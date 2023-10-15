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Шри-Ланка намерена отменить визовые сборы для туристов из России - РИА Новости, 15.10.2023
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Туризм
 
14:33 15.10.2023
https://ria.ru/20231015/vizy-1902896108.html
Шри-Ланка намерена отменить визовые сборы для туристов из России
Шри-Ланка намерена отменить визовые сборы для туристов из России - РИА Новости, 15.10.2023
Шри-Ланка намерена отменить визовые сборы для туристов из России
Шри-Ланка намерена отменить визовые сборы для туристов из России и еще четырех стран, сообщил министр туризма и земель Харин Фернандо изданию Daily Mirror. РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T14:33
2023-10-15T14:33
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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 окт – РИА Новости. Шри-Ланка намерена отменить визовые сборы для туристов из России и еще четырех стран, сообщил министр туризма и земель Харин Фернандо изданию Daily Mirror. Он отметил, что вместе с министром общественной безопасности Тираном Аллесом представил кабинету министров соответствующий документ на утверждение. Согласно постановлению кабинета министров, туристам из Китая, России, Индии, Таиланда и Индонезии будет разрешено посещать Шри-Ланку без визового сбора. "Туристы этих пяти стран смогут получить визы без комиссии. При посещении Шри-Ланки им необходимо будет получить визу, но плата за это не взимается. Им придется получить визу в целях безопасности", - сказал Фернандо. Он отметил, что цель решения — "привлечь больше туристов из этих стран и достичь поставленной цели по привлечению пяти миллионов туристов для ежегодного посещения Шри-Ланки в ближайшие годы".
https://ria.ru/20230927/shrilanka-1898896814.html
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новости - туризм, шри-ланка, россия, китай, индия, таиланд, индонезия
Туризм, Новости - Туризм, Шри-Ланка, Россия, Китай, Индия, Таиланд, Индонезия
Шри-Ланка намерена отменить визовые сборы для туристов из России

Визы в Шри-Ланку для туристов из России и еще четырех стран будут бесплатными

© iStock.com / MystockimagesДевушка среди пальмовых деревьев на Шри-Ланке
Девушка среди пальмовых деревьев на Шри-Ланке - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© iStock.com / Mystockimages
Девушка среди пальмовых деревьев на Шри-Ланке. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 окт – РИА Новости. Шри-Ланка намерена отменить визовые сборы для туристов из России и еще четырех стран, сообщил министр туризма и земель Харин Фернандо изданию Daily Mirror.
Он отметил, что вместе с министром общественной безопасности Тираном Аллесом представил кабинету министров соответствующий документ на утверждение. Согласно постановлению кабинета министров, туристам из Китая, России, Индии, Таиланда и Индонезии будет разрешено посещать Шри-Ланку без визового сбора.
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"Туристы этих пяти стран смогут получить визы без комиссии. При посещении Шри-Ланки им необходимо будет получить визу, но плата за это не взимается. Им придется получить визу в целях безопасности", - сказал Фернандо.
Он отметил, что цель решения — "привлечь больше туристов из этих стран и достичь поставленной цели по привлечению пяти миллионов туристов для ежегодного посещения Шри-Ланки в ближайшие годы".
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