https://ria.ru/20231021/shri-lanka-1904179747.html

Низкие цены, интересные экскурсии и много рейсов. Шри-Ланка — хит у россиян

Низкие цены, интересные экскурсии и много рейсов. Шри-Ланка — хит у россиян - РИА Новости, 21.10.2023

Низкие цены, интересные экскурсии и много рейсов. Шри-Ланка — хит у россиян

Сейчас на острове, который раньше назывался Цейлон, начинается высокий сезон. Для россиян вскоре могут отменить визовый сбор, но плюсов и без того хватает:... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T08:00

2023-10-21T08:00

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Светлана Баева. Сейчас на острове, который раньше назывался Цейлон, начинается высокий сезон. Для россиян вскоре могут отменить визовый сбор, но плюсов и без того хватает: путевки сравнительно недорогие, много рейсов, разнообразные экскурсии, большой выбор отелей. О том, что этой зимой ждет туристов в Шри-Ланке, — в материале РИА Новости.Отмена визового сбораВ октябре в стране вновь заговорили о возможной отмене визового сбора для туристов из пяти государств, в том числе России. Получить визу нашим путешественникам несложно: заранее онлайн или в аэропорту, цена — 50 и 60 долларов соответственно. Не так уж и много, учитывая стоимость путевки. Но неудобно."Туроператоры оказывают содействие в оформлении визы, услугу можно заказать и оплатить в рублях. Конечно, то, что нельзя воспользоваться онлайн российской картой, создает проблемы, — объясняют в компании "Интурист". — По прилете тоже есть сложности: нужно отстоять за визой очередь до паспортного контроля, приготовить наличные".Кроме того, сборы увеличивают стоимость тура: если едет семья из трех человек — в сумме уже 180 долларов. А их всегда приятнее потратить на более дорогой отель, экскурсии, фрукты, сувениры. Так что ждем хороших новостей.Сколько стоит отдыхВ сентябре Шри-Ланка возглавила рейтинг самых бюджетных стран ЮВА. Сейчас цены подросли, но сэкономить можно."Самым дорогим, конечно же, станет отдых на рождественские и новогодние праздники. Остальные периоды несильно будут отличаться по стоимости, а она зависит от политики и спецпредложений отелей и авиакомпаний", — говорит руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова.По ее словам, бюджетный сегмент гостиниц ("две, три звезды") достаточно распространен на Шри-Ланке, особенно в самых популярных туристических районах южного побережья — Хиккадува, Унаватуна, Велигама, Мирисса. Качество таких отелей разное, но в целом не шокирует гостей. Да и предпочитают такое размещение активные путешественники."Список самых популярных курортов, где могут предложить гостиницы для разного понимания соотношения "цена — качество", сложился уже достаточно давно и несильно меняется. Это Берувала, Бентота, Хиккадува, Унаватуна и набирающие последние лет пять популярность Велигама и Мирисса", — рассказывает эксперт.По данным "Слетать.ру", примерно 63 процентов туристов выбирают "пятерки", 18 процентов — "четверки". По типу питания в лидерах — формат "все включено" и завтраки (45 и 42 процента соответственно).Средний чек на это направление, отмечают в сервисе по подбору туров, за год вырос на 27 процентов. Сейчас стоимость недельной путевки на двоих с вылетом из Москвы в период с 29 декабря по 3 января и проживанием в отеле категории "три звезды" с завтраками начинается от 200 тысяч рублей.В ноябре дешевле. Так, по данным Fun&Sun, провести восемь дней на Шри-Ланке на курорте Хиккадува в "трешке" можно за 73,5 тысячи рублей с человека. В "четверке" — от 97 тысяч рублей.Стоимость комбинированных туров "отдых + экскурсии" выше: от 117-122 тысяч рублей. Перелет во всех случаях включен.Напрямую или с пересадкойРейсов, по словам экспертов, достаточно. С сентября этого года "Аэрофлот" увеличил частоту полетов на Шри-Ланку, добавив третий в неделю."Кроме того, есть чартерные рейсы Azur Air из Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска. В Маталу — чартеры Red Wings из Москвы, Казани, Екатеринбурга и Новосибирска", — перечисляют в "Интуристе". Также до "острова специй" можно долететь на стыковочных рейсах арабских перевозчиков с пересадками в Дубае, Шардже, Кувейте, Дохе или в Бахрейне."У нас гарантированная перевозка на Jazeera Airways с удобной стыковкой в Кувейте: три раза в неделю, включен багаж до 20 килограммов, питание покупается отдельно", — уточняют в Coral Travel. Об этих же рейсах говорят и в Fun&Sun.Какой курорт выбратьС ноября по март, отмечают в "Слетать.