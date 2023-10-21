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Низкие цены, интересные экскурсии и много рейсов. Шри-Ланка — хит у россиян - РИА Новости, 21.10.2023
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Туризм
 
08:00 21.10.2023 (обновлено: 08:04 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/shri-lanka-1904179747.html
Низкие цены, интересные экскурсии и много рейсов. Шри-Ланка — хит у россиян
Низкие цены, интересные экскурсии и много рейсов. Шри-Ланка — хит у россиян - РИА Новости, 21.10.2023
Низкие цены, интересные экскурсии и много рейсов. Шри-Ланка — хит у россиян
Сейчас на острове, который раньше назывался Цейлон, начинается высокий сезон. Для россиян вскоре могут отменить визовый сбор, но плюсов и без того хватает:... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T08:00
2023-10-21T08:04
туризм
туризм
туристы
маршруты - туризм
шри-ланка
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Светлана Баева. Сейчас на острове, который раньше назывался Цейлон, начинается высокий сезон. Для россиян вскоре могут отменить визовый сбор, но плюсов и без того хватает: путевки сравнительно недорогие, много рейсов, разнообразные экскурсии, большой выбор отелей. О том, что этой зимой ждет туристов в Шри-Ланке, — в материале РИА Новости.Отмена визового сбораВ октябре в стране вновь заговорили о возможной отмене визового сбора для туристов из пяти государств, в том числе России. Получить визу нашим путешественникам несложно: заранее онлайн или в аэропорту, цена — 50 и 60 долларов соответственно. Не так уж и много, учитывая стоимость путевки. Но неудобно."Туроператоры оказывают содействие в оформлении визы, услугу можно заказать и оплатить в рублях. Конечно, то, что нельзя воспользоваться онлайн российской картой, создает проблемы, — объясняют в компании "Интурист". — По прилете тоже есть сложности: нужно отстоять за визой очередь до паспортного контроля, приготовить наличные".Кроме того, сборы увеличивают стоимость тура: если едет семья из трех человек — в сумме уже 180 долларов. А их всегда приятнее потратить на более дорогой отель, экскурсии, фрукты, сувениры. Так что ждем хороших новостей.Сколько стоит отдыхВ сентябре Шри-Ланка возглавила рейтинг самых бюджетных стран ЮВА. Сейчас цены подросли, но сэкономить можно."Самым дорогим, конечно же, станет отдых на рождественские и новогодние праздники. Остальные периоды несильно будут отличаться по стоимости, а она зависит от политики и спецпредложений отелей и авиакомпаний", — говорит руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова.По ее словам, бюджетный сегмент гостиниц ("две, три звезды") достаточно распространен на Шри-Ланке, особенно в самых популярных туристических районах южного побережья — Хиккадува, Унаватуна, Велигама, Мирисса. Качество таких отелей разное, но в целом не шокирует гостей. Да и предпочитают такое размещение активные путешественники."Список самых популярных курортов, где могут предложить гостиницы для разного понимания соотношения "цена — качество", сложился уже достаточно давно и несильно меняется. Это Берувала, Бентота, Хиккадува, Унаватуна и набирающие последние лет пять популярность Велигама и Мирисса", — рассказывает эксперт.По данным "Слетать.ру", примерно 63 процентов туристов выбирают "пятерки", 18 процентов — "четверки". По типу питания в лидерах — формат "все включено" и завтраки (45 и 42 процента соответственно).Средний чек на это направление, отмечают в сервисе по подбору туров, за год вырос на 27 процентов. Сейчас стоимость недельной путевки на двоих с вылетом из Москвы в период с 29 декабря по 3 января и проживанием в отеле категории "три звезды" с завтраками начинается от 200 тысяч рублей.В ноябре дешевле. Так, по данным Fun&amp;Sun, провести восемь дней на Шри-Ланке на курорте Хиккадува в "трешке" можно за 73,5 тысячи рублей с человека. В "четверке" — от 97 тысяч рублей.Стоимость комбинированных туров "отдых + экскурсии" выше: от 117-122 тысяч рублей. Перелет во всех случаях включен.Напрямую или с пересадкойРейсов, по словам экспертов, достаточно. С сентября этого года "Аэрофлот" увеличил частоту полетов на Шри-Ланку, добавив третий в неделю."Кроме того, есть чартерные рейсы Azur Air из Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска. В Маталу — чартеры Red Wings из Москвы, Казани, Екатеринбурга и Новосибирска", — перечисляют в "Интуристе". Также до "острова специй" можно долететь на стыковочных рейсах арабских перевозчиков с пересадками в Дубае, Шардже, Кувейте, Дохе или в Бахрейне."У нас гарантированная перевозка на Jazeera Airways с удобной стыковкой в Кувейте: три раза в неделю, включен багаж до 20 килограммов, питание покупается отдельно", — уточняют в Coral Travel. Об этих же рейсах говорят и в Fun&amp;Sun.Какой курорт выбратьС ноября по март, отмечают в "Слетать.