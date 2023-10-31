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Меликов заявил, что аэропорт Махачкалы был выбран неслучайно - РИА Новости, 31.10.2023
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14:01 31.10.2023 (обновлено: 14:02 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/melikov-1906420089.html
Меликов заявил, что аэропорт Махачкалы был выбран неслучайно
Меликов заявил, что аэропорт Махачкалы был выбран неслучайно - РИА Новости, 31.10.2023
Меликов заявил, что аэропорт Махачкалы был выбран неслучайно
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что аэропорт Махачкалы был выбран для беспорядков неслучайно - это важный стратегический объект в контексте всей страны в РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:01
2023-10-31T14:02
технологии
махачкала
россия
нагорный карабах
сергей меликов
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что аэропорт Махачкалы был выбран для беспорядков неслучайно - это важный стратегический объект в контексте всей страны в эфире. "Что такое аэропорт города Махачкалы? Это аэропорт совместного базирования нескольких силовых ведомств. Это самый южный аэропорт, который на сегодняшний день есть в РФ. Это аэропорт, который позволяет в том числе принимать авиацию военно-транспортную для поддержания контингента, находящегося на территории или в зоне Нагорного Карабаха. Это аэропорт, который может воспрепятствовать полетам иностранных разведывательных самолетов… То есть это очень важный аэропорт", - заявил Меликов в эфире "Соловьев Live". По его словам, власти региона должны быть готовы к новым подобным акциям, организаторами которых являются внешние силы. "Это не последняя акция. Кавказскую лодку будут пытаться раскачивать не один раз. Это делалось на протяжении 200 лет, и к этому нужно быть готовыми", - подчеркнул глава Дагестана. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны. Ранее Меликов сообщал, что призывы к беспорядкам в аэропорту Махачкалы публиковались в Telegram-канале "Утро Дагестана", который администрируется с территории Украины "предателями и бандеровцами". Накануне основатель мессенджера Павел Дуров заявил о блокировке каналов в Telegram, призывающих к насилию, за нарушение правил мессенджера, Google и Apple. Позднее корреспондент РИА Новости убедился, что Telegram заблокировал канал "Утро Дагестана", через который, как заявлял бежавший из России и признанный иноагентом экс-депутат ГД Илья Пономарев*, координировались беспорядки в Дагестане.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20231031/melikov-1906356736.html
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технологии, махачкала, россия, нагорный карабах, сергей меликов, павел дуров, илья пономарев, telegram, google, apple, беспорядки в аэропорту махачкалы, общество
Технологии, Махачкала, Россия, Нагорный Карабах, Сергей Меликов, Павел Дуров, Илья Пономарев, Telegram, Google, Apple, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Общество
Меликов заявил, что аэропорт Махачкалы был выбран неслучайно

Меликов: аэропорт Махачкалы был выбран для беспорядков неслучайно

© AP PhotoЛюди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что аэропорт Махачкалы был выбран для беспорядков неслучайно - это важный стратегический объект в контексте всей страны в эфире.
«
"Что такое аэропорт города Махачкалы? Это аэропорт совместного базирования нескольких силовых ведомств. Это самый южный аэропорт, который на сегодняшний день есть в РФ. Это аэропорт, который позволяет в том числе принимать авиацию военно-транспортную для поддержания контингента, находящегося на территории или в зоне Нагорного Карабаха. Это аэропорт, который может воспрепятствовать полетам иностранных разведывательных самолетов… То есть это очень важный аэропорт", - заявил Меликов в эфире "Соловьев Live".
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
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По его словам, власти региона должны быть готовы к новым подобным акциям, организаторами которых являются внешние силы. "Это не последняя акция. Кавказскую лодку будут пытаться раскачивать не один раз. Это делалось на протяжении 200 лет, и к этому нужно быть готовыми", - подчеркнул глава Дагестана.
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны.
Ранее Меликов сообщал, что призывы к беспорядкам в аэропорту Махачкалы публиковались в Telegram-канале "Утро Дагестана", который администрируется с территории Украины "предателями и бандеровцами". Накануне основатель мессенджера Павел Дуров заявил о блокировке каналов в Telegram, призывающих к насилию, за нарушение правил мессенджера, Google и Apple. Позднее корреспондент РИА Новости убедился, что Telegram заблокировал канал "Утро Дагестана", через который, как заявлял бежавший из России и признанный иноагентом экс-депутат ГД Илья Пономарев*, координировались беспорядки в Дагестане.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.
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ТехнологииМахачкалаРоссияНагорный КарабахСергей МеликовПавел ДуровИлья ПономаревTelegramGoogleAppleБеспорядки в аэропорту МахачкалыОбщество
 
 
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