского работника сотовый телефон. Женщина отказалась, после чего он напал на нее.
На помощь коллеге поспешили сотрудники больницы, и нападавший сбежал через окно. Женщину госпитализировали с травмами.
© СК РФ по Новосибирской областиМесто преступления в психбольнице в Новосибирской области
Место преступления в психбольнице в Новосибирской области
© СК РФ по Новосибирской области
Место преступления в психбольнице в Новосибирской области
СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство.
Железнодорожный районный суд Новосибирска отправил подозреваемого — 36-летнего жителя Черепановского района — под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования.
Суд - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
В Кызыле отправят в психбольницу мужчину, зарезавшего девушку
20 сентября, 10:09
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоНовосибирскНовосибирская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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