ру", комфортнее всего отдыхать на юго-западном побережье и в центральной части острова, где расположены Негомбо, Коломбо, Бентота, Хиккадува, Унаватуна, Канди, Сигирия.Курорты Диквелла, Унаватуна, Велигама и Мирисса подходят для спокойного, преимущественно семейного отдыха. В последний с ноября по апрель многие приезжают для того, чтобы увидеть синего кита: в это время происходит миграция этих животных.Хиккадува — это модные кафе, атмосфера вечеринок, много молодежи. Негомбо с развитой инфраструктурой подходит для совмещения пляжного отдыха и осмотра достопримечательностей, расположенных в окрестностях города и в центре острова.Какие экскурсии взять"Есть стандартные маршруты для тех, кто хочет просто "поставить галочку". Это Сигирия, Канди (храм Зуба Будды, ботанический сад в Перадении). Чтобы почувствовать "другую Шри-Ланку", рекомендуем включить высокогорные районы Нувара-Элии — царство цейлонского чая", — обращают внимание в Coral Travel.Последние годы все более популярными для посещения становятся горные районы острова: живописная Элла с легендарным девятиарочным мостом, водопады — их на Шри-Ланке около 400.Кстати, знаменитая ланкийская железная дорога, где туристы так любят делать селфи, ведет в Нувара-Элию."Для особо активных и уверенных в своей физических подготовке можно предложить восхождение на пик Адама — священное место всех религий, как раз с ноября самый благоприятный сезон, — продолжают эксперты. — Цель — встретить рассвет на вершине горы".Для тех, кто хочет прикоснуться к дикой природе, можно рекомендовать посещение заповедников для сафари. Самый популярный — национальный парк Яла. В Fun&amp;Sun напоминают про питомник слонов в Пиннавеле, сад специй в Матале."Шри-Ланка — остров большой. Чтобы посетить самые популярные экскурсии, часто туристы выезжают рано утром, а возвращаются поздно вечером. Поэтому гораздо удобнее именно комбинированный тур: "эксурсии + отдых на море", — говорят в "Интуристе".Карты или наличныеЕсли нет карты зарубежного банка, везти с собой придется наличные. Российский "пластик" не работает."Если в планах экскурсии, отель без питания или с завтраками, нужно рассчитывать дополнительные расходы. Цены примерно такие: экскурсии стоят 55-140 долларов с человека, на питание может уйти в зависимости от потребностей туриста 100-150 долларов", — уточняют в Fun&amp;Sun.В компании напоминают, что ужины на Рождество и Новый год (24 и 31 декабря), как правило, обязательные. Стоимость в зависимости от типа размещения варьируется от десяти до 325 долларов с человека. Кстати, именно эту валюту стоит взять с собой, курс будет выгоднее.Как вести себя на Шри-ЛанкеЭксперты рекомендуют быть особенно внимательными на дорогах из-за большого количества аварийных ситуаций, брать репелленты от комаров, которых достаточно много вечером из-за высокой влажности, пить бутилированную воду, тщательно мыть фрукты и овощи."В храмах важно снимать обувь и головные уборы, прикрывать спину, плечи и колени, — предупреждают в "Слетать.ру". — Не следует ярко проявлять чувства в общественных местах, надевать откровенную одежду, стоять спиной к статуям Будды, доставать кораллы со дна во время купания или ломать их".Есть советы и по экскурсиям. "Сейчас продвигают новые, пока нетуристические места. У блогеров на картинках все это здорово, но мы бы рекомендовали в целях безопасности посещать такие локации только в компании местных гидов", — подчеркивают в Coral Travel.Не торопитесь и смиритесьВ Fun&amp;Sun составили список советов. Во-первых, не торопитесь: общественный транспорт тут ездит не быстрее 40 километров в час, в ресторане заказ можно ждать больше 20 минут. С этим сложно что-то поделать, поэтому нужно просто расслабиться.Во-вторых, обезьяны здесь в роли карманных воришек — могут отобрать какую-нибудь вещь, забраться в незакрытое окно номера. Будьте с ними осторожны, но вежливы. Наконец, цены: на всех продуктах в магазинах должна быть указана максимальная стоимость — MRP. Если ее завышают, вы вправе указать на это. Но происходит такое редко.Кстати, с покупками стоит быть осторожнее. Со Шри-Ланки нельзя вывозить кораллы, бивни слонов, растения, животных, птиц без специального разрешения, а также предметы с изображением Будды.Провоз фруктов — только в корзинах в багаже, тарифицируются они как дополнительное место. Вес не должен превышать пяти килограммов. Оформлять услугу нужно заранее.
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Лана Баева
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туризм, туристы, маршруты - туризм, шри-ланка, coral travel, интурист, аэрофлот, коломбо, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, туристы, Маршруты - Туризм, Шри-Ланка, Coral Travel, Интурист, Аэрофлот, Коломбо, куда можно лететь, Отдых на море
Низкие цены, интересные экскурсии и много рейсов. Шри-Ланка — хит у россиян

