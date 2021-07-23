https://ria.ru/20210723/oslozhneniya-1742603997.html

Последствия коронавируса: какие бывают осложнения и чем они опасны

Последствия и осложнения после коронавируса: обоняние и состояние организма

Последствия коронавируса: какие бывают осложнения и чем они опасны

Последствия и осложнения после коронавируса встречаются у некоторых переболевших и имеют разную степень тяжести. О том, какие есть осложнения и побочные... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T18:51

2021-07-23T18:51

2021-07-23T19:00

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Последствия и осложнения после коронавируса встречаются у некоторых переболевших и имеют разную степень тяжести. О том, какие есть осложнения и побочные реакции, как COVID-19 влияет на организм, как восстановить обоняние - в материале РИА Новости.Последствия и осложнения после COVID-19Коронавирус может вызывать тяжелые последствия со стороны сердца, легких, мозга, почек, сосудов и других жизненно важных систем и органов человека. Как правило, осложнения развиваются после тяжелой формы течения болезни, но могут появиться и после легкой. Так, согласно данным ВОЗ, каждый десятый выздоровевший сообщает о сохранившихся симптомах коронавируса. Американский обзор рассматривает более 50 различных видов осложнений после COVID-19.Причины последствий и осложненийПричины появления осложнений сейчас активно исследуются учеными.“Коронавирусная инфекция поражает не только легкие, но и нервные окончания, - рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. - Есть научные данные, которые подтверждают, что COVID-19 влияет на нервную систему, на головной мозг, где также происходят изменения, связанные с вирусом. Соответственно, появляются изменения в структурах нервных волокон на всем их протяжении. Это приводит к осложнениям, с которыми сталкиваются люди, перенесшие коронавирус. Это могут быть покалывание, ощущения выкручивания конечностей, постоянные боли в спине, сильная слабость. Самое опасное осложнение после болезни - тромбоз легких и легочной артерии, который способен привести к смерти человека, также могут возникать мелкие тромбозы. Кроме этого, люди сталкиваются с астенией, сильнейшей слабостью, затрудненным дыханием, потому что уменьшается объем легких, одышкой, даже если легкие уже восстановились, паническими атаками - страхом смерти, беспокойством и т.д., тахикардией, головными болями. Такие последствия могут сохраняться несколько месяцев, но есть случаи, когда они не проходят дольше, например, если было очень тяжелое течение коронавируса. Осложнения способны возникать и после легкой формы, но они будут слабее выражены и быстрее проходят”.Распространенные осложненияСамые распространенные осложнения после коронавируса - повышенная утомляемость, одышка, боль в области грудной клетки, потеря обоняния, головные боли и т.д.Потеря обонянияПотеря обоняния возникает у 13% переболевших и обычно проходит в течение месяца, причем быстрее у мужчин, чем у женщин. При появлении такого осложнения человек может вообще не чувствовать запахи, ощущать их частично или искаженными. Пока никакого лекарства против этого симптома нет, потому что не совсем ясно, как он возникает. Согласно одной из гипотез, потеря обоняния происходит из-за отека слизистой носа.Быстрая утомляемостьУтомляемость чаще всего проходит в течение месяца после болезни, но иногда может сохраняться более 3 месяцев. Люди с таким симптомом ощущают, что устают быстрее, чем до коронавируса, у некоторых утомляемость может быть настолько сильной, что выполнять повседневные дела или ходить на работу становится практически невозможно.Такое состояние возникает не только после коронавируса, но и других инфекционных заболеваний. Пока ученые не до конца понимают, с чем связана повышенная утомляемость, но есть мнение, что происходит это из-за сильного иммунного ответа, после которого организм долго восстанавливается. При таком осложнении человеку следует больше отдыхать и не переутомляться.Боль в грудиПо статистике, боль в груди бывает у 12,7% переболевших и развивается из-за повреждения легких. Если подобный симптом приносит сильные болевые ощущения, сопровождается головокружением, одышкой, следует обратиться ко врачу-кардиологу, потому что это может свидетельствовать о болезнях сердца.