https://ria.ru/20231031/otravlenie-1906485455.html

В Уфе назвали причину отравления детей на празднике в развлекательном парке

В Уфе назвали причину отравления детей на празднике в развлекательном парке - РИА Новости, 31.10.2023

В Уфе назвали причину отравления детей на празднике в развлекательном парке

Специалисты обнаружили норовирус у детей и одного сотрудника развлекательного центра в Уфе, где на детском празднике симптомы отравления почувствовали девять... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T17:31

2023-10-31T17:31

2023-10-31T17:31

происшествия

здоровье - общество

уфа

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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УФА, 31 окт - РИА Новости. Специалисты обнаружили норовирус у детей и одного сотрудника развлекательного центра в Уфе, где на детском празднике симптомы отравления почувствовали девять несовершеннолетних, сообщили в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по Башкирии. Ранее в управлении информировали, что девять детей подхватили кишечную инфекцию на праздновании дня рождения в развлекательном центре "Джанго Парк". Работа парка приостановлена с 30 октября. "У пострадавших детей и одного сотрудника развлекательного центра обнаружен норовирус", - отметили в региональном управлении Роспотребнадзора, уточнив, что в парке приостановлена только работа пищеблока. Норовирус чаще всего вызывает сильную рвоту и диарею, но иногда может быть и только рвота. Нарушения со стороны пищеварительной системы могут сопровождаться мышечными, головными болями и слабостью. Обычно симптомы норовирусной инфекции проходят сами через 12-72 часа, добавили в управлении.

https://ria.ru/20230706/otravleniya-1882535945.html

уфа

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, уфа, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)