Туроператоры напомнили, что на Шри-Ланке скоро отменят визовый сбор для россиян

© iStock.com / hadynyahЖенщины собирают чайные листья на плантации около города Хапутале, Шри-Ланка
Женщины собирают чайные листья на плантации около города Хапутале, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© iStock.com / hadynyah
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Светлана Баева. Сейчас на острове, который раньше назывался Цейлон, начинается высокий сезон. Для россиян вскоре могут отменить визовый сбор, но плюсов и без того хватает: путевки сравнительно недорогие, много рейсов, разнообразные экскурсии, большой выбор отелей. О том, что этой зимой ждет туристов в Шри-Ланке, — в материале РИА Новости.

Отмена визового сбора

В октябре в стране вновь заговорили о возможной отмене визового сбора для туристов из пяти государств, в том числе России. Получить визу нашим путешественникам несложно: заранее онлайн или в аэропорту, цена — 50 и 60 долларов соответственно. Не так уж и много, учитывая стоимость путевки. Но неудобно.
"Туроператоры оказывают содействие в оформлении визы, услугу можно заказать и оплатить в рублях. Конечно, то, что нельзя воспользоваться онлайн российской картой, создает проблемы, — объясняют в компании "Интурист". — По прилете тоже есть сложности: нужно отстоять за визой очередь до паспортного контроля, приготовить наличные".
© iStock.com / SolovyovaДевушка путешествует на поезде на Шри-Ланке.
Девушка путешествует на поезде на Шри-Ланке
Девушка путешествует на поезде на Шри-Ланке.
© iStock.com / Solovyova
1 из 4
© iStock.com / hadynyahПродавец бананов на Шри-Ланке
Продавец бананов на Шри-Ланке
Продавец бананов на Шри-Ланке
© iStock.com / hadynyah
2 из 4
© iStock.com / Alex PotemkinСувенирный магазин на Шри-Ланке
Сувенирный магазин на Шри-Ланке
Сувенирный магазин на Шри-Ланке
© iStock.com / Alex Potemkin
3 из 4
© iStock.com / Oleh_SlobodeniukДевушка идет кататься на серфе на Шри-Ланке
Девушка идет кататься на серфе на Шри-Ланке
Девушка идет кататься на серфе на Шри-Ланке
© iStock.com / Oleh_Slobodeniuk
4 из 4
Девушка путешествует на поезде на Шри-Ланке.
© iStock.com / Solovyova
1 из 4
Продавец бананов на Шри-Ланке
© iStock.com / hadynyah
2 из 4
Сувенирный магазин на Шри-Ланке
© iStock.com / Alex Potemkin
3 из 4
Девушка идет кататься на серфе на Шри-Ланке
© iStock.com / Oleh_Slobodeniuk
4 из 4
Кроме того, сборы увеличивают стоимость тура: если едет семья из трех человек — в сумме уже 180 долларов. А их всегда приятнее потратить на более дорогой отель, экскурсии, фрукты, сувениры. Так что ждем хороших новостей.

