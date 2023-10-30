https://ria.ru/20231030/achs-1906195303.html
Карантин из-за чумы свиней ввели уже в четвертом районе Воронежской области
Карантин из-за чумы свиней ввели уже в четвертом районе Воронежской области - РИА Новости, 30.10.2023
Карантин из-за чумы свиней ввели уже в четвертом районе Воронежской области
Власти Воронежской области ввели в четвертом районе карантин по африканской чуме свиней, следует из губернаторского указа. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T15:36
2023-10-30T15:36
2023-10-30T15:36
происшествия
воронежская область
здоровье - общество
хохольский район
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ВОРОНЕЖ, 30 окт - РИА Новости. Власти Воронежской области ввели в четвертом районе карантин по африканской чуме свиней, следует из губернаторского указа. Ранее власти региона из-за вспышки африканской чумы свиней на двух свинокомплексах группы компаний "Агроэко" ввели карантин на территории Воробьевского, Калачеевского и Петропавловского районов области. "В целях предупреждения распространения заболевания животных африканской чумой свиней на территории Воронежской области постановляю: установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней... на территории лесополосы, прилегающей к земельному участку... по улице Прилужная, село Еманча 2-я, Хохольский район, Воронежская область", - говорится в губернаторском указе. Как пояснил представитель управления ветеринарии региона, в Хохольском районе обнаружен инфицированный объект, а не очаг. На инфицированных объектах животных нет. Таким образом, в Воронежской области на данный момент два очага АЧС и три инфицированных объекта. Из-за вспышки АЧС в регионе будет уничтожено порядка 120 тысяч свиней.
https://ria.ru/20231027/proisshestviya-1905632905.html
https://ria.ru/20231009/leykoz-1901540311.html
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происшествия, воронежская область, здоровье - общество, хохольский район, петропавловский район
Происшествия, Воронежская область, Здоровье - Общество, Хохольский район, Петропавловский район
Карантин из-за чумы свиней ввели уже в четвертом районе Воронежской области
Власти ввели карантин по АЧС уже в четвертом районе Воронежской области