ру", комфортнее всего отдыхать на юго-западном побережье и в центральной части острова, где расположены Негомбо, Коломбо, Бентота, Хиккадува, Унаватуна, Канди, Сигирия.Курорты Диквелла, Унаватуна, Велигама и Мирисса подходят для спокойного, преимущественно семейного отдыха. В последний с ноября по апрель многие приезжают для того, чтобы увидеть синего кита: в это время происходит миграция этих животных.Хиккадува — это модные кафе, атмосфера вечеринок, много молодежи. Негомбо с развитой инфраструктурой подходит для совмещения пляжного отдыха и осмотра достопримечательностей, расположенных в окрестностях города и в центре острова.Какие экскурсии взять"Есть стандартные маршруты для тех, кто хочет просто "поставить галочку". Это Сигирия, Канди (храм Зуба Будды, ботанический сад в Перадении). Чтобы почувствовать "другую Шри-Ланку", рекомендуем включить высокогорные районы Нувара-Элии — царство цейлонского чая", — обращают внимание в Coral Travel.Последние годы все более популярными для посещения становятся горные районы острова: живописная Элла с легендарным девятиарочным мостом, водопады — их на Шри-Ланке около 400.Кстати, знаменитая ланкийская железная дорога, где туристы так любят делать селфи, ведет в Нувара-Элию."Для особо активных и уверенных в своей физических подготовке можно предложить восхождение на пик Адама — священное место всех религий, как раз с ноября самый благоприятный сезон, — продолжают эксперты. — Цель — встретить рассвет на вершине горы".Для тех, кто хочет прикоснуться к дикой природе, можно рекомендовать посещение заповедников для сафари. Самый популярный — национальный парк Яла. В Fun&Sun напоминают про питомник слонов в Пиннавеле, сад специй в Матале."Шри-Ланка — остров большой. Чтобы посетить самые популярные экскурсии, часто туристы выезжают рано утром, а возвращаются поздно вечером. Поэтому гораздо удобнее именно комбинированный тур: "эксурсии + отдых на море", — говорят в "Интуристе".Карты или наличныеЕсли нет карты зарубежного банка, везти с собой придется наличные. Российский "пластик" не работает."Если в планах экскурсии, отель без питания или с завтраками, нужно рассчитывать дополнительные расходы. Цены примерно такие: экскурсии стоят 55-140 долларов с человека, на питание может уйти в зависимости от потребностей туриста 100-150 долларов", — уточняют в Fun&Sun.В компании напоминают, что ужины на Рождество и Новый год (24 и 31 декабря), как правило, обязательные. Стоимость в зависимости от типа размещения варьируется от десяти до 325 долларов с человека. Кстати, именно эту валюту стоит взять с собой, курс будет выгоднее.Как вести себя на Шри-ЛанкеЭксперты рекомендуют быть особенно внимательными на дорогах из-за большого количества аварийных ситуаций, брать репелленты от комаров, которых достаточно много вечером из-за высокой влажности, пить бутилированную воду, тщательно мыть фрукты и овощи."В храмах важно снимать обувь и головные уборы, прикрывать спину, плечи и колени, — предупреждают в "Слетать.ру". — Не следует ярко проявлять чувства в общественных местах, надевать откровенную одежду, стоять спиной к статуям Будды, доставать кораллы со дна во время купания или ломать их".Есть советы и по экскурсиям. "Сейчас продвигают новые, пока нетуристические места. У блогеров на картинках все это здорово, но мы бы рекомендовали в целях безопасности посещать такие локации только в компании местных гидов", — подчеркивают в Coral Travel.Не торопитесь и смиритесьВ Fun&Sun составили список советов. Во-первых, не торопитесь: общественный транспорт тут ездит не быстрее 40 километров в час, в ресторане заказ можно ждать больше 20 минут. С этим сложно что-то поделать, поэтому нужно просто расслабиться.Во-вторых, обезьяны здесь в роли карманных воришек — могут отобрать какую-нибудь вещь, забраться в незакрытое окно номера. Будьте с ними осторожны, но вежливы. Наконец, цены: на всех продуктах в магазинах должна быть указана максимальная стоимость — MRP. Если ее завышают, вы вправе указать на это. Но происходит такое редко.Кстати, с покупками стоит быть осторожнее. Со Шри-Ланки нельзя вывозить кораллы, бивни слонов, растения, животных, птиц без специального разрешения, а также предметы с изображением Будды.Провоз фруктов — только в корзинах в багаже, тарифицируются они как дополнительное место. Вес не должен превышать пяти килограммов. Оформлять услугу нужно заранее.

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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