ОдышкаОдышка возникает у 31,7% переболевших: у них изменяется частота и глубина дыхания из-за того, что организму не хватает кислорода. Это осложнение проходит довольно медленно - в течение 2-3 месяцев. Если одышка тяжелая, то человеку трудно сделать вздох, появляется стеснение в груди, учащается пульс. Возникает она из-за того, что легкие после болезни не до конца восстановились и не могут полноценно работать. Если симптом сопровождается болевыми ощущениями, следует обратиться ко врачу, потому что одышка может развиваться из-за сердечной недостаточности, бактериальной пневмонии, эмпиемы, тромбоэмболии легочной артерии.КашельС кашлем сталкиваются 13,5% переболевших коронавирусом. Обычно он проходит самостоятельно в течение 3 месяцев или раньше, поэтому медикаментозное лечение не требуется. Кашель может быть сухим или со сгустками слизи, которая отходит из легких.Ослабление иммунитетаКоронавирус способен ослаблять иммунитет человека: согласно статистике, это происходит примерно у 83,2% пациентов. У некоторых людей он может восстанавливаться более 11 недель. Снижение иммунитета возникает из-за того, что вирус влияет на лимфоциты, уровень которых напрямую связан с иммунной реакцией. В таком случае, человек становится более уязвим перед другими инфекциями, у него могут возникать:Постковидный синдромВыраженность и длительность постковидных последствий зависит от тяжести перенесенного коронавируса. Специалисты отмечают, что около 80% людей переболели в легкой форме или в средней степени тяжести, поэтому синдрома может вообще не быть или он будет проявляться не очень сильно. Так, по данным опроса, проведенного в США, у 35% выздоровевших организм полностью не восстановился через 2-3 недели после коронавируса. Если же человек лежал в реанимации, был подключен к аппарату ИВЛ, имеет хронические заболевания, то последствий практически не избежать.Неврологические последствияПо словам главного внештатного специалиста по медицинской реабилитации Минздрава РФ Галины Ивановой, неврологические последствия COVID-19 встречаются почти у всех переболевших."Головная боль, нарушение чувствительности, нарушения обоняния, нарушения вкуса, парезы, параличи, когнитивные нарушения разной степени выраженности, тревога и депрессия - практически у 99% пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию", - отметила эксперт.Также у человека могут возникать слуховые галлюцинации, панические атаки, усталость, снижение работоспособности, проблемы с памятью. Как отмечают специалисты, неврологические последствия могут сохраняться более месяца, в тяжелых случаях есть риск развития церебральных инсультов (геморрагических и ишемических), инфекционных поражений центральной нервной системы. Например, менингоэнцефаломиелиты, острые рассеянные энцефаломиелиты, поражения периферической нервной системы, которые проявляются в виде аутоиммунных полиневропатий.Сердечная недостаточностьЕсли у человека были сердечно-сосудистые заболевания, то есть риск развития хронической сердечной недостаточности из-за того, что во время болезни сердце плохо насыщалось кислородом и питательными веществами. Если у человека появилась одышка, то следует обратиться ко врачу и проверить работу органа.Другие последствияТак как коронавирус поражает практически весь организм, у человека могут возникнуть разные заболевания, в том числе, опасные для жизни.Легочный фиброзУ пациентов с коронавирусом есть риск развития легочного фиброза, когда ткани легких начинают замещаться грубой соединительной тканью, которая не пропускает кислород. Это негативно влияет на работу сердца и сосудов, в худшем случае человеку понадобится баллон с кислородом, без которого он не сможет дышать. После болезни следует сделать компьютерную томограмму легких, даже если нет никаких неприятных ощущений или затруднения дыхания.Вирусный миокардитВирусный миокардит - это воспаление сердечной мышцы, которое может возникнуть после инфекционных заболеваний, в том числе, коронавируса. У человека появляются такие симптомы, как слабость, пониженное артериальное давление, тахикардия или сердечная аритмия, также повышается температура тела. Заболевание может появиться не сразу, а через несколько месяцев после выздоровления от COVID-19, поэтому важно регулярно наблюдаться у кардиолога.