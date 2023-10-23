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Муфтий Северного Кавказа обсудит с Путиным вопрос независимости Палестины - РИА Новости, 23.10.2023
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Религия
 
13:28 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/putin-1904647071.html
Муфтий Северного Кавказа обсудит с Путиным вопрос независимости Палестины
Муфтий Северного Кавказа обсудит с Путиным вопрос независимости Палестины - РИА Новости, 23.10.2023
Муфтий Северного Кавказа обсудит с Путиным вопрос независимости Палестины
Председатель Координационного совета мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев сказал РИА Новости, что на предстоящей встрече религиозных лидеров РФ с... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T13:28
2023-10-23T13:28
религия
россия
северный кавказ
палестина
владимир путин
исмаил бердиев
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Председатель Координационного совета мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев сказал РИА Новости, что на предстоящей встрече религиозных лидеров РФ с президентом России Владимиром Путиным нужно поддержать позицию президента по вопросу создания независимой Палестины, а также поставить вопрос о необходимости принуждении Израиля к миру. Президент России Владимир Путин, как сообщил журналистам ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков, 25 октября планирует провести встречу с представителями разных религиозных конфессий и объединений. "На встрече с Владимиром Путиным и религиозными лидерами страны надо поддержать решение нашего президента по вопросу создания Палестинского государства. Кроме того, необходимо поднять тему принуждения Израиля к миру. Не будет мира на Ближнем Востоке и вообще в мире, если данный конфликт не будет затушен. Слишком много государств вовлечены в этот вопрос, который нужно решать как можно быстрее во избежание новых жертв", – сказал РИА Новости Исмаил Бердиев. Путин 16 октября высказался за возобновление политического процесса для создания палестинского государства, об этом сообщила пресс-служба Кремля. Муфтий Бердиев отметил, что не только мусульманские страны, но и все те, кто желает мира, сегодня сосредоточены на ситуации на Ближнем Востоке. "Хочу подчеркнуть, что антиизраильские выступления по всему миру не имеют ничего общего с юдофобией. Мусульмане никогда не были и не выступали против них (евреев – ред.). Согласно Корану, мы считаем иудеев людьми Писания", – сказал лидер мусульман Северного Кавказа.
https://ria.ru/20231020/palestina-1904094497.html
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россия, северный кавказ, палестина, владимир путин, исмаил бердиев, дмитрий песков, общество, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Религия, Россия, Северный Кавказ, Палестина, Владимир Путин, Исмаил Бердиев, Дмитрий Песков, Общество, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Муфтий Северного Кавказа обсудит с Путиным вопрос независимости Палестины

Муфтий Северного Кавказа обсудит на встрече с Путиным палестинский вопрос

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПредседатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Председатель Координационного совета мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев сказал РИА Новости, что на предстоящей встрече религиозных лидеров РФ с президентом России Владимиром Путиным нужно поддержать позицию президента по вопросу создания независимой Палестины, а также поставить вопрос о необходимости принуждении Израиля к миру.
Президент России Владимир Путин, как сообщил журналистам ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков, 25 октября планирует провести встречу с представителями разных религиозных конфессий и объединений.
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"На встрече с Владимиром Путиным и религиозными лидерами страны надо поддержать решение нашего президента по вопросу создания Палестинского государства. Кроме того, необходимо поднять тему принуждения Израиля к миру. Не будет мира на Ближнем Востоке и вообще в мире, если данный конфликт не будет затушен. Слишком много государств вовлечены в этот вопрос, который нужно решать как можно быстрее во избежание новых жертв", – сказал РИА Новости Исмаил Бердиев.
Путин 16 октября высказался за возобновление политического процесса для создания палестинского государства, об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Муфтий Бердиев отметил, что не только мусульманские страны, но и все те, кто желает мира, сегодня сосредоточены на ситуации на Ближнем Востоке. "Хочу подчеркнуть, что антиизраильские выступления по всему миру не имеют ничего общего с юдофобией. Мусульмане никогда не были и не выступали против них (евреев – ред.). Согласно Корану, мы считаем иудеев людьми Писания", – сказал лидер мусульман Северного Кавказа.
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РелигияРоссияСеверный КавказПалестинаВладимир ПутинИсмаил БердиевДмитрий ПесковОбществоОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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