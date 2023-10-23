https://ria.ru/20231023/sputnik-1904677964.html

Гинцбург сообщил о продолжении исследований обновленного "Спутника"

Гинцбург сообщил о продолжении исследований обновленного "Спутника" - РИА Новости, 23.10.2023

Гинцбург сообщил о продолжении исследований обновленного "Спутника"

Исследования обновленной вакцины от коронавируса "Спутник V" продолжаются, никакой значимой побочки у добровольцев нет, заявил РИА Новости директор НИЦ... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T14:42

2023-10-23T14:42

2023-10-23T14:52

наука

общество

вакцина "спутник v"

здоровье - общество

александр гинцбург

коронавирус covid-19

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770498320_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_78e7819fcbfd704bbe5eb1a526845980.jpg

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Исследования обновленной вакцины от коронавируса "Спутник V" продолжаются, никакой значимой побочки у добровольцев нет, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Нет, никакой побочки. У нескольких человек была температура, но на следующий день она прошла",- сказал Гинцбург.Он уточнил, что в исследовании принимают участие 50 человек.Ранее Гинцбург сообщал РИА Новости, что "Спутник V" 2 года защищал от уханьского штамма и "дельта"-штамма коронавируса, но когда появились первые три варианта "омикрона", эффективность вирусной нейтрализации вакцины упала.

https://ria.ru/20231023/gintsburg-1904642375.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука, общество, вакцина "спутник v", здоровье - общество, александр гинцбург, коронавирус covid-19