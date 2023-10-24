https://ria.ru/20231024/malysh-1905032050.html

В Башкирии из больницы выписали малыша, мать которого вспорола ему живот

В Башкирии из больницы выписали малыша, мать которого вспорола ему живот - РИА Новости, 24.10.2023

В Башкирии из больницы выписали малыша, мать которого вспорола ему живот

Полуторогодовалого мальчика, мать которого вспорола ему живот ножом в башкирском поселке, выписали из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T20:27

2023-10-24T20:27

2023-10-24T20:27

происшествия

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белебеевский район

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александр бастрыкин

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УФА, 24 окт - РИА Новости. Полуторогодовалого мальчика, мать которого вспорола ему живот ножом в башкирском поселке, выписали из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона. Инцидент произошел в поселке Приютово Белебеевского района 8 октября. Источник РИА Новости сообщал, что 22-летняя женщина избила и ранила ножом полуторагодовалого сына, который плачем мешал ей выпивать. В минздраве региона агентству сообщали, что малыш в тяжелом состоянии эвакуирован санавиацией в уфимскую клинику и находится в реанимации. В СУСК РФ по региону отмечали, что подозреваемую в покушении на убийство арестовали. По данным следствия, молодая мать в состоянии алкогольного опьянения нанесла три удара ножом в живот полуторагодовалому сыну на фоне конфликта с сожителем на почве ревности. После содеянного женщина вышла на улицу и попросила прохожих вызвать скорую, отмечает СК. Затем председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главе башкирского следкома представить доклад о ходе расследования уголовного дела. "Ребенка выписали из республиканской детской клинической больницы", - сказал РИА Новости представитель пресс-службы минздрава Башкирии.

https://ria.ru/20230930/golod-1899686366.html

https://ria.ru/20230930/mat-1899641494.html

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происшествия, здоровье - общество, белебеевский район, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)