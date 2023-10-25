https://ria.ru/20231025/nauka-1904910169.html
В России предложили использовать кумарины против туберкулеза
В России предложили использовать кумарины против туберкулеза - РИА Новости, 25.10.2023
В России предложили использовать кумарины против туберкулеза
Российские ученые выявили новые молекулы-кандидаты для лечения туберкулеза. В Уральском федеральном университете имени первого Президента России Б.Н. Ельцина... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T03:00
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Российские ученые выявили новые молекулы-кандидаты для лечения туберкулеза. В Уральском федеральном университете имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) получили производные кумарина и доказали эффективность их воздействия на инфекционное заболевание, вызванное бациллой Коха. Кроме того, исследователи утверждают, что полученные соединения могут воздействовать и на более широкий круг инфекций, устойчивых к существующим антибиотикам. Результаты представлены в Pharmaceuticals.На сегодняшний день медицине известно более тысячи различных инфекционных заболеваний; способ их лечения зависит от природы возбудителя. Несмотря на большой ассортимент медикаментов, которые эффективно справляются с вирусами и патогенными микроорганизмами, человечеству необходимо постоянно наращивать арсенал средств борьбы с ними. Это связано с приобретением резистентности к существующим препаратам. Поэтому ученые всего мира находятся в поиске новых веществ с доказанной биологической активностью.Одними из таких веществ, по мнению ученых Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ), как раз и являются кумарины. Кумарин и его производные входят в состав многих растений, в основном в виде гликозидов. При высыхании растений в результате распада гликозидов появляется запах свежего сена. Кумарин используется при составлении парфюмерных композиций, отдушек для косметических изделий и ароматизации табака.Как рассказал РИА Новости главный научный сотрудник лаборатории перспективных материалов, зеленых методов и биотехнологий УрФУ Григорий Зырянов, этот класс соединений обладает огромным медикаментозным потенциалом."Мы давно работаем с кумаринами, используя их в качестве флоуресцентных красителей и красителей для биовизуализации", – отметил он, подчеркнув, что кумарины входят в состав многих лекарств – антибиотиков, анальгетиков, противоопухолевых и антивирусных препаратов.Кроме того, по словам ученого, кумарины легко синтезируются и модифицируются, а их производные гарантированно обладают биологической активностью. "Они традиционно содержатся во многих природных соединениях, то есть ориентированы на зеленую химию", – подчеркнул Григорий Зырянов.Эксперименты in vitro проводились российскими учеными в сотрудничестве с индийскими коллегами. Исследователи синтезировали новые соединения – 4-метил-7-замещенные кумарины."С использованием компьютерных мощностей мы предварительно установили, какие химические формулы должны быть у веществ с гарантированной противовирусной активностью на основе кумаринов и триазола (ключевого компонента многих медикаментов). Затем мы синтезировали 55 веществ, из которых 4 показали высокую активность против возбудителей туберкулеза", – отметил Зырянов. По мнению ученых, это особенно актуально на фоне появления резистентного туберкулеза, который не поддается лечению существующими на рынке препаратами.В будущем сотрудники УрФУ планируют оценить токсичность отобранных перспективных кандидатов и "двигаться в сторону экспериментов на животных" с последующим выходом на клинические испытания.УрФУ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".
https://ria.ru/20230904/nauka-1893641888.html
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наука, университетская наука, навигатор абитуриента, уральский федеральный университет, россия, медицина, здоровье - общество
Наука, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Уральский федеральный университет, Россия, Медицина, Здоровье - Общество
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости.
Российские ученые выявили новые молекулы-кандидаты для лечения туберкулеза. В Уральском федеральном университете имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ
) получили производные кумарина и доказали эффективность их воздействия на инфекционное заболевание, вызванное бациллой Коха. Кроме того, исследователи утверждают, что полученные соединения могут воздействовать и на более широкий круг инфекций, устойчивых к существующим антибиотикам. Результаты представлены
в Pharmaceuticals.
На сегодняшний день медицине известно более тысячи различных инфекционных заболеваний; способ их лечения зависит от природы возбудителя. Несмотря на большой ассортимент медикаментов, которые эффективно справляются с вирусами и патогенными микроорганизмами, человечеству необходимо постоянно наращивать арсенал средств борьбы с ними. Это связано с приобретением резистентности к существующим препаратам. Поэтому ученые всего мира находятся в поиске новых веществ с доказанной биологической активностью.
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Одними из таких веществ, по мнению ученых Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ), как раз и являются кумарины. Кумарин и его производные входят в состав многих растений, в основном в виде гликозидов. При высыхании растений в результате распада гликозидов появляется запах свежего сена. Кумарин используется при составлении парфюмерных композиций, отдушек для косметических изделий и ароматизации табака.
Как рассказал РИА Новости главный научный сотрудник лаборатории перспективных материалов, зеленых методов и биотехнологий УрФУ Григорий Зырянов, этот класс соединений обладает огромным медикаментозным потенциалом.
«
"Мы давно работаем с кумаринами, используя их в качестве флоуресцентных красителей и красителей для биовизуализации", – отметил он, подчеркнув, что кумарины входят в состав многих лекарств – антибиотиков, анальгетиков, противоопухолевых и антивирусных препаратов.
Кроме того, по словам ученого, кумарины легко синтезируются и модифицируются, а их производные гарантированно обладают биологической активностью. "Они традиционно содержатся во многих природных соединениях, то есть ориентированы на зеленую химию", – подчеркнул Григорий Зырянов.
Эксперименты in vitro проводились российскими учеными в сотрудничестве с индийскими коллегами. Исследователи синтезировали новые соединения – 4-метил-7-замещенные кумарины.
"С использованием компьютерных мощностей мы предварительно установили, какие химические формулы должны быть у веществ с гарантированной противовирусной активностью на основе кумаринов и триазола (ключевого компонента многих медикаментов). Затем мы синтезировали 55 веществ, из которых 4 показали высокую активность против возбудителей туберкулеза", – отметил Зырянов. По мнению ученых, это особенно актуально на фоне появления резистентного туберкулеза, который не поддается лечению существующими на рынке препаратами.
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В будущем сотрудники УрФУ планируют оценить токсичность отобранных перспективных кандидатов и "двигаться в сторону экспериментов на животных" с последующим выходом на клинические испытания.
УрФУ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".