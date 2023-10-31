https://ria.ru/20231031/shos-1906325017.html

Экс-генсек ШОС заявил, что организация не действует против Запада

Экс-генсек ШОС заявил, что организация не действует против Запада - РИА Новости, 31.10.2023

Экс-генсек ШОС заявил, что организация не действует против Запада

Шанхайскую организацию сотрудничества почему-то представляют как антизападную, антинатовскую организацию, но это не так, потому что в ШОС нет... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T04:21

2023-10-31T04:21

2023-10-31T04:21

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ПЕКИН, 31 окт – РИА Новости. Шанхайскую организацию сотрудничества почему-то представляют как антизападную, антинатовскую организацию, но это не так, потому что в ШОС нет военно-политической и наднациональных структур, заявил РИА Новости бывший генсек организации Владимир Норов. "Почему-то ШОС представляют как антизападную, антинатовскую организацию, это не так. Здесь нет военно-политической структуры, нет наднациональных структур, и самое главное заключается в том, что решения принимаются консенсусом, то есть именно среди множества региональных государств решения принимаются на основе консенсуса, где все равны, и это самое главное", - заявил Норов на полях X Сяншаньского форума по вопросам безопасности, который проходит в Пекине 29-31 октября. По его мнению, представления о том, что ШОС создана как альтернатива НАТО, появились "из-за недостатка информации", поэтому разным сторонам для лучшего понимания друг друга необходимо сотрудничать и обмениваться мнениями. Отвечая на вопрос о том, не опасается ли он, что волна конфликтов, вспыхивающих в настоящее время в разных уголках планеты, может распространиться и на пространство ШОС, Норов заявил, что "опасения всегда существуют, и они должны существовать". "Есть такая русская поговорка: "на то и щука в море, чтобы карась не дремал", то есть мы всегда должны быть бдительны, потому как, кроме традиционных угроз, имеются еще нетрадиционные угрозы, сегодня с развитием цифровизации и искусственного интеллекта кибербезопасность становится очень актуальной", - указал он. Вместе с тем он подчеркнул, что в странах ШОС сейчас обеспокоены угрозой терроризма, экстремизма и сепаратизма - "трех сил зла", против которых эта организация была создана. "Но в данном случае ШОС действует не путем применения силы или угроз силы, а путем решения всех конфликтов дипломатическим и политическим путем на основе взаимопонимания и взаимодоверия", - указал он. Бывший генсек организации отметил, что "между странами ШОС не все гладко, но именно вот эти 20 лет показали, что ШОС может находить пути в решении вопросов, которые возникают между странами". Он добавил, что между странами Центральной Азии были трудности, но лидеры этих государств не поднимали двусторонние вопросы на повестку ШОС, стараясь решить их, исходя из понимания необходимости обеспечения мира и стабильности как в регионе, так и в целом на пространстве ШОС. "Мы знаем, что есть нерешенные пограничные вопросы между Китаем и Индией, между Пакистаном и Индией, но никогда эти страны не выносят эти вопросы, они стараются находить пути решения политико-дипломатическим путем", - добавил он. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. Ожидается, что саммит ШОС пройдет в июле 2024 года в Астане.

https://ria.ru/20231026/shos-1905300554.html

https://ria.ru/20231026/shos-1905309547.html

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в мире, владимир норов, россия, индия, китай, шос, нато