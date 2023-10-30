https://ria.ru/20231030/dagestan-1906074080.html

Враги России пытаются создать протестный фон в Дагестане, заявил Меликов

Враги России пытаются создать протестный фон в Дагестане, заявил Меликов - РИА Новости, 30.10.2023

Враги России пытаются создать протестный фон в Дагестане, заявил Меликов

Враги России пытаются дестабилизировать обстановку в Дагестане, заявил глава региона Сергей Меликов после ЧП в аэропорту. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T08:13

2023-10-30T08:13

2023-10-30T08:13

россия

махачкала

сергей меликов

беспорядки в аэропорту махачкалы

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 30 окт - РИА Новости. Враги России пытаются дестабилизировать обстановку в Дагестане, заявил глава региона Сергей Меликов после ЧП в аэропорту. "Уже ни для кого ни секрет, мы, в принципе, не в первый раз сталкиваемся с тем, что попытки дестабилизировать ситуацию в Дагестане и создать протестный фон в Дагестане, в том числе с использованием запрещенных приемов, связанных с раздуванием межнациональной розни, межконфессиональных проблем, проводятся нашими врагами. Врагами, противниками нашей страны", - сказал он журналистам. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли. В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии. Глава Дагестана позже заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Он отметил, что действия участников беспорядков получат соответствующую оценку правоохранительных органов. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что события в аэропорту Махачкалы направлены на разжигание межнациональной розни с целью дестабилизации гражданского мира в России. Глава соседней с Дагестаном Северной Осетии Сергей Меняйло назвал произошедшее в Махачкале спланированной извне провокацией.

https://ria.ru/20231029/aeroport-1906041072.html

https://ria.ru/20231029/gaza-1905938264.html

россия

махачкала

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россия, махачкала, сергей меликов, беспорядки в аэропорту махачкалы, происшествия