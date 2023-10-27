https://ria.ru/20231027/otravlenie-1905699400.html

Более десяти человек отравились после похода в ресторан в Петербурге

Более десяти человек отравились после похода в ресторан в Петербурге - РИА Новости, 27.10.2023

Более десяти человек отравились после похода в ресторан в Петербурге

Одиннадцать человек получили кишечную инфекцию после посещения ресторана Ivori Garden на 8-й Советской улице в Петербурге, у восьми из них обнаружена... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T17:55

2023-10-27T17:55

2023-10-27T19:59

происшествия

санкт-петербург

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Одиннадцать человек получили кишечную инфекцию после посещения ресторана Ivori Garden на 8-й Советской улице в Петербурге, у восьми из них обнаружена сальмонелла, сообщило городское управление Роспотребнадзора. "По состоянию на 26 октября… зарегистрировано 11 случаев кишечной инфекции среди лиц, употреблявших готовую кулинарную продукцию Ivori Garden. У 8 заболевших по результатам лабораторных исследований обнаружена сальмонелла", - говорится в сообщении. Как информирует Роспотребнадзор, организовавший санитарно-эпидемиологическое расследование ситуации, сальмонелла обнаружена и в пробах продуктов из ресторана. Смольнинский районный суд рассмотрит протокол Роспотребнадзора о приостановке деятельности этого заведения 1 ноября. Ведомство также готово выступить в суде в защиту пострадавших посетителей ресторана. Ivori Garden, судя по информации пишущих о ресторанах сайтов, был открыт год назад - в октябре 2022-го.

https://ria.ru/20231003/otravlenie-1900114690.html

санкт-петербург

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество