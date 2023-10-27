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В Новосибирской психбольнице пациент напал на медработника и сбежал - РИА Новости, 27.10.2023
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20:12 27.10.2023 (обновлено: 20:13 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/psikhbolnitsa-1905728853.html
В Новосибирской психбольнице пациент напал на медработника и сбежал
В Новосибирской психбольнице пациент напал на медработника и сбежал - РИА Новости, 27.10.2023
В Новосибирской психбольнице пациент напал на медработника и сбежал
Страдающий алкоголизмом пациент психиатрической больницы в Новосибирске напал на медработника и сбежал, заведено дело о покушении на убийство, сообщает СУ СК РФ РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T20:12
2023-10-27T20:13
происшествия
новосибирск
здоровье - общество
россия
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 27 окт – РИА Новости. Страдающий алкоголизмом пациент психиатрической больницы в Новосибирске напал на медработника и сбежал, заведено дело о покушении на убийство, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области. "Возбуждено уголовное дело в отношении жителя региона, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении. По данным следствия, вечером 26 октября пациент психиатрического отделения больницы в Новосибирске, находящийся на лечении в связи с алкогольной зависимостью, потребовал у медицинского работника сотовый телефон. "Женщина не разрешила подозреваемому осуществить звонок. В результате мужчина причинил потерпевшей телесные повреждения и скрылся с места преступления. Довести умысел на убийство фигуранту по делу не удалось, так как сотрудники больницы пресекли его действия и 45-летней женщине вовремя была оказана квалифицированная медицинская помощь", - рассказали в следственном управлении. Создана следственно-оперативная группа из числа опытных следователей и оперативных сотрудников полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ведется розыск преступника.
https://ria.ru/20230904/pensionerka-1894105578.html
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происшествия, новосибирск, здоровье - общество, россия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирск, Здоровье - Общество, Россия, Новосибирская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирской психбольнице пациент напал на медработника и сбежал

В психбольнице Новосибирска пациент напал на медсестру и сбежал

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМедицинская сестра
Медицинская сестра - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Медицинская сестра . Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 27 окт – РИА Новости. Страдающий алкоголизмом пациент психиатрической больницы в Новосибирске напал на медработника и сбежал, заведено дело о покушении на убийство, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.
«
"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя региона, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, вечером 26 октября пациент психиатрического отделения больницы в Новосибирске, находящийся на лечении в связи с алкогольной зависимостью, потребовал у медицинского работника сотовый телефон.
«
"Женщина не разрешила подозреваемому осуществить звонок. В результате мужчина причинил потерпевшей телесные повреждения и скрылся с места преступления. Довести умысел на убийство фигуранту по делу не удалось, так как сотрудники больницы пресекли его действия и 45-летней женщине вовремя была оказана квалифицированная медицинская помощь", - рассказали в следственном управлении.
Создана следственно-оперативная группа из числа опытных следователей и оперативных сотрудников полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ведется розыск преступника.
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