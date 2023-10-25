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В парламенте Турции подписали проект о ратификации членства Швеции в НАТО - РИА Новости, 25.10.2023
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15:58 25.10.2023 (обновлено: 16:56 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/nato-1905183407.html
В парламенте Турции подписали проект о ратификации членства Швеции в НАТО
В парламенте Турции подписали проект о ратификации членства Швеции в НАТО - РИА Новости, 25.10.2023
В парламенте Турции подписали проект о ратификации членства Швеции в НАТО
Спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш подписал законопроект о ратификации членства Швеции в НАТО, об этом сообщила газета... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T15:58
2023-10-25T16:56
швеция
нато
в мире
турция
нуман куртулмуш
евросоюз
реджеп тайип эрдоган
йенс столтенберг
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АНКАРА, 25 окт — РИА Новости. Спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш подписал законопроект о ратификации членства Швеции в НАТО, об этом сообщила газета Aksam."Законопроект об одобрении ратификации Протокола о присоединении Швеции к Североатлантическому договору был подписан спикером парламента Нуманом Куртулмушем и передан в Комитет по иностранным делам", — пишет издание.Ранее в понедельник в администрации президента республики РИА Новости сообщили, что Реджеп Тайип Эрдоган внес соответствующее предложение на рассмотрение органа законодательной власти.В обосновании инициативы указано, что "Финляндия и Швеция, подавшие совместную заявку на вступление в альянс, определяются как два ближайших партнера НАТО". Там также отмечается, что эти государства и до того, как выразили желание присоединиться к альянсу, "осуществляли всестороннее и многоплановое сотрудничество" с членами блока. Кроме того, как утверждается, они "выделяются своими возможностями и потенциалом в плане обороны и безопасности".Хельсинки и Стокгольм на фоне начала российской военной операции на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. В апреле этого года Финляндия стала 31-м членом Североатлантического альянса, тогда как шведская заявка до сих пор не получила официального одобрения Турции и Венгрии.Швеция как член Евросоюза на переговорах с Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что эти два вопроса "между собой не связаны".
https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html
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швеция, нато, в мире, турция, нуман куртулмуш, евросоюз, реджеп тайип эрдоган, йенс столтенберг
Швеция, НАТО, В мире, Турция, Нуман Куртулмуш, Евросоюз, Реджеп Тайип Эрдоган, Йенс Столтенберг
В парламенте Турции подписали проект о ратификации членства Швеции в НАТО

Aksam: в парламенте Турции подписали проект о ратификации членства Швеции в НАТО

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийСаммит НАТО
Саммит НАТО - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Саммит НАТО. Архивное фото
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АНКАРА, 25 окт — РИА Новости. Спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш подписал законопроект о ратификации членства Швеции в НАТО, об этом сообщила газета Aksam.
"Законопроект об одобрении ратификации Протокола о присоединении Швеции к Североатлантическому договору был подписан спикером парламента Нуманом Куртулмушем и передан в Комитет по иностранным делам", — пишет издание.
Ранее в понедельник в администрации президента республики РИА Новости сообщили, что Реджеп Тайип Эрдоган внес соответствующее предложение на рассмотрение органа законодательной власти.
В обосновании инициативы указано, что "Финляндия и Швеция, подавшие совместную заявку на вступление в альянс, определяются как два ближайших партнера НАТО". Там также отмечается, что эти государства и до того, как выразили желание присоединиться к альянсу, "осуществляли всестороннее и многоплановое сотрудничество" с членами блока.
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Кроме того, как утверждается, они "выделяются своими возможностями и потенциалом в плане обороны и безопасности".
Хельсинки и Стокгольм на фоне начала российской военной операции на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. В апреле этого года Финляндия стала 31-м членом Североатлантического альянса, тогда как шведская заявка до сих пор не получила официального одобрения Турции и Венгрии.
Швеция как член Евросоюза на переговорах с Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что эти два вопроса "между собой не связаны".
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