Сколько стоит отдых

В сентябре Шри-Ланка возглавила рейтинг самых бюджетных стран ЮВА. Сейчас цены подросли, но сэкономить можно.
"Самым дорогим, конечно же, станет отдых на рождественские и новогодние праздники. Остальные периоды несильно будут отличаться по стоимости, а она зависит от политики и спецпредложений отелей и авиакомпаний", — говорит руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова.
© Фото : из личного архива Антона ПетрусяШри-Ланка, Нувара-Элия
Шри-Ланка, Нувара-Элия
Шри-Ланка, Нувара-Элия
© Фото : из личного архива Антона Петруся
1 из 3
© Pixabay / jürgen SchefflerСбор чая на плантации в Шри-Ланке
Сбор чая на плантации в Шри-Ланке
Сбор чая на плантации в Шри-Ланке
© Pixabay / jürgen Scheffler
2 из 3
© Фото : A.Savin, WikiCommonsЧайная плантация в округе Нувара-Элия, Шри-Ланка
Чайная плантация в округе Нувара-Элия, Шри-Ланка
Чайная плантация в округе Нувара-Элия, Шри-Ланка
© Фото : A.Savin, WikiCommons
3 из 3
Шри-Ланка, Нувара-Элия
© Фото : из личного архива Антона Петруся
1 из 3
Сбор чая на плантации в Шри-Ланке
© Pixabay / jürgen Scheffler
2 из 3
Чайная плантация в округе Нувара-Элия, Шри-Ланка
© Фото : A.Savin, WikiCommons
3 из 3
По ее словам, бюджетный сегмент гостиниц ("две, три звезды") достаточно распространен на Шри-Ланке, особенно в самых популярных туристических районах южного побережья — Хиккадува, Унаватуна, Велигама, Мирисса.
Качество таких отелей разное, но в целом не шокирует гостей. Да и предпочитают такое размещение активные путешественники.
© iStock.com / NDStockПолоннарува, Шри-Ланка
Полоннарува, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© iStock.com / NDStock
Полоннарува, Шри-Ланка
"Список самых популярных курортов, где могут предложить гостиницы для разного понимания соотношения "цена — качество", сложился уже достаточно давно и несильно меняется. Это Берувала, Бентота, Хиккадува, Унаватуна и набирающие последние лет пять популярность Велигама и Мирисса", — рассказывает эксперт.
По данным "Слетать.ру", примерно 63 процентов туристов выбирают "пятерки", 18 процентов — "четверки". По типу питания в лидерах — формат "все включено" и завтраки (45 и 42 процента соответственно).
Средний чек на это направление, отмечают в сервисе по подбору туров, за год вырос на 27 процентов. Сейчас стоимость недельной путевки на двоих с вылетом из Москвы в период с 29 декабря по 3 января и проживанием в отеле категории "три звезды" с завтраками начинается от 200 тысяч рублей.
© Pixabay / Kavinda FШведский стол на Шри-Ланке
Шведский стол на Шри-Ланке - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© Pixabay / Kavinda F
Шведский стол на Шри-Ланке
В ноябре дешевле. Так, по данным Fun&Sun, провести восемь дней на Шри-Ланке на курорте Хиккадува в "трешке" можно за 73,5 тысячи рублей с человека. В "четверке" — от 97 тысяч рублей.
Стоимость комбинированных туров "отдых + экскурсии" выше: от 117-122 тысяч рублей. Перелет во всех случаях включен.

Напрямую или с пересадкой

Рейсов, по словам экспертов, достаточно. С сентября этого года "Аэрофлот" увеличил частоту полетов на Шри-Ланку, добавив третий в неделю.
"Кроме того, есть чартерные рейсы Azur Air из Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска. В Маталу — чартеры Red Wings из Москвы, Казани, Екатеринбурга и Новосибирска", — перечисляют в "Интуристе".
Также до "острова специй" можно долететь на стыковочных рейсах арабских перевозчиков с пересадками в Дубае, Шардже, Кувейте, Дохе или в Бахрейне.
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Самолет
"У нас гарантированная перевозка на Jazeera Airways с удобной стыковкой в Кувейте: три раза в неделю, включен багаж до 20 килограммов, питание покупается отдельно", — уточняют в Coral Travel. Об этих же рейсах говорят и в Fun&Sun.