Поражения почекВ 30% случаев у пациентов могут возникать проблемы с почками, которые зачастую требуют экстренного вмешательства, например, в виде острого гемодиализа. Переболевшим коронавирусом стоит сдать анализ мочи и ультразвуковое исследование почек, даже если нет никаких симптомов. Важно учитывать, что почечные поражения могут никак не проявляться, поэтому лучше сделать своевременную диагностику.Поражения печениПечень также поражается вирусом SARS-CoV-2, потому что именно в ней есть рецепторы, с которыми могут связываться белки COVID-19 при заражении. По некоторым данным, примерно у 50% больных были обнаружены поражения печени. Если у человека есть хронические заболевания этого органа, то течение болезни может быть очень тяжелым.Псевдомембранозный колитПри псевдомембранозном колите происходит воспаление слизистой кишечника на фоне принятия сильных лекарственных препаратов, которыми лечат коронавирус. При возникновении неприятных ощущений в области кишечника следует обратиться ко врачу.Воспаление нервных окончанийВоспаление нервных окончаний возникает из-за разрушения оболочки нервных волокон. В таком случае у человека может нарушиться чувствительность, появляется повышенная усталость, головокружения, головные боли, смазанная речь, трудности с глотанием и т.д.Ухудшение зренияНа фоне коронавируса может ухудшиться зрение, однако на эту тему пока мало исследований. По данным статьи, опубликованной в журнале Lancet, снижение остроты зрения офтальмологи связывают с внешними заболеваниями глаз, такими, как конъюнктивит.Нервная системаПосле перенесенной болезни пациенты могут сталкиваться с различными психическими расстройствами. Например, повышенной тревожностью, депрессией, паническими атаками, галлюцинациями, которые чаще появляются у пожилых людей.Мочевыделительная системаНекоторые выздоровевшие сталкиваются с проблемами с мочевыделительной системой. У человека могут возникнуть нефрологические осложнения, протеинурия, гематурия.Кардиологические расстройстваЧаще всего у пациентов появляются гипертония и аритмия, но особую опасность представляет воспалительный миокардит. Даже после выздоровления от коронавируса есть риск возникновения инсультов и инфарктов. Чтобы избежать подобных осложнений, людям в группе риска следует обратиться ко врачу для назначения терапии.Респираторный трактКоронавирус особенно сильно воздействует на легкие, из-за чего появляются фиброзы, ухудшается дыхательная функция. Если у человека дефицит кислорода, то он может проявляться в виде астении, общего недомогания, сонливости, головных болей, головокружения, замедления мышления.Опорно-двигательный аппаратМногие больные и переболевшие COVID-19 жалуются на боли в спине и суставах. Ученые связывают подобные симптомы с аутоиммунной реакцией организма, когда клетки начинают атаковать сами себя. В результате у человека могут развиться ревматоидный артрит, аутоиммунный миозит или воспаление фаланг пальцев ног.Причина тяжелых последствий коронавирусаПоследствия коронавируса зависят от того, в какой форме его перенесли.В каких случаях требуется обратиться к врачуПосле выздоровления всем переболевшим стоит обследоваться и узнать состояние организма. Для этого следует пройти КТ легких, ЭКГ, спирометрию (для оценки эластичности тканей в легких), сдать мочу, сделать общий анализ крови. Также обратиться ко врачу следует, если появились симптомы, даже слабые, постковидного синдрома или иных заболеваний.Реабилитация и профилактикаТакже следует отказаться от спиртных напитков, курения и других вредных привычек, сбалансированно питаться, чтобы повысить иммунитет, совершать прогулки на свежем воздухе, например, в лесу.Восстановление обоняния после коронавирусаПо словам Андрея Кондрахина, обоняние может пропасть на полгода и год, такие случаи зарегистрированы. Чтобы помочь ему восстановиться, можно периодически нюхать вещества, которые имеют выраженный запах, например, нашатырный спирт, эфирные масла и т.д., но лучше обратиться к врачу отоларингологу.

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