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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210325/posledstviya-1602807089.html
Эксперт назвал последствия COVID-19, встречающиеся у 99 процентов больных
Эксперт назвал последствия COVID-19, встречающиеся у 99 процентов больных
Неврологические нарушения, тревога и депрессия отмечаются у 99% перенесших коронавирус, сообщила главный внештатный специалист по медицинской реабилитации... РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T14:24
2021-03-25T14:24
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Неврологические нарушения, тревога и депрессия отмечаются у 99% перенесших коронавирус, сообщила главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РФ Галина Иванова."Последствия новой коронавирусной инфекции очень разнообразны. И сегодня уже в публикациях профессионального сообщества можно выделить как минимум четыре группы... Самые первые - это, естественно, кардиореспираторные нарушения, которые проявляются в гипоксии, нарушениях бронхиального клиренса, болях в грудной клетке, болях в сердце, нарушении ритма", - рассказала Иванова на пресс-конференции.На втором месте, как отметила специалист, стоят неврологические проявления коронавирусной инфекции, которые с каждым месяцем, как правило, лишь накапливаются."Головная боль, нарушение чувствительности, нарушения обоняния, нарушения вкуса, порезы, параличи, когнитивные нарушения разной степени выраженности, тревога и депрессия - практически у 99% пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию", - отметила Иванова.С первых дней коронавируса у многих пациентов проявляются мышечно-скелетные нарушения. Четвертая группа последствий COVID-19 - проблемы питания и метаболизма.
https://ria.ru/20210325/period-1602762067.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

Эксперт назвал последствия COVID-19, встречающиеся у 99 процентов больных

14:24 25.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник со снимком пациента в центре радиохирургии НИИ СП имени Н. В. Склифосовского в Москве
Медицинский работник со снимком пациента в центре радиохирургии НИИ СП имени Н. В. Склифосовского в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Неврологические нарушения, тревога и депрессия отмечаются у 99% перенесших коронавирус, сообщила главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РФ Галина Иванова.
"Последствия новой коронавирусной инфекции очень разнообразны. И сегодня уже в публикациях профессионального сообщества можно выделить как минимум четыре группы... Самые первые - это, естественно, кардиореспираторные нарушения, которые проявляются в гипоксии, нарушениях бронхиального клиренса, болях в грудной клетке, болях в сердце, нарушении ритма", - рассказала Иванова на пресс-конференции.
На втором месте, как отметила специалист, стоят неврологические проявления коронавирусной инфекции, которые с каждым месяцем, как правило, лишь накапливаются.
"Головная боль, нарушение чувствительности, нарушения обоняния, нарушения вкуса, порезы, параличи, когнитивные нарушения разной степени выраженности, тревога и депрессия - практически у 99% пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию", - отметила Иванова.
С первых дней коронавируса у многих пациентов проявляются мышечно-скелетные нарушения. Четвертая группа последствий COVID-19 - проблемы питания и метаболизма.
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