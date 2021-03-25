https://ria.ru/20210325/posledstviya-1602807089.html

Эксперт назвал последствия COVID-19, встречающиеся у 99 процентов больных

Эксперт назвал последствия COVID-19, встречающиеся у 99 процентов больных

Неврологические нарушения, тревога и депрессия отмечаются у 99% перенесших коронавирус, сообщила главный внештатный специалист по медицинской реабилитации... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T14:24

2021-03-25T14:24

2021-03-25T14:24

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Неврологические нарушения, тревога и депрессия отмечаются у 99% перенесших коронавирус, сообщила главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РФ Галина Иванова."Последствия новой коронавирусной инфекции очень разнообразны. И сегодня уже в публикациях профессионального сообщества можно выделить как минимум четыре группы... Самые первые - это, естественно, кардиореспираторные нарушения, которые проявляются в гипоксии, нарушениях бронхиального клиренса, болях в грудной клетке, болях в сердце, нарушении ритма", - рассказала Иванова на пресс-конференции.На втором месте, как отметила специалист, стоят неврологические проявления коронавирусной инфекции, которые с каждым месяцем, как правило, лишь накапливаются."Головная боль, нарушение чувствительности, нарушения обоняния, нарушения вкуса, порезы, параличи, когнитивные нарушения разной степени выраженности, тревога и депрессия - практически у 99% пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию", - отметила Иванова.С первых дней коронавируса у многих пациентов проявляются мышечно-скелетные нарушения. Четвертая группа последствий COVID-19 - проблемы питания и метаболизма.

https://ria.ru/20210325/period-1602762067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)