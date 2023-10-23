https://ria.ru/20231023/putin-1904647071.html

Муфтий Северного Кавказа обсудит с Путиным вопрос независимости Палестины

Муфтий Северного Кавказа обсудит с Путиным вопрос независимости Палестины - РИА Новости, 23.10.2023

Муфтий Северного Кавказа обсудит с Путиным вопрос независимости Палестины

Председатель Координационного совета мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев сказал РИА Новости, что на предстоящей встрече религиозных лидеров РФ с... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T13:28

2023-10-23T13:28

2023-10-23T13:28

религия

россия

северный кавказ

палестина

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дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Председатель Координационного совета мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев сказал РИА Новости, что на предстоящей встрече религиозных лидеров РФ с президентом России Владимиром Путиным нужно поддержать позицию президента по вопросу создания независимой Палестины, а также поставить вопрос о необходимости принуждении Израиля к миру. Президент России Владимир Путин, как сообщил журналистам ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков, 25 октября планирует провести встречу с представителями разных религиозных конфессий и объединений. "На встрече с Владимиром Путиным и религиозными лидерами страны надо поддержать решение нашего президента по вопросу создания Палестинского государства. Кроме того, необходимо поднять тему принуждения Израиля к миру. Не будет мира на Ближнем Востоке и вообще в мире, если данный конфликт не будет затушен. Слишком много государств вовлечены в этот вопрос, который нужно решать как можно быстрее во избежание новых жертв", – сказал РИА Новости Исмаил Бердиев. Путин 16 октября высказался за возобновление политического процесса для создания палестинского государства, об этом сообщила пресс-служба Кремля. Муфтий Бердиев отметил, что не только мусульманские страны, но и все те, кто желает мира, сегодня сосредоточены на ситуации на Ближнем Востоке. "Хочу подчеркнуть, что антиизраильские выступления по всему миру не имеют ничего общего с юдофобией. Мусульмане никогда не были и не выступали против них (евреев – ред.). Согласно Корану, мы считаем иудеев людьми Писания", – сказал лидер мусульман Северного Кавказа.

https://ria.ru/20231020/palestina-1904094497.html

https://ria.ru/20231022/papa-1904542675.html

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россия, северный кавказ, палестина, владимир путин, исмаил бердиев, дмитрий песков, общество, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году