https://ria.ru/20231031/otravlenie-1906485455.html
В Уфе назвали причину отравления детей на празднике в развлекательном парке
В Уфе назвали причину отравления детей на празднике в развлекательном парке - РИА Новости, 31.10.2023
В Уфе назвали причину отравления детей на празднике в развлекательном парке
Специалисты обнаружили норовирус у детей и одного сотрудника развлекательного центра в Уфе, где на детском празднике симптомы отравления почувствовали девять... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T17:31
2023-10-31T17:31
2023-10-31T17:31
происшествия
здоровье - общество
уфа
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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УФА, 31 окт - РИА Новости. Специалисты обнаружили норовирус у детей и одного сотрудника развлекательного центра в Уфе, где на детском празднике симптомы отравления почувствовали девять несовершеннолетних, сообщили в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по Башкирии. Ранее в управлении информировали, что девять детей подхватили кишечную инфекцию на праздновании дня рождения в развлекательном центре "Джанго Парк". Работа парка приостановлена с 30 октября. "У пострадавших детей и одного сотрудника развлекательного центра обнаружен норовирус", - отметили в региональном управлении Роспотребнадзора, уточнив, что в парке приостановлена только работа пищеблока. Норовирус чаще всего вызывает сильную рвоту и диарею, но иногда может быть и только рвота. Нарушения со стороны пищеварительной системы могут сопровождаться мышечными, головными болями и слабостью. Обычно симптомы норовирусной инфекции проходят сами через 12-72 часа, добавили в управлении.
https://ria.ru/20230706/otravleniya-1882535945.html
уфа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, уфа, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Уфа, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Уфе назвали причину отравления детей на празднике в развлекательном парке
Роспотребнадзор назвал норовирус причиной отравления 9 детей на празднике в Уфе