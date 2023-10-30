https://ria.ru/20231030/mir-1906204968.html

Глава Ассирийской церкви помолился за мир в России

Глава Ассирийской церкви помолился за мир в России - РИА Новости, 30.10.2023

Глава Ассирийской церкви помолился за мир в России

Католикос-патриарх Ассирийской церкви Востока Мар Ава III помолился об установлении мира в России. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T15:54

2023-10-30T15:54

2023-10-30T16:17

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отдел внешних церковных связей московского патриархата

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Католикос-патриарх Ассирийской церкви Востока Мар Ава III помолился об установлении мира в России. "Просим господа, чтобы он установил мир в этой стране в эти тяжёлые времена, когда весь мир проходит испытания, и в особенности – истинные христиане", – сказал он после литургии в воскресенье в московском храме Пресвятой Девы Марии на Шарикоподшипниковой улице. Он призвал московских ассирийцев молиться, чтобы они никогда не оставляли свой храм. "Эта церковь как лампада, как свеча, которая светит всем ассирийцам этой страны. Как кораблю, блуждающему по морям, освещает путь маяк, так и этот храм стал маяком для сыновей и дочерей ассирийского народа. Верим, что Господь не оставит нас, как не оставлял две тысячи лет гонений на наш народ", – заключил он. Епископ Краснослободский и Темниковский Климент (Родайкин), выступив в храме, поблагодарил католикоса за "безбоязненную и открытую поддержку Русской церкви", особенно – в вопросе церковного раскола на Украине. Собравшиеся в храме встретили это аплодисментами. Храм Девы Марии имеет статус представительства Ассирийской церкви в России. Он был освящен в 1998 году на Шарикоподшипниковской улице. Предстоятель Ассирийской церкви Востока католикос-патриарх Мар Ава III к 25-летию храма освятил его алтарь патриаршим чином 29 октября во время визита в Россию, куда он прибыл по приглашению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ожидается, что он встретится с патриархом во вторник, 31 октября. Ассирийская церковь Востока (полное самоназвание - Святая Апостольская Соборная Ассирийская Церковь Востока) возникла в I веке среди арамеоязычного населения Междуречья. Она возводит свою историю к христианским общинам I века, сформировавшимся в Сирии и Месопотамии, где проповедовали апостолы Петр, Варфоломей, Фаддей и Фома. Церковь принимает определения только двух первых Вселенских соборов (Никейского 325 года и Первого Константинопольского 381 года), являясь единственной в христианском мире Церковью "доэфесской" традиции. По данным ОВЦС, к ее пастве относит себя около 400 тысяч человек, большинство из которых проживает в диаспоре. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20231030/sinagoga-1906170611.html

https://ria.ru/20231030/dagestan-1906166025.html

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справки, россия, украина, сирия, отдел внешних церковных связей московского патриархата