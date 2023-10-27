https://ria.ru/20231027/otravlenie-1905699400.html
Более десяти человек отравились после похода в ресторан в Петербурге
Более десяти человек отравились после похода в ресторан в Петербурге - РИА Новости, 27.10.2023
Более десяти человек отравились после похода в ресторан в Петербурге
Одиннадцать человек получили кишечную инфекцию после посещения ресторана Ivori Garden на 8-й Советской улице в Петербурге, у восьми из них обнаружена... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T17:55
2023-10-27T17:55
2023-10-27T19:59
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Одиннадцать человек получили кишечную инфекцию после посещения ресторана Ivori Garden на 8-й Советской улице в Петербурге, у восьми из них обнаружена сальмонелла, сообщило городское управление Роспотребнадзора. "По состоянию на 26 октября… зарегистрировано 11 случаев кишечной инфекции среди лиц, употреблявших готовую кулинарную продукцию Ivori Garden. У 8 заболевших по результатам лабораторных исследований обнаружена сальмонелла", - говорится в сообщении. Как информирует Роспотребнадзор, организовавший санитарно-эпидемиологическое расследование ситуации, сальмонелла обнаружена и в пробах продуктов из ресторана. Смольнинский районный суд рассмотрит протокол Роспотребнадзора о приостановке деятельности этого заведения 1 ноября. Ведомство также готово выступить в суде в защиту пострадавших посетителей ресторана. Ivori Garden, судя по информации пишущих о ресторанах сайтов, был открыт год назад - в октябре 2022-го.
https://ria.ru/20231003/otravlenie-1900114690.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Происшествия, Санкт-Петербург, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
Более десяти человек отравились после похода в ресторан в Петербурге
Роспотребнадзор нашел сальмонеллу у восьми отравившихся в ресторане в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Одиннадцать человек получили кишечную инфекцию после посещения ресторана Ivori Garden на 8-й Советской улице в Петербурге, у восьми из них обнаружена сальмонелла, сообщило городское управление Роспотребнадзора.
"По состоянию на 26 октября… зарегистрировано 11 случаев кишечной инфекции среди лиц, употреблявших готовую кулинарную продукцию Ivori Garden. У 8 заболевших по результатам лабораторных исследований обнаружена сальмонелла", - говорится в сообщении. Как информирует Роспотребнадзор, организовавший санитарно-эпидемиологическое расследование ситуации, сальмонелла обнаружена и в пробах продуктов из ресторана.
Смольнинский районный суд рассмотрит протокол Роспотребнадзора о приостановке деятельности этого заведения 1 ноября. Ведомство также готово выступить в суде в защиту пострадавших посетителей ресторана.
Ivori Garden, судя по информации пишущих о ресторанах сайтов, был открыт год назад - в октябре 2022-го.
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