Какой курорт выбрать

С ноября по март, отмечают в "Слетать.ру", комфортнее всего отдыхать на юго-западном побережье и в центральной части острова, где расположены Негомбо, Коломбо, Бентота, Хиккадува, Унаватуна, Канди, Сигирия.
Курорты Диквелла, Унаватуна, Велигама и Мирисса подходят для спокойного, преимущественно семейного отдыха. В последний с ноября по апрель многие приезжают для того, чтобы увидеть синего кита: в это время происходит миграция этих животных.
© iStock.com / Caroline Brundle BuggeПляж Мирисса на Шри-Ланке
Пляж Мирисса на Щри-Ланке - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© iStock.com / Caroline Brundle Bugge
Пляж Мирисса на Шри-Ланке
Хиккадува — это модные кафе, атмосфера вечеринок, много молодежи. Негомбо с развитой инфраструктурой подходит для совмещения пляжного отдыха и осмотра достопримечательностей, расположенных в окрестностях города и в центре острова.

Какие экскурсии взять

"Есть стандартные маршруты для тех, кто хочет просто "поставить галочку". Это Сигирия, Канди (храм Зуба Будды, ботанический сад в Перадении). Чтобы почувствовать "другую Шри-Ланку", рекомендуем включить высокогорные районы Нувара-Элии — царство цейлонского чая", — обращают внимание в Coral Travel.
Последние годы все более популярными для посещения становятся горные районы острова: живописная Элла с легендарным девятиарочным мостом, водопады — их на Шри-Ланке около 400.
© Фото : Unsplash / Yves AlarieПоезд до Эллы, Шри-Ланка
Поезд до Эллы, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© Фото : Unsplash / Yves Alarie
Поезд до Эллы, Шри-Ланка
Кстати, знаменитая ланкийская железная дорога, где туристы так любят делать селфи, ведет в Нувара-Элию.
"Для особо активных и уверенных в своей физических подготовке можно предложить восхождение на пик Адама — священное место всех религий, как раз с ноября самый благоприятный сезон, — продолжают эксперты. — Цель — встретить рассвет на вершине горы".
Для тех, кто хочет прикоснуться к дикой природе, можно рекомендовать посещение заповедников для сафари. Самый популярный — национальный парк Яла. В Fun&Sun напоминают про питомник слонов в Пиннавеле, сад специй в Матале.
© AP Photo / Gemunu AmarasingheСлон поливает водой туристов во время сафари в Сигирии
Слон поливает водой туристов во время сафари в Сигирии
Слон поливает водой туристов во время сафари в Сигирии
© AP Photo / Gemunu Amarasinghe
1 из 4
CC BY 2.0 / Amila Tennakoon / Pinnawala Open ZooПриют для слонов Пиннавала
Приют для слонов Пиннавала
Приют для слонов Пиннавала
CC BY 2.0 / Amila Tennakoon / Pinnawala Open Zoo
2 из 4
© Pixabay / pasja1000Туристы на скальном плато Сигирия в Шри-Ланке
Туристы на скальном плато Сигирия в Шри-Ланке
Туристы на скальном плато Сигирия в Шри-Ланке
© Pixabay / pasja1000
3 из 4
CC BY-SA 3.0 / Daniel Liabeuf / Панорама на вершине Сигирии
Панорама на вершине Сигирии
Панорама на вершине Сигирии
CC BY-SA 3.0 / Daniel Liabeuf /
4 из 4
Слон поливает водой туристов во время сафари в Сигирии
© AP Photo / Gemunu Amarasinghe
1 из 4
Приют для слонов Пиннавала
CC BY 2.0 / Amila Tennakoon / Pinnawala Open Zoo
2 из 4
Туристы на скальном плато Сигирия в Шри-Ланке
© Pixabay / pasja1000
3 из 4
Панорама на вершине Сигирии
CC BY-SA 3.0 / Daniel Liabeuf /
4 из 4
"Шри-Ланка — остров большой. Чтобы посетить самые популярные экскурсии, часто туристы выезжают рано утром, а возвращаются поздно вечером. Поэтому гораздо удобнее именно комбинированный тур: "эксурсии + отдых на море", — говорят в "Интуристе".

