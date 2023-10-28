https://ria.ru/20231028/mishustin-1905829862.html
Мишустин выразил соболезнования премьеру Казахстана из-за аварии на шахте
Мишустин выразил соболезнования премьеру Казахстана из-за аварии на шахте - РИА Новости, 28.10.2023
Мишустин выразил соболезнования премьеру Казахстана из-за аварии на шахте
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил казахстанскому коллеге Алихану Смаилову соболезнования в связи с гибелью шахтёров после взрыва на угольной шахте в... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T14:45
2023-10-28T14:45
2023-10-28T17:23
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил казахстанскому коллеге Алихану Смаилову соболезнования в связи с гибелью шахтёров после взрыва на угольной шахте в Карагандинской области. "Уважаемый Алихан Асханович! От имени правительства Российской Федерации и от себя лично выражаю Вам глубокие соболезнования в связи с гибелью шахтёров в результате взрыва на угольной шахте имени И.А. Костенко в Карагандинской области. Мы разделяем скорбь и боль братского народа Казахстана в связи с этим трагическим происшествием", - говорится в телеграмме. Мишустин также просил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших. "Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим шахтёрам", - отметил он. Телеграмму с соболезнованиями на имя председателя сената (верхней палаты парламента) Казахстана Маулена Ашимбаева направила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."От имени Совета Федерации и от меня лично примите соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва на угольной шахте имени И.А. Костенко в Карагандинской области", - говорится в обращении.Спикер попросила передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания выздоровления раненым и пострадавшим. "Разделяем скорбь братского народа Казахстана и надеемся на скорейшее спасение горняков, остающихся в шахте", - написала Матвиенко.На шахте им. Костенко в Карагандинской области в субботу произошла авария, в результате которой, по последним данным, погибли 32 горняка, поиски 14 шахтеров продолжаются. Ранее сообщалось, что на поверхность из 252 шахтеров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью.Пресс-служба президента Казахстана в субботу сообщила, что в связи с трагедией на шахте 29 октября объявлен Днем общенационального траура. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия, которую возглавил премьер-министр республики Алихан Смаилов.
https://radiosputnik.ria.ru/20231028/soboleznovaniya-1905813079.html
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Казахстан, Карагандинская область, Россия, Михаил Мишустин, Алихан Смаилов, В мире, Происшествия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Мишустин выразил соболезнования премьеру Казахстана из-за аварии на шахте
Мишустин выразил премьеру Казахстана соболезнования в связи с гибелью шахтеров
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил казахстанскому коллеге Алихану Смаилову соболезнования в связи с гибелью шахтёров после взрыва на угольной шахте в Карагандинской области.
«
"Уважаемый Алихан Асханович! От имени правительства Российской Федерации и от себя лично выражаю Вам глубокие соболезнования в связи с гибелью шахтёров в результате взрыва на угольной шахте имени И.А. Костенко в Карагандинской области. Мы разделяем скорбь и боль братского народа Казахстана в связи с этим трагическим происшествием", - говорится в телеграмме.
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Мишустин также просил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших.
«
"Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим шахтёрам", - отметил он.
Телеграмму с соболезнованиями на имя председателя сената (верхней палаты парламента) Казахстана Маулена Ашимбаева
направила спикер Совфеда Валентина Матвиенко
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«
"От имени Совета Федерации и от меня лично примите соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва на угольной шахте имени И.А. Костенко в Карагандинской области", - говорится в обращении.
Спикер попросила передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания выздоровления раненым и пострадавшим. "Разделяем скорбь братского народа Казахстана и надеемся на скорейшее спасение горняков, остающихся в шахте", - написала Матвиенко.
На шахте им. Костенко в Карагандинской области в субботу произошла авария, в результате которой, по последним данным, погибли 32 горняка, поиски 14 шахтеров продолжаются. Ранее сообщалось, что на поверхность из 252 шахтеров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью.
Пресс-служба президента Казахстана в субботу сообщила, что в связи с трагедией на шахте 29 октября объявлен Днем общенационального траура. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия, которую возглавил премьер-министр республики Алихан Смаилов.
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