https://ria.ru/20230901/puteshestviya-1893622469.html

Названы самые недорогие страны Юго-Восточной Азии для отдыха в сентябре

Названы самые недорогие страны Юго-Восточной Азии для отдыха в сентябре - РИА Новости, 01.09.2023

Названы самые недорогие страны Юго-Восточной Азии для отдыха в сентябре

Туроператоры назвали самые недорогие страны для путешествий в Юго-Восточную Азию в сентябре, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T14:11

2023-09-01T14:11

2023-09-01T17:03

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юго-восточная азия

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Туроператоры назвали самые недорогие страны для путешествий в Юго-Восточную Азию в сентябре, сообщает АТОР.Относительно недорогие путевки, включающие перелет, можно найти на первую неделю сентября в Шри-Ланку, отмечают участники рынка. Минимальная цена — 112 тысяч рублей на двоих на 11 дней, отель — "трешка", завтраки включены. К концу месяца стоимость тура подорожает как минимум на 40 тысяч рублей.В Таиланде в начале сентября можно отдохнуть вдвоем за 116 тысяч рублей. За эту сумму путешественники будут жить в трехзвездочной гостинице с завтраками 12 ночей. Средняя стоимость туров — около 140 тысяч рублей, в конце месяца такая поездка обойдется как минимум на 20 тысяч рублей дороже.Отпуск в Малайзии в сентябре будет стоить ощутимо дороже — от 197 тысяч рублей на двоих, в среднем — 250 тысяч рублей. Затраты на туры во Вьетнам окажутся выше примерно на десять тысяч рублей: минимальная стоимость путевки — 206 тысяч рублей, но средняя — 250 тысяч рублей. Участники рынка предлагают провести в этих странах по 11 дней.Отдых в Индонезии, на Бали, в сентябре будет стоить не менее 350 тысяч рублей на двоих. Этих денег хватит на 12-дневный отпуск в "трешке" с завтраками.

https://ria.ru/20230901/bali-1893605531.html

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малайзия

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, юго-восточная азия, шри-ланка, таиланд, ассоциация туроператоров россии (атор), малайзия, вьетнам, бали (остров)