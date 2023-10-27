https://ria.ru/20231027/psikhbolnitsa-1905728853.html

В Новосибирской психбольнице пациент напал на медработника и сбежал

В Новосибирской психбольнице пациент напал на медработника и сбежал - РИА Новости, 27.10.2023

В Новосибирской психбольнице пациент напал на медработника и сбежал

Страдающий алкоголизмом пациент психиатрической больницы в Новосибирске напал на медработника и сбежал, заведено дело о покушении на убийство, сообщает СУ СК РФ РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T20:12

2023-10-27T20:12

2023-10-27T20:13

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НОВОСИБИРСК, 27 окт – РИА Новости. Страдающий алкоголизмом пациент психиатрической больницы в Новосибирске напал на медработника и сбежал, заведено дело о покушении на убийство, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области. "Возбуждено уголовное дело в отношении жителя региона, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении. По данным следствия, вечером 26 октября пациент психиатрического отделения больницы в Новосибирске, находящийся на лечении в связи с алкогольной зависимостью, потребовал у медицинского работника сотовый телефон. "Женщина не разрешила подозреваемому осуществить звонок. В результате мужчина причинил потерпевшей телесные повреждения и скрылся с места преступления. Довести умысел на убийство фигуранту по делу не удалось, так как сотрудники больницы пресекли его действия и 45-летней женщине вовремя была оказана квалифицированная медицинская помощь", - рассказали в следственном управлении. Создана следственно-оперативная группа из числа опытных следователей и оперативных сотрудников полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ведется розыск преступника.

https://ria.ru/20230904/pensionerka-1894105578.html

https://ria.ru/20230112/bolnitsa-1844402608.html

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происшествия, новосибирск, здоровье - общество, россия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)