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Шри-Ланка намерена отменить визовые сборы для туристов из России

Шри-Ланка намерена отменить визовые сборы для туристов из России - РИА Новости, 15.10.2023

Шри-Ланка намерена отменить визовые сборы для туристов из России

Шри-Ланка намерена отменить визовые сборы для туристов из России и еще четырех стран, сообщил министр туризма и земель Харин Фернандо изданию Daily Mirror. РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T14:33

2023-10-15T14:33

2023-10-15T14:33

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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 окт – РИА Новости. Шри-Ланка намерена отменить визовые сборы для туристов из России и еще четырех стран, сообщил министр туризма и земель Харин Фернандо изданию Daily Mirror. Он отметил, что вместе с министром общественной безопасности Тираном Аллесом представил кабинету министров соответствующий документ на утверждение. Согласно постановлению кабинета министров, туристам из Китая, России, Индии, Таиланда и Индонезии будет разрешено посещать Шри-Ланку без визового сбора. "Туристы этих пяти стран смогут получить визы без комиссии. При посещении Шри-Ланки им необходимо будет получить визу, но плата за это не взимается. Им придется получить визу в целях безопасности", - сказал Фернандо. Он отметил, что цель решения — "привлечь больше туристов из этих стран и достичь поставленной цели по привлечению пяти миллионов туристов для ежегодного посещения Шри-Ланки в ближайшие годы".

https://ria.ru/20230927/shrilanka-1898896814.html

https://ria.ru/20230928/puteshestviya-1899031257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, шри-ланка, россия, китай, индия, таиланд, индонезия