Карты или наличные

Если нет карты зарубежного банка, везти с собой придется наличные. Российский "пластик" не работает.
"Если в планах экскурсии, отель без питания или с завтраками, нужно рассчитывать дополнительные расходы. Цены примерно такие: экскурсии стоят 55-140 долларов с человека, на питание может уйти в зависимости от потребностей туриста 100-150 долларов", — уточняют в Fun&Sun.
© iStock.com / Alex PotemkinПродавец кокосов на Шри-Ланке
Продавец кокосов на Шри-Ланке
Продавец кокосов на Шри-Ланке
© iStock.com / Alex Potemkin
1 из 3
© AFP 2023 / Ishara S.KodikaraМужчина обедает в ресторане в Хамбантоте
Мужчина обедает в ресторане в Хамбантоте
Мужчина обедает в ресторане в Хамбантоте
© AFP 2023 / Ishara S.Kodikara
2 из 3
© iStock.com / Mikhail SotnikovМолодожены во время свадебного путешествия
Молодожены во время свадебного путешествия
Молодожены во время свадебного путешествия
© iStock.com / Mikhail Sotnikov
3 из 3
Продавец кокосов на Шри-Ланке
© iStock.com / Alex Potemkin
1 из 3
Мужчина обедает в ресторане в Хамбантоте
© AFP 2023 / Ishara S.Kodikara
2 из 3
Молодожены во время свадебного путешествия
© iStock.com / Mikhail Sotnikov
3 из 3
В компании напоминают, что ужины на Рождество и Новый год (24 и 31 декабря), как правило, обязательные. Стоимость в зависимости от типа размещения варьируется от десяти до 325 долларов с человека. Кстати, именно эту валюту стоит взять с собой, курс будет выгоднее.

Как вести себя на Шри-Ланке

Эксперты рекомендуют быть особенно внимательными на дорогах из-за большого количества аварийных ситуаций, брать репелленты от комаров, которых достаточно много вечером из-за высокой влажности, пить бутилированную воду, тщательно мыть фрукты и овощи.
"В храмах важно снимать обувь и головные уборы, прикрывать спину, плечи и колени, — предупреждают в "Слетать.ру". — Не следует ярко проявлять чувства в общественных местах, надевать откровенную одежду, стоять спиной к статуям Будды, доставать кораллы со дна во время купания или ломать их".
CC BY-SA 4.0 / KingAlawaka / Ambuluwawa Multi Religion Center / Cropped imageХрам Амбулувава
Храм Амбулувава
Храм Амбулувава
CC BY-SA 4.0 / KingAlawaka / Ambuluwawa Multi Religion Center / Cropped image
1 из 3
CC BY-SA 3.0 / Julie Anne Workman / Золотой храм
Золотой храм
Золотой храм
CC BY-SA 3.0 / Julie Anne Workman /
2 из 3
CC BY 2.5 / Lankapic / Королевский пещерный храм Дамбулла
Королевский пещерный храм Дамбулла
Королевский пещерный храм Дамбулла
CC BY 2.5 / Lankapic /
3 из 3
Храм Амбулувава
CC BY-SA 4.0 / KingAlawaka / Ambuluwawa Multi Religion Center / Cropped image
1 из 3
Золотой храм
CC BY-SA 3.0 / Julie Anne Workman /
2 из 3
Королевский пещерный храм Дамбулла
CC BY 2.5 / Lankapic /
3 из 3
Есть советы и по экскурсиям. "Сейчас продвигают новые, пока нетуристические места. У блогеров на картинках все это здорово, но мы бы рекомендовали в целях безопасности посещать такие локации только в компании местных гидов", — подчеркивают в Coral Travel.
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30 сентября, 08:00

Не торопитесь и смиритесь

В Fun&Sun составили список советов. Во-первых, не торопитесь: общественный транспорт тут ездит не быстрее 40 километров в час, в ресторане заказ можно ждать больше 20 минут. С этим сложно что-то поделать, поэтому нужно просто расслабиться.
Во-вторых, обезьяны здесь в роли карманных воришек — могут отобрать какую-нибудь вещь, забраться в незакрытое окно номера. Будьте с ними осторожны, но вежливы.
© Фото : Илья ДолговШри-Ланка. Макака в лесу
Шри-Ланка. Макака в лесу - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© Фото : Илья Долгов
Шри-Ланка. Макака в лесу
Наконец, цены: на всех продуктах в магазинах должна быть указана максимальная стоимость — MRP. Если ее завышают, вы вправе указать на это. Но происходит такое редко.
Кстати, с покупками стоит быть осторожнее. Со Шри-Ланки нельзя вывозить кораллы, бивни слонов, растения, животных, птиц без специального разрешения, а также предметы с изображением Будды.
Провоз фруктов — только в корзинах в багаже, тарифицируются они как дополнительное место. Вес не должен превышать пяти килограммов. Оформлять услугу нужно заранее.
Туристы отдыхают на территории отеля Albatros Palace Resort Hurgada в Хургаде - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Названы страны, куда можно купить туры с большими скидками
18 октября, 16:59
 
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