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Гинцбург сообщил о продолжении исследований обновленного "Спутника" - РИА Новости, 23.10.2023
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14:42 23.10.2023 (обновлено: 14:52 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/sputnik-1904677964.html
Гинцбург сообщил о продолжении исследований обновленного "Спутника"
Гинцбург сообщил о продолжении исследований обновленного "Спутника" - РИА Новости, 23.10.2023
Гинцбург сообщил о продолжении исследований обновленного "Спутника"
Исследования обновленной вакцины от коронавируса "Спутник V" продолжаются, никакой значимой побочки у добровольцев нет, заявил РИА Новости директор НИЦ... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T14:42
2023-10-23T14:52
наука
общество
вакцина "спутник v"
здоровье - общество
александр гинцбург
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Исследования обновленной вакцины от коронавируса "Спутник V" продолжаются, никакой значимой побочки у добровольцев нет, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Нет, никакой побочки. У нескольких человек была температура, но на следующий день она прошла",- сказал Гинцбург.Он уточнил, что в исследовании принимают участие 50 человек.Ранее Гинцбург сообщал РИА Новости, что "Спутник V" 2 года защищал от уханьского штамма и "дельта"-штамма коронавируса, но когда появились первые три варианта "омикрона", эффективность вирусной нейтрализации вакцины упала.
https://ria.ru/20231023/gintsburg-1904642375.html
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наука, общество, вакцина "спутник v", здоровье - общество, александр гинцбург, коронавирус covid-19
Наука, Общество, Вакцина "Спутник V", Здоровье - Общество, Александр Гинцбург, Коронавирус COVID-19
Гинцбург сообщил о продолжении исследований обновленного "Спутника"

Гинцбург: исследования обновленного "Спутника V" продолжаются

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Спутник"
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Спутник - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинская сестра набирает в шприц вакцину "Спутник". Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Исследования обновленной вакцины от коронавируса "Спутник V" продолжаются, никакой значимой побочки у добровольцев нет, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«
"Нет, никакой побочки. У нескольких человек была температура, но на следующий день она прошла",- сказал Гинцбург.
Он уточнил, что в исследовании принимают участие 50 человек.
Ранее Гинцбург сообщал РИА Новости, что "Спутник V" 2 года защищал от уханьского штамма и "дельта"-штамма коронавируса, но когда появились первые три варианта "омикрона", эффективность вирусной нейтрализации вакцины упала.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Вакцина "Спутник V" перестала защищать от коронавируса, заявил Гинцбург
23 октября, 13:11
 
НаукаОбществоВакцина "Спутник V"Здоровье - ОбществоАлександр ГинцбургКоронавирус COVID-